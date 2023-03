Staunen über deutsche Kartoffeln Die skurrilsten Bilder zum Besuch von Charles III. in Deutschland

König Charles III. und Königin Camilla befinden sich vom 29. bis einschließlich 31. März auf ihrer ersten Auslandsreise als Monarchen, die sie nach Berlin, Brandenburg und Hamburg führt. Der Besuch in Deutschland brachte viele Annehmlichkeiten in der Unterkunft mit sich, dem Berliner Hotel Adlon, und dazu allerhand royale Pflichten. Dazu gehört ein feines Staatsbankett auf Schloss Bellevue, eine – durchaus umstrittene – Rede des britischen Monarchen vor dem höchsten demokratischen Gremium Deutschlands, dem Bundestag, und ein Besuch auf einem Marktplatz.

Sehr viele Bilder wurden dabei geschossen, viele davon zeigen Charles und Camilla im Beisein der deutschen Politikprominenz. Es sind die üblichen, austauschbaren Fotos eines royalen Staatsbesuchs. Doch unter den Fotos finden sich auch kleine, amüsante Szenen abseits der üblichen Posen. Hier ist eine Auswahl.

Charles und Steinmeier pflanzen einen Baum

© IMAGO/i Images/StephenLock

© IMAGO/Future Image/Kern

Am Donnerstag griffen zwei Herren in feinen Anzügen zu Spaten und Gießkannen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und König Charles III. haben eine Manna-Esche im Park von Schloss Bellevue gepflanzt, zu ehren der im September 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II.. Möge es dem Baum besser ergehen als vielen seiner Artgenossen – in Berlin ist nur jeder vierte Baum gesund.

Campino hat sich fein gemacht

© IMAGO/Political-Moments

An Tagen wie diesen ausnahmsweise im Frack: „Tote Hosen“-Frontmann Campino hat sich für das Bankett mit König Charles im Schloss Bellevue schick gemacht. In Anzügen sieht man den Rockstar selten, insofern darf sich der anwesende britische Adel geehrt fühlen angesichts dieser besonderen Kleiderwahl – oder besser gesagt angesichts der Tatsache, dass sich Campino dem Protokoll gebeugt hat, das Fracks für die Herren vorsah. Campino, dessen Mutter Engländerin war, nahm 2019 zusätzlich zu seiner bestehenden deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft an und hat eine langjährige Verbindung zum Vereinigten Königreich.

Camilla mag den Honig

© IMAGO/Future Image/Kern

Gütesiegel „thumbs up“: Ihr Besuch auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz in Charlottenburg-Wilmersdorf führte Charles und Camilla auch vor einen Honigstand. Die Königsgemahlin schien von der zur Schau gestellte Qualität vollends überzeugt.

Camilla bekommt eine Fisch-Vase geschenkt

© picture alliance/dpa/Uncredited

Welchen Platz das Geschenk in Schloss Windsor bekommen wird, ist noch nicht bekannt, jedenfalls aber ist Camilla nun im Besitz einer blauen Vase in Forme eines Fisches, die ihr auf dem Wittenbergplatz von einem Fan überreicht wurde.

Charles zeigt auf Kartoffeln

© picture alliance/dpa/Pool Reuters/AP/Uncredited

Eine weitere Impression vom Marktstand auf dem Wittenbergplatz: In Anwesenheit seiner Frau und der Noch-Bürgermeisterin Franziska Giffey zeigte Charles III. auf eine Kiste mit Kartoffeln. Womöglich hat er ein besonders schön geformtes Exemplar entdeckt.

Charles und Steinmeier machen Käse

© IMAGO/i Images/Stephen Lock

Auf einem brandenburgischen Bio-Bauernhof wohnten Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Käseproduktion bei und der König griff dabei mitten rein.

Charles wird in Brandenburg vom Regen überrascht

© picture alliance/dpa/dpa-POOL/Uncredited

Der König mag an der Spitze seines Staates stehen, aber niemand steht über dem Wetter. Ein starkes Gewitter brachte das strenge Protokoll durcheinander, als Charles III. das Ökodorf Brodowin in Brandenburg besuchte. Wie der fröhliche Gesichtsausdruck des Königs verrät, lässt sich ein Monarch aus dem Regenland England von Niederschlag aber ganz gewiss nicht die Laune verderben.

