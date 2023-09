Regen-Rekord und mehrere Todesopfer Griechenland und Türkei kämpfen gegen Wassermassen

Bei den heftigen Regenfällen und dadurch ausgelöste Überschwemmungen sind in der Türkei und den Nachbarstaaten Griechenland und Bulgarien mindestens zwölf Menschen gestorben. Allein aus der Türkei wurden am Mittwoch sieben Todesopfer gemeldet.

In Istanbul kamen nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen ums Leben. 31 weitere wurden laut Behörden verletzt. In der Bosporus-Metropole fiel am Dienstag in weniger als sechs Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten September. Inzwischen hat der Regen nachgelassen.

Vier weitere Menschen kamen in der ebenfalls im Nordwesten der Türkei gelegenen Provinz Kirklareli ums Leben, zwei Menschen wurden dort am Mittwoch noch vermisst.

Die Lage in der Türkei

Die Straßen von Istanbul verwandelten sich am Dienstagabend in reißende Flüsse, eine Metrostation stand nach dem nächtlichen Unwetter teilweise unter Wasser. Aus einer Stadtbücherei mussten Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Im Fernsehen und in Online-Netzwerken waren Bilder von Autos und Marktständen zu sehen, die von den Wassermassen fortgespült wurden.

Bei schweren Unwettern in der Westtürkei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. © dpa/Khalil Hamra

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu betonte, dass die Türkei sich als Folge des Klimawandels auf weitere Extremwetterereignisse einstellen müsse.

Die starken Regenfälle folgen auf einen besonders trockenen Sommer mit Hitzerekorden in der Türkei. Der Pegel in den Wasserspeichern der 16-Millionen-Einwohner-Stadt Istanbul sank auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren.

Rekord-Regenfälle in Griechenland

Auch in Griechenland gibt es schwere Unwetter und sintfluartige Regenfälle. Sturmtief „Daniel“ hat Griechenland nach Angaben der Wetterbehörde EMY Rekord-Niederschlagsmengen beschert.

Die Regenwassermengen, die am Dienstag über der Region Thessalien in Mittelgriechenland niedergingen, seien die größten, die jemals im Land gefallen seien, seit die betreffenden Daten erhoben würden, berichtete am Mittwoch die Tageszeitung „Kathimerini“ unter Berufung auf die Behörde.

Rekordhalter war demnach die Ortschaft Zagora, wo am Dienstag von Mitternacht bis 20.45 Uhr 754 Millimeter Regen je Quadratmeter fielen – das entspricht 754 Tonnen je 1000 Quadratmeter.

Den bisherigen Rekord hielt nach Angaben des Nationalen Observatoriums in Athen bislang der Ort Makrinitsa, der ebenfalls in der Region liegt. Damals betrug die Niederschlagsmenge am 10. Dezember 2009 allerdings nur etwas mehr als die Hälfte des neuen Rekords, nämlich 417 Millimeter pro Quadratmeter.

„Äußerst extremes Phänomen“

„Was in (der Region) Magnisia passiert, ist ein äußerst extremes Phänomen, sowohl was die Menge und Intensität der Niederschläge als auch ihre Dauer angeht“, sagte Chefmeteorologe Kostas Lagouvardos der Zeitung.

Lagouvardos vermutet, dass die aktuell relativ hohen Temperaturen des Meeres dazu beigetragen haben könnten. „Es handelt sich um ein statisches System, das ständig mit feuchter Meeresluft versorgt wird, wodurch es ständig an derselben Stelle regnet“, sagte er.

In Mittelgriechenland sind die Menschen in den besonders stark betroffenen Städten und Regionen am Dienstagabend aufgefordert worden, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen.

Die schweren Überschwemmungen in Griechenland haben ein weiteres Menschenleben gefordert. Am Mittwoch barg die Feuerwehr die Leiche einer älteren Frau im Dorf Paltsi auf dem Berg Pilion im Osten der Hafenstadt Volos, wie der Sender ERTnews berichtete. Damit stieg die Zahl der bekannten Opfer auf zwei. Drei weitere Menschen wurden vermisst.

Die gewaltigen Wassermassen hatten bereits ein anderes Menschenleben gefordert und in der Region Thessalien samt der Hafenstadt Volos zu großen Schäden geführt. Autos wurden von den Wassermassen ins Meer gespült, Keller und Ladengeschäfte liefen voll. Außerdem fiel vielerorts immer wieder der Strom aus. Das Handynetz und das Internet waren ebenfalls betroffen und funktionierten zum Teil nur eingeschränkt oder gar nicht.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetter Extremwetterereignisse nehmen seit Jahren zu.

Nicht jedes Extremwetterereignis lässt sich auf den Klimawandel zurückführen.

Unstrittig ist aber, dass die menschengemachte Klimakrise Hitze, Starkregen und Stürme fördert.

Die Hitzewelle in den USA und in Südeuropa im Sommer 2023 wäre ohne den Klimawandel nahezu unmöglich gewesen, sagen Forscher.

Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Regen: Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf wird aufgenommen.

Am Flughafen der Insel Skiathos saßen mehrere Hundert Menschen fest, weil die Flieger gestrichen wurden, wie der Sender Skai berichtete.

Griechenland, Volos: Mehrere Häuser sind von Hochwasser betroffen. © dpa/George Kidonas

Hunderte Passagiere sitzen auf Fähre fest

Wegen der schweren Unwetter in Mittelgriechenland haben Hunderte Menschen die Nacht auf der Fähre „Superstar“ im Meer vor der Hafenstadt Volos verbracht.

Auch am Morgen lag das Schiff der Reederei Seajets noch mehrere Seemeilen vom Hafen entfernt, wie auf der Seefahrtsplattform Marinetraffic zu sehen war.

Medienberichten zufolge hatte die Hafenpolizei von Volos das Anlegen der Fähre untersagt, weil der Hafen zuvor unter Wasser stand und auch die Verkehrssituation in der Stadt so schwierig sei.

Menschen mussten in Flughafen übernachten

Auch der Flughafen der Sporaden-Insel Skiathos blieb stark beeinträchtigt, dort mussten laut Flughafensprecher Savvas Karagiannis ebenfalls mehrere Hundert Menschen übernachten. „Ein Flugzeug versucht gerade zu landen – wir müssen sehen, wie es weitergeht“, sagte Karagiannis der Deutschen Presse-Agentur.

Er könne nicht sagen, wann der Flughafen wieder vollständig den Betrieb aufnehmen werde. „Es sind unglaubliche Wassermengen runtergekommen, die Zufahrtsstraßen sind gesperrt“, sagte er. Die Menschen würden mit Essen und Wasser versorgt.

Wie im Ahrtal, aber mit noch mehr Regen

„Innerhalb von zwei bis drei Tagen kommt es punktuell zu so viel Niederschlag wie in manchen Regionen Deutschlands im ganzen Jahr“, erklärte Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur zur Lage im Mittelmeerraum. „Die Situation ähnelt der im Ahrtal 2021, nur mit einem Vielfachen der Regenmenge.“



Was ist der Grund für die Extrem-Niederschläge? „Es ist ein zufälliges Zusammenspiel mehrerer Faktoren“, erklärt Dietzsch. Aktuell gebe es eine angespannte Großwetterlage in Europa, eine sogenannte Omega-Wetterlage.

Über Deutschland gibt es demnach ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet, um das die Luft sozusagen herumfließt. „An der südwestlichen und südöstlichen Flanke dieses Hochdruckgebiets bilden sich Tiefdruckgebiete aus. Diese treffen derzeit auf Spanien und Griechenland und sind dort sehr ortsfest“ – sie bleiben also lange.

Mindestens drei Tote bei Unwettern an bulgarischer Schwarzmeerküste

Bei schweren Unwettern auch in Bulgarien sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Grenzpolizisten fanden am Mittwoch im Meer im Raum Zarewo die Leiche eines Mannes, wie die bulgarische Polizei mitteilte.

Bereits am Dienstag war der leblose Körper eines 61 Jahre alten Mannes gefunden worden, der laut Behörden in Zarewo am Schwarzen Meer gerade ein Haus repariert hatte, als die Flutwelle eintraf. Die Leiche einer Frau wurde ebenfalls am Dienstag in derselben Gegend ans Land gespült, dann aber schnell wieder zurück ins Meer geschleudert.

Heftige Regenfälle und Gewitter hatten ab Montagabend die bulgarische Schwarzmeerküste getroffen.

Flüsse traten über die Ufer, Brücken wurden beschädigt und die gesamte Region südlich der Küstenstadt Burgas war von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Hunderte Urlauber mussten aus den Überschwemmungsgebieten in Sicherheit gebracht werden.

Mindestens ein Mann und eine Frau seien ums Leben gekommen, sagte Ministerpräsident Nikolaj Denkow am Dienstag in der stark betroffenen Küstenstadt Zarewo. Mehrere weitere Menschen würden vermisst. Fotos und Videos in den Online-Netzwerken zeigten Wohnmobile und Autos, die auf Campingplätzen an der Küste von den Wassermassen ins Meer gespült wurden.

Auch Straßen und Wohnhäuser in Zarewo und der Küstenstadt Achtopol standen unter Wasser. Fernsehbilder zeigten überflutete Autos und beschädigte Straßen.

In Zarewo wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. „Die Menge an Regen, die hier gefallen ist, ist beispiellos“, sagte der Bürgermeister von Zarewo, Georgi Lapschew, im Sender Nova Television. Mehrere Städte südlich von Burgas waren zunächst ohne Strom.

Techniker hatten Schwierigkeiten, die beschädigten Leitungen zu erreichen und zu reparieren. Das Dorf Kosti im Strandscha-Gebirge wurde evakuiert, nachdem dort ein Fluss über die Ufer getreten war. Vor einem Feiertag am Mittwoch, an dem normalerweise viele Bulgaren ans Meer fahren, warnten die Behörden vor Reisen in die Region.

Überschwemmungen waren an der Schwarzmeerküste bisher selten. Für die immer häufigeren Unwetterkatastrophen in Bulgarien machen Experten den Klimawandel und den schlechten Zustand der Infrastruktur verantwortlich. (dpa/AFP/Reuters)