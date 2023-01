Gedenken an queere NS-Opfer „Es muss der Auftakt für viel mehr sein“

2023 – fast 78 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde am Freitag im Bundestag zum ersten Mal der Menschen erinnert, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bzw. ihrer geschlechtlichen Identität von Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden.

Die queere Community ist vertraut mit diesen langen und kräftezehrenden Kämpfen um das Sichtbarmachen der Opfer und der Anerkennung des erlittenen Leids. Erst seit dem letzten Jahr wird auch offiziell mit einer Gedenkkugel an die lesbischen Frauen gedacht, die im Konzentrationslager Ravensbrück zwischen 1939 und 1945 eingesperrt, gefoltert und ermordet worden sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bereits am Mittwoch fand dazu im queeren Club SchwuZ die Podiumsdiskussion „Die queeren Opfer der NS-Zeit – ein schwieriges Gedenken?“ statt.

In der vollbesetzten Veranstaltung sprach auf der Podium Lutz van Dijk von einem Erfolg für die queere Community. Aber das Gedenken „muss der Auftakt für viel mehr sein“. Der Historiker und Autor hatte 2018 eine Petition für das Gedenken an sexuelle Minderheiten im Rahmen der Holocaust-Gedenkveranstaltung im Bundestag initiiert. Der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) lehnte die Forderung damals ab. Er sah zu dem Zeitpunkt keine Veranlassung für solch ein Gedenken. Das nun so späte Erinnern sei auch deshalb tragisch, so Lutz van Dijk, weil viele Zeitzeugen nicht mehr leben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Fehlstellen in diesem gesamten offiziellen Gedenken: Menschen mit Behinderung, „Asoziale“, intergeschlechtliche Menschen und trans Personen finden bisher wenig oder gar keine Beachtung.

Aber auch trans Personen seien während des Nationalsozialismus verfolgt worden, sagte der Medizinhistoriker Rainer Heern, der mit auf dem Podium saß. Laut seiner Forschung wurden von der Polizei sogenannte „Transvestiten-Register“ geführt. Die betreffenden Personen seien der Willkür der Behörden ausgeliefert gewesen. Die Forschung dazu müsse „unbedingt“ vertieft werden. Ein großer Verlust sei in diesem Kontext die Zerstörung des Instituts für Sexualwissenschaft von Mediziner und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld 1933 von den Nationalsozialisten.

Auch die Forschung zur Verfolgung und Ermordung lesbischer Frauen während des Nationalsozialismus müsse weitergehen, forderte Andrea Genest, Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück. Dass es heute in Ravensbrück die Gedenkkugel gibt, sei auch nur dem Einsatz zahlreicher Initiativen und Privatpersonen zu verdanken, so die Gedenkstättenleiterin.

Stefanie Schüler-Springorum, Moderatorin an diesem Abend und Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung, fasste die Veranstaltung vielleicht mit am besten zusammen: „Wir müssten die Geschichte der beiden deutschen Staaten neu schreiben – aus der Perspektive von queeren Menschen.“

Zur Startseite