Trans Menschen sollen künftig deutlich leichter als bisher ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern können. Dazu soll eine Selbsterklärung beim Standesamt ausreichen, dass die Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlechtseintrag übereinstimmt. Das sehen die Eckpunkte zu einem neuen "Selbstbestimmungsgesetz" vor, die Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Donnerstag in Berlin vorstellten.

Das neue Selbstbestimmungsrecht soll das seit über 40 Jahren geltende Transsexuellengesetz ablösen, das in mehreren Teilen bereits vom Bundesverfassungsgericht verworfen wurde. Bisher müssen trans Menschen für eine Änderung des Geschlechtseintrag zwei psychologische Gutachten vorlegen, über den Antrag entscheidet zudem ein Gericht. Das Verfahren ist wiederholt als demütigend kritisiert worden - und kann für Betroffene zudem leicht mehrere tausend Euro kosten.

Weder die Gutachten noch ein ärztlicher Attest werden demnach künftig nötig sein. Genauso soll auch die Änderung des Geschlechtseintrag für intersexuelle und nicht-binäre Menschen geregelt werden. Für diese gilt schon jetzt ein vereinfachtes Verfahren, sie müssen aber auch immer noch ein ärztliches Attest beim Standesamt vorlegen.

Selbsterklärung voll ab 18 möglich

Bis zuletzt war zwischen den Koalitionsparteien dem Vernehmen nach darum gerungen worden, ab welchem Alter die betreffenden Personen die Selbsterklärung einreichen können. Dies soll ab 18 Jahren möglich sein. Jugendliche ab 14 Jahren sollen ein Erklärung zwar auch selber abgeben können, brauchen dafür die Zustimmung ihrer Eltern. Sollte die nicht vorliegen, könnte "orientiert am Kindeswohl" ein Familiengericht die Entscheidung der Sorgeberechtigten ersetzen.

Bei Unter 14-Jährigen müssen die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung abgeben. Gestärkt werden sollen kostenlosen Beratungen von Minderjährigen und ihren Eltern, auf die vor der Entscheidung "aktiv hingewiesen" werden soll.

Die Regeln gelten ausdrücklich nicht für körperliche Eingriffe

Ausdrücklich nicht gilt das Gesetz für körperliche Eingriffe zur Geschlechtsangleichung, etwa Hormontherapien oder Operationen. Dafür seien medizinische Regelungen und Leitlinien "einschlägig", heißt es in den Eckpunkten. Diese seien unabhängig von der Änderung des Geschlechtseintrags.

Wer einmal den Geschlechtseintrag geändert hat, wird für eine erneute Änderung ein Jahr lang gesperrt. Das soll "die Ernsthaftigkeit des Änderungswunsches sicherstellen", heißt es.

Für trans und intergeschlechtliche Menschen, die aufgrund früherer Gesetze Körperverletzungen - etwa durch Zwangs-OPS - erlitten oder zu Scheidungen gezwungen wurden, sieht die Ampel Entschädigungszahlungen vor.

Das Aus für das Transsexuellengesetz steht im Koalitionsvertrag

Die Ampelkoalition hatte das Aus für das Transsexuellengesetz im Koalitionsvertrag angekündigt. Grüne und FDP hatten entsprechende Gesetzesanträge schon zu Oppositionszeiten eingebracht, waren aber an der damals regierenden CDU/CSU-SPD-Koalition gescheitert. Ähnliche Regelungen gibt es bereits in mehreren anderen Ländern, zuletzt hatte Spanien ebenfalls in dieser Woche ein solches Gesetz für trans Menschen ab 16 Jahren angekündigt.

Um das Selbstbestimmungsrecht von trans Menschen wird auch in Deutschland inzwischen eine erbitterte und teils hasserfüllte öffentliche Debatte geführt. Aktivist*innen, die sich dagegen aussprechen, bringen unter anderem vor, Männer könnten dann - quasi als trans Frauen "getarnt" - in Schutzräume von Frauen eindringen, um dort Sexualstraftaten zu begehen. Studien aus Ländern, die bereits vereinfachte Verfahren haben, zeigen zwar, dass diese Ängste unbegründet sind.

Die Ampelkoalition scheint in ihren Eckpunkten aber darauf eingehen zu wollen. "Gewalttätige Personen gleich welchen Geschlechts haben z.B. wie bisher keinen Zugang zu Frauenhäusern", heißt es explizit. Zugangsrechte zu Frauenhäusern würden weiterhin "nach dem jeweiligen Satzungsrecht der privatrechtlich organisierten Vereine richten". Hingewiesen wird zudem auf trans Sportler*innen: Deren Teilnahme treffe "der autonom organisierte Sport in eigener Zuständigkeit".