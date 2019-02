Zaz, 38, heißt eigentlich Isabelle Geffroy und ist seit ihrem Debütalbum „Zaz“, das vor fast neun Jahren erschien, eine der erfolgreichsten Sängerinnen Frankreichs. Auch in Deutschland verkaufte sich die Platte gut, erreichte Platinstatus und war 45 Wochen in den Charts. Bevor sie bekannt wurde, spielte Zaz in den Straßen von Montmartre und sang im Ensemble des Kabaretts „Aux Trois Mailletz“, in dem schon Chanson- und Jazzgrößen wie Billie Holiday, Louis Armstrong und Léo Ferré auftraten.

Ihre Musik enthält viele Elemente des Neo-Chanson, Jazz, Swing und Soul, dazu kommen Rock und Pop. Auf dem neuen Album „Effet Mirroir“ klingen ein wenig Dubstep, Salsa und Reggae durch; sie singt auch auf Spanisch.

Demnächst tritt Zaz in Deutschland auf: am 13. Februar in Frankfurt am Main, kurz darauf in Stuttgart und München, im Sommer stehen Konzerte in Köln und Dresden an.

Das Interview findet im ZDF-Hauptstadtstudio Unter den Linden statt, wo sie später noch vor den Kameras stehen wird. Zaz’ Manager setzt sich dazu. „Der passt auf, dass ich keinen Blödsinn erzähle“, sagt sie und lacht.