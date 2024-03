Dem ein oder anderen Supermarktbesucher dürfte bereits aufgefallen sein, dass die Preise für Olivenöle in jüngster Vergangenheit massiv angestiegen sind.

Tatsächlich hat sich seit 2022 kaum ein Lebensmittel in Deutschland so stark verteuert, wie das populäre Pflanzenöl. Das bestätigt auch die jüngste Erhebung der „Stiftung Warentest“: Kostete ein Liter natives Olivenöl 2022 noch durchschnittlich 10,30 Euro, liegt der Durchschnittspreis der getesteten Produkte heute bereits bei 15,70 Euro.

Auch das Statistische Bundesamt registrierte für Olivenöle im sogenannten Verbraucherpreisindex eine Preisveränderung von 71,4 Prozent im Vergleich zum Jahresmittel von 2021.

Vielleicht wäre eine derartige Preissteigerung noch halbwegs verkraftbar, gäbe es da nicht den misslichen Umstand, dass die Qualität der Öle konträr dazu deutlich nachgelassen hat, wie „Stiftung Warentest“ für die aktuelle Ausgabe 4/2024 herausfand. Worauf ist dieser Trend zurückzuführen? Und welche Olivenöle haben trotz dieser Entwicklung im Test am besten abgeschnitten? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Zum ersten Mal haben wir den Eindruck, dass sich die Klimakrise in einem Lebensmittel-Test niederschlägt. Jochen Wettach, Lebensmittelchemiker „Stiftung Warentest“

Warum sind Olivenöle aktuell so teuer?

In der zurückliegenden Olivenöl-Saison sank die Olivenölproduktion in der EU um schätzungsweise 40 Prozent. Wurden in der Saison 2022/23 in ganz Europa 1,4 Millionen Tonnen Oliven geerntet, waren es der Europäischen Kommission zufolge im Ernteherbst des Vorjahres noch knapp 2,3 Millionen Tonnen.

Experten sehen vor allem die Folgen des Klimawandels als Ursache für den Produktionsrückgang. Weil viele Olivenbäume schon während der Blütezeit einem viel zu heißen und trockenen Klima ausgesetzt waren, trugen die Ölbäume nach Angaben vieler andalusischer Bauern nachfolgend nur noch winzige, teils auch gar keine Früchte mehr.

Wassermangel und Hitze in den Ernteregionen und damit eingehend günstigere Lebensbedingungen für Schädlinge haben schlussendlich zu massiven Ernteausfällen geführt. Auf diese Einbußen reagierte der Einzelhandel mit entsprechenden Preissteigerungen. So wirkt sich der Klimawandel letztlich negativ auf das Portemonnaie des Verbrauchers aus.

Welche Olivenöle haben im Test am besten abgeschnitten?

Die Verbraucherorganisation „Stiftung Warentest“ hat insgesamt 23 Olivenöle unter die Lupe genommen. Das erschreckende Ergebnis: Von den fast zwei Dutzend Produkten haben nur vier mit „gut abgeschnitten“.

Welche Olivenöle schneiden am besten ab? Natives Olivenöl „Cosmo di Russo“ Note: 1,7 (gut) Preis: 46 Euro je Liter Herkunft: Italien

Natives Olivenöl (Bio) „Rapunzel“ Note: 2,1 (gut) Preis: 34 Euro je Liter Herkunft: Griechenland

Brat-Olivenöl (bio) „Alnatura“ Note: 2,3 (gut) Preis: 18,70 Euro je Liter Herkunft: EU-Länder

Die kompletten Testergebnisse können kostenpflichtig (4,90 Euro pro Test) auf der Webseite von „Stiftung Warentest“ abgerufen werden.

Die meisten Supermärkte bieten eine große Auswahl an Olivenöl. © Mike Wolff, TSP

Olivenöle bei „Stiftung Warentest“: Preistipp Das Olivenöl nativ extra der Rewe-Marke „Ja!“ schneidet im Test immerhin mit der Gesamtnote 2,6 (befriedigend) ab und ist bereits ab 12 Euro je Liter im Einzelhandel erhältlich.

Einige Öle wurden von den Testern sogar als „ranzig, stichig und schlammig“ beurteilt. Solche sensorischen Fehler treten den Experten zufolge typischerweise immer dann auf, wenn Früchte „vor dem Pressen zu lange warm lagerten und angegoren sind.“ In einigen Ernteregionen waren die Oliven bereits früher reif als üblich und mussten entsprechend auch früher gepflückt werden.

Zudem wiesen drei der getesteten Olivenöle im Labor eine hohe Schadstoffbelastung mit den sogenannten aromatischen Mineralöl-Kohlenwasserstoffen (kurz: MOAH) auf. Diese Stoffe gelten als potenziell krebserregend und gelangen mitunter über die Schmieröle an Erntemaschinen in das Endprodukt.

Was ist MOAH? MOAH („Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons“) stehen nach Einschätzung der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA im Verdacht, Krebs auszulösen und das Erbgut zu schädigen. Nach Einschätzung von Foodwatch sollten MOAH „aufgrund ihrer Gefährlichkeit in Lebensmitteln auch nicht in kleinsten Spuren vorkommen“.

In dem Oliven-Bratöl der Traditionsmarke Bertolli wurden zudem gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (kurz: MOSH) festgestellt. MOSH reichern sich im Körper an – was das für die menschliche Gesundheit bedeutet, ist bisher noch völlig unklar.