Bei dem mutmaßlichen Terror-Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind am Freitag mindestens 49 Menschen getötet worden. Dies teilte die Polizei mit. Nach Augenzeugenberichten hatte ein Mann zunächst in einer Moschee in der Innenstadt um sich geschossen, wo sich Hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt hatten. Später fielen auch noch in einer anderen Moschee Schüsse. Die Lage war auch Stunden nach den ersten Schüssen noch unklar.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat den Angriff als Terrorakt eingestuft. „Es ist klar, dass dies nur als terroristische Attacke beschrieben werden kann“, sagte sie am Freitag im Fernsehen. Zuvor hatte schon Australiens Premierminister Scott Morrison diese Einschätzung geäußert. An der Attacke sei ein Australier beteiligt gewesen. Wörtlich sagte Morrison am Freitag: „Wir verurteilen diese Attacke, die von einem rechtsextremistischen gewalttätigen Terroristen begangen wurde, aufs Schärfste.“

Die Polizei nahm drei Verdächtige fest

Neuseeländische Medien hatten zunächst von mindestens neun Toten berichtet. 48 Menschen mit Schusswunden werden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Dies teilten die Gesundheitsbehörden der Stadt Christchurch am Freitag mit. Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden drei Verdächtige festgenommen. Zunächst hatten die Ermittler von vier Festnahmen gesprochen. An den Fahrzeugen der Angreifer hätten sich Sprengsätze befunden, die von der Armee entschärft worden seien. Unklar blieb zunächst, ob noch weitere Komplizen gibt, die bislang nicht gefasst worden sind.

Die ersten Schüsse fielen nach Augenzeugenberichten gegen 13.45 Uhr Ortszeit (1.45 Uhr MEZ). In der Moschee waren demnach mehr als 300 Gläubige. Zeugen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen weißen Mann, der Helm und kugelsichere Weste trug. Mit seiner automatischen Waffe soll er immer wieder in die Menschenmenge geschossen haben.

Polizisten sind außerhalb einer Moschee in Christchurch im Einsatz. Foto: Mark Baker/AP/dpa

Einer der Täter übertrug die Tat offenbar mithilfe einer Kamera, die er am Körper trug, per Livestream im Internet. Berichten zufolge geht daraus hervor, dass der Mann dabei konzentriert und ruhig vorging. Das Video deutet auch darauf hin, dass die Zahl der Opfer wesentlich höher liegen dürfte als die zunächst gemeldeten neun Toten. Die Polizei rief dazu auf, das Video nicht zu teilen. Soziale Netzwerke begannen damit, es von ihren Plattformen zu entfernen.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sprach in einer kurzen Stellungnahme von einem der „dunkelsten Tage“ in der Geschichte ihres Landes. Für so etwas gebe es „keinen Platz in Neuseeland“, sagte die sozialdemokratische Politikerin. Zugleich sprach sie den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. „Neuseeland ist deren Heimat. Sie hätten sich hier sicher fühlen sollen.“

Schulen und andere öffentliche Gebäude abgeriegelt

Die Lage war auch nach Stunden unklar. Polizeichef Mike Bush sprach in einer Video-Nachricht, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde, von einer „sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen“. Zugleich appellierte er an alle Muslime in Neuseeland, zuhause zu bleiben. „Unter keinen Umständen sollte irgendjemand im Land jetzt zu einer Moschee gehen.“

Christchurch hat 350.000 Einwohner und liegt auf der Südinsel des Pazifikstaats. Die Stadt riegelte wegen der unklaren Lage alle staatlichen Gebäude ab. Schulen wurden geschlossen, Schülerinnen und Schüler mussten auch Stunden nach Unterrichtsende noch dort ausharren. Neben Schulen wurden auch das Rathaus, die städtische Bücherei und Museen geschlossen. Bürgermeisterin Lianne Dalziel appellierte an die Einwohner, die Innenstadt zu meiden. Sie sagte: „Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann.“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte die bewaffneten Angriffe als "brutales Verbrechen". "Wir sind tief erschüttert von dem brutalen Verbrechen in Christchurch", schrieb Maas am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "In diesen schweren Stunden stehen wir fest an der Seite unserer neuseeländischen Freunde." Maas sprach den Familien und Freunden der Opfer sein Mitgefühl aus. (Tsp, dpa, AFP)