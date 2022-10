Urlaubsplanung 2023 So holen Sie mit Brückentagen das meiste heraus

Alle Jahre wieder ruft die Urlaubsplanung. Wer jetzt schon schlau plant und seinen Urlaub für 2023 einreicht, kann mit nur wenigen Urlaubstagen viel freie Zeit dazu gewinnen.

Unsere Beispiele zeigen, wie man 2023 mit 36 Urlaubstagen insgesamt 93 freie Tage herausholen kann. So können Sie ihre arbeitsfreie Zeit mehr als verdoppeln und für Kurztrips, verlängerte Wochenenden oder sogar sechzehntägige Urlaubsreisen nutzen.

Alle unsere Tipps beziehen sich auf Menschen, die eine klassische Fünf-Tage-Woche mit freiem Wochenende haben.

Neujahr und Heilige Drei Könige (6. Januar 2023)

Der 1. Januar fällt im kommenden Jahr (leider) auf einen Sonntag, so dass sich der Neujahrstag 2023 nicht als Brückentag eignet.

Wer in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt wohnt, darf sich aber über den Feiertag „Heilige Drei Könige“ am 6. Januar freuen, der im kommenden Jahr auf einen Freitag fällt. Wer vor diesem Feiertag vier Urlaubstage nimmt, kann neun Tage lang frei machen.

Wann Urlaub machen? Vom 31. Dezember 2022 (Silvester, Samstag) bis zum 8. Januar 2023 (Sonntag).

Vom 31. Dezember 2022 (Silvester, Samstag) bis zum 8. Januar 2023 (Sonntag). Verwendete Urlaubstage: 4 Tage

4 Tage Freie Tage am Stück: 9 Tage

9 Tage Für wen interessant? Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt

Internationaler Frauentag (8. März 2023)

Im Jahr 2023 gilt der Internationale Frauentag nicht nur in Berlin als Feiertag, sondern erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wer rund um den 8. März (Mittwoch) zwei Urlaubstage investiert, kann fünf Tage am Stück ausschlafen.

Am Internationalen Frauentag finden bundesweit verschiedenste Demos statt, wie hier in Berlin am 8. März 2019. In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gilt dieser Tag als Feiertag. © Foto: Imago/Christian Spicker

Wann Urlaub machen? Vom 8. März (Mittwoch) bis 12. März (Sonntag). Alternativ ginge vom 4. März (Samstag) bis zum 8. März (Mittwoch).

Vom 8. März (Mittwoch) bis 12. März (Sonntag). Alternativ ginge vom 4. März (Samstag) bis zum 8. März (Mittwoch). Verwendete Urlaubstage: 2 Tage

2 Tage Freie Tage am Stück: 5 Tage

5 Tage Für wen interessant? Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Ostern (7. bis 10. April 2023)

Rund um die Osterfeiertage bieten sich wie jedes Jahr der Karfreitag (7. April) und der Ostermontag (10. April) als Fixpunkte für findige Urlaubsplaner an. Unser Rechenbeispiel zeigt, wie Sie mit acht Urlaubstagen immerhin 16 aufeinanderfolgende Tage frei machen können. Da lohnt sich schon eine längere Urlaubsreise.

Wann Urlaub machen? Vom 1. April (Samstag) bis 16. April (Sonntag).

Vom 1. April (Samstag) bis 16. April (Sonntag). Verwendete Urlaubstage: 8 Tage

8 Tage Freie Tage am Stück: 16 Tage

16 Tage Für wen interessant? Bundesweit

Tag der Arbeit / Maifeiertag (1. Mai 2023)

Im Jahr 2023 wird der traditionelle Tanz in den Mai von Sonntag (30. April) auf Montag (1. Mai) stattfinden. Wer sich ab Dienstag frei nimmt, kann mit vier Urlaubstagen immerhin neun Tage am Stück ausschlafen.

Wann Urlaub machen? Vom 29. April (Samstag) bis 7. Mai (Sonntag).

Vom 29. April (Samstag) bis 7. Mai (Sonntag). Verwendete Urlaubstage: 4 Tage

4 Tage Freie Tage am Stück: 9 Tage

9 Tage Für wen interessant? Bundesweit

Christi Himmelfahrt / Vatertag (18. Mai 2023)

Wie in jedem Jahr wird 39 Tage nach dem Ostersonntag die Himmelfahrt Jesu und damit die Rückkehr des Sohn Gottes zu seinem Vater gefeiert. Daher findet Christi Himmelfahrt alljährlich an einem Donnerstag statt. Ein zusätzlicher Urlaubstag am darauffolgenden Freitag beschert dem Arbeitnehmer immerhin ein langes viertägiges Wochenende.

Wann Urlaub machen? Vom 18. Mai (Donnerstag) bis 21. Mai (Sonntag).

Vom 18. Mai (Donnerstag) bis 21. Mai (Sonntag). Verwendete Urlaubstage: 1 Tag

1 Tag Freie Tage am Stück: 4 Tage

4 Tage Für wen interessant? Bundesweit

Kurztrip an die Ostsee gefällig? Christi Himmelfahrt eignet sich hervorragend für ein verlängertes Wochenende (hier zu sehen: Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern, 2019). © Foto: dpa/Jens Büttner

Pfingsten (28. und 29. Mai 2023)

49 Tage nach dem Ostersonntag feiern Christen am Pfingstsonntag traditionell die Aussendung (oder Ausgießung) des Heiligen Geistes. An diesem Tag soll der Geist Gottes auf die Jünger Jesu herabgekommen sein, wodurch wiederum die Glaubensverkündung durch die Apostel seinen Weg nahm. Daher gilt Pfingsten gemeinhin auch als Geburtsstunde der Kirche.

Der Pfingstmontag beschert Arbeitnehmern wie in jedem Jahr ein verlängertes Wochenende. Wer im Anschluss daran vier Urlaubstage investiert, hat immerhin neun aufeinanderfolgende Tage frei.

Wann Urlaub machen? Vom 27. Mai (Samstag) bis 4. Juni (Sonntag).

Vom 27. Mai (Samstag) bis 4. Juni (Sonntag). Verwendete Urlaubstage: 4 Tage

4 Tage Freie Tage am Stück: 9 Tage

9 Tage Für wen interessant? Bundesweit

Fronleichnam (8. Juni 2023)

Der Feiertag Fronleichnam wird nur in katholisch geprägten Bundesländern gefeiert. Immer am sechzigsten Tag nach dem Ostersonntag und am zweiten Donnerstag nach Pfingsten wird das sogenannte „Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi“ mit Fronleichnamsprozessionen zelebriert.

Der katholische Feiertag beschert entsprechend nur den Arbeitnehmern in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein verlängertes Wochenende.

Wann Urlaub machen? Vom 8. Juni (Donnerstag) bis 11. Juni (Sonntag).

Vom 8. Juni (Donnerstag) bis 11. Juni (Sonntag). Verwendete Urlaubstage: 1 Tag

1 Tag Freie Tage am Stück: 4 Tage

4 Tage Für wen interessant? Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Mariä Himmelfahrt (15. August 2023)

Auch bei Mariä Himmelfahrt handelt es sich um einen Feiertag, der nur in katholisch geprägten Landesteilen gefeiert wird.

Die „Aufnahme der seligen Jungfrau Maria“ in den Himmel wird alljährlich am 15. August im Saarland und in einigen Teilen Bayerns zelebriert.

Wann Urlaub machen? Vom 12. August (Samstag) bis 15. August (Dienstag).

Vom 12. August (Samstag) bis 15. August (Dienstag). Verwendete Urlaubstage: 1 Tag

1 Tag Freie Tage am Stück: 4 Tage

4 Tage Für wen interessant? Bayern, Saarland

Weltkindertag (20. September 2023)

Seit 2019 gilt der Weltkindertag am 20. September in Thüringen als gesetzlicher Feiertag. Der Beschluss ging auf die damaligen Regierungsfraktionen von SPD, den Grünen und Die Linke zurück, die im Herbst einen zusätzlichen Feiertag etablieren wollten, der auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien aufmerksam macht.

Arbeitnehmer aus Thüringen können entweder vor dem 20. September (Mittwoch) oder danach zwei zusätzliche Urlaubstage nehmen, um fünf Tage in Folge frei zu nehmen.

Wann Urlaub machen? Vom 20. September (Mittwoch) bis 24. September (Sonntag). Alternativ ginge vom 16. September (Samstag) bis zum 20. September (Mittwoch).

Vom 20. September (Mittwoch) bis 24. September (Sonntag). Alternativ ginge vom 16. September (Samstag) bis zum 20. September (Mittwoch). Verwendete Urlaubstage: 2 Tage

2 Tage Freie Tage am Stück: 5 Tage

5 Tage Für wen interessant? Thüringen

Zum Weltkindertag finden auch in Berlin zahlreiche Aktionen statt, wie hier am Weltkindertagsfest 2018 am Potsdamer Platz. © Foto: dpa/Jörg Carstensen

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2023)

Jedes Jahr feiert Deutschland am 3. Oktober den Tag der deutschen Wiedervereinigung.

Im kommenden Jahr fällt der Tag der Deutschen Einheit auf einen Dienstag, so dass Arbeitnehmer bundesweit mit einem Urlaubstag am Montag ein viertägiges, langes Wochenende genießen können.

Wann Urlaub machen? Vom 30. September (Samstag) bis 3. Oktober (Dienstag).

Vom 30. September (Samstag) bis 3. Oktober (Dienstag). Verwendete Urlaubstage: 1 Tag

1 Tag Freie Tage am Stück: 4 Tage

4 Tage Für wen interessant? Bundesweit

Reformationstag (31. Oktober 2023)

In evangelisch geprägten Bundesländern wird alljährlich am 31. Oktober der Reformationstag gefeiert. An diesem Tag im Jahre 1517 soll der Augustinermönch Martin Luther 95 Thesen an eine Kirchentür in Wittenberg genagelt haben, um auf die Missstände in der katholischen Kirche aufmerksam zu machen.

2023 fällt der Reformationstag auf einen Dienstag, so dass Arbeitnehmer aus den entsprechenden Bundesländern am Montag nur einen Urlaubstag investieren müssen, um vier Tage am Stück frei zu bekommen.

Wann Urlaub machen? Vom 28. Oktober (Samstag) bis 31. Oktober (Dienstag).

Vom 28. Oktober (Samstag) bis 31. Oktober (Dienstag). Verwendete Urlaubstage: 1 Tag

1 Tag Freie Tage am Stück: 4 Tage

4 Tage Für wen interessant? Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Allerheiligen (1. November 2023)

In den katholisch geprägten Bundesländern wird immer am 1. November Allerheiligen gefeiert.

Wie bei Wikipedia zu lesen ist, wurde es im Lauf der Jahrhunderte „wegen der steigenden Zahl von Heiligen zunehmend schwierig“, jeden christlichen Heiligen mit einem eigenen Fest zu gedenken. Entsprechend wurde der 1. November schon früh als Sammelgedenktag für alle Heiligen und christlichen Märtyrer etabliert.

Bei Allerheiligen handelt es sich um einen sogenannten „stillen Feiertag“, an dem in katholisch geprägten Regionen öffentliche Tanzveranstaltungen als verboten gelten. Trotzdem dürfen sich Arbeitnehmer in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland 2023 über einen freien Mittwoch freuen.

Wann Urlaub machen? Vom 1. November (Mittwoch) bis 5. November (Sonntag). Alternativ ginge vom 28. Oktober (Samstag) bis zum 1. November (Mittwoch).

Vom 1. November (Mittwoch) bis 5. November (Sonntag). Alternativ ginge vom 28. Oktober (Samstag) bis zum 1. November (Mittwoch). Verwendete Urlaubstage: 2 Tage

2 Tage Freie Tage am Stück: 5 Tage

5 Tage Für wen interessant? Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Buß- und Bettag (22. November 2023)

Am 22. November wird in Sachsen der Buß- und Bettag gefeiert, der Zeit für Gebete und Reue für begangene Sünden ermöglichen soll. Seit 1994 ist dieser evangelische Gedenktag (bis auf Sachsen) in allen anderen Bundesländern abgeschafft. Mit nur zwei zusätzlichen Urlaubstagen können Arbeitnehmer in diesem Bundesland fünf Tage am Stück ausschlafen.

Wann Urlaub machen? Vom 22. November (Mittwoch) bis 26. November (Sonntag). Alternativ ginge vom 18. Oktober (Samstag) bis zum 22. November (Mittwoch).

Vom 22. November (Mittwoch) bis 26. November (Sonntag). Alternativ ginge vom 18. Oktober (Samstag) bis zum 22. November (Mittwoch). Verwendete Urlaubstage: 2 Tage

2 Tage Freie Tage am Stück: 5 Tage

5 Tage Für wen interessant? Sachsen

Weihnachten 2023 und Neujahr 2024

2023 fällt der Heiligabend auf einen Sonntag. Entsprechend können Arbeitnehmer am 1. und 2. Weihnachtstag (Montag und Dienstag) ausschlafen, ohne dafür extra Urlaubstage einreichen zu müssen.

Auch der Neujahrstag 2024 fällt auf einen Montag. So können Arbeitnehmer mit nur drei investierten Urlaubstagen „zwischen den Jahren“ einen zehntägigen Weihnachtsurlaub genießen.

Wann Urlaub machen? Vom 23. Dezember 2023 (Samstag) bis 1. Januar 2024 (Montag).

Vom 23. Dezember 2023 (Samstag) bis 1. Januar 2024 (Montag). Verwendete Urlaubstage: 3 Tage

3 Tage Freie Tage am Stück: 10 Tage

10 Tage Für wen interessant? Bundesweit

Zur Startseite