„Alptraum“ oder Verwirrungstaktik? Erneutes Ukraine-Leak sorgt für Wirbel im Pentagon

Mehr als 100 neue Dokumente, die Details über die nationalen Sicherheitsgeheimnisse der USA über die Lage in der Ukraine, den Nahen Osten und China enthalten, sind laut einem US-Medienbericht am Freitag auf Social-Media-Seiten aufgetaucht und alarmierten das Pentagon.

Wie die „New York Times“ schreibt, könnte das Ausmaß des Lecks sowie die Sensibilität der Dokumente nach Ansicht von US-Beamten enormen Schaden anrichten. Ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter habe das Leck als „Alptraum für die Five Eyes“ bezeichnet, womit er sich auf die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Australiens, Neuseelands und Kanadas bezog.

Nachdem bereits vor wenigen Tagen mutmaßlich geheime US-Militärunterlagen in sozialen Netzwerken aufgetaucht waren, wurden die neuen Dokumente nun ebenfalls auf Twitter und anderen Websites gefunden. Wie das amerikanische Magazin „Vice“ berichtet, seien die Dokumente zuvor auf „4chan“, einem anonymen Nachrichtenkanal, und davor in einer Gaming-Diskussionsgruppe aufgetaucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Dokumente erhielten Informationen über die Pläne der NATO und Amerikas zur Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion. Bei dem „4chan“-Dokument handele es sich um eine Karte, die angeblich den Stand des Krieges in der ostukrainischen Stadt Bachmut zeigt, berichtet die „New York Times“.

Die Dokumente über das ukrainische Militär zeigten Fotos von Diagrammen über voraussichtliche Waffenlieferungen, Truppen- und Bataillonsstärken und andere Pläne. Pentagon-Beamte hätten laut Bericht eingeräumt, dass es sich um echte Dokumente des Verteidigungsministeriums handele. Die Kopien schienen jedoch an bestimmten Stellen gegenüber ihrem ursprünglichen Format verändert worden zu sein.

In den geänderten Versionen werden beispielsweise die amerikanischen Schätzungen der ukrainischen Kriegstoten zu hoch und die Schätzungen der getöteten russischen Truppen zu niedrig angesetzt.

Wie die „New York Times“ weiter berichtet, scheinen die nun durchgesickerten Dokumente weit über streng geheimes Material über die Kriegspläne der Ukraine hinauszugehen. Sicherheitsanalysten, die die Dokumente untersucht haben, sagten demnach, dass die wachsende Fundgrube auch sensible Briefing-Folien über China, den indopazifischen Militärraum, und den Terrorismus im Nahen Osten enthielten.

Desinformationskampagne?

Laut dem Bericht der „New York Times“ hätten ukrainische Beamte und kriegsbefürwortende russische Blogger die undichte Stelle als Teil einer Desinformationskampagne beschrieben, die darauf abziele, die mögliche Frühjahrsoffensive der Ukraine zur Rückgewinnung von Gebieten im Osten und Süden des Landes zu beeinflussen.

Russische Militärblogger warnten davor, „den Informationen zu vertrauen, die von "westlichen Geheimdiensten stammen könnten, um unsere Führung in die Irre zu führen". Laut einer Einschätzung des US-Think-Tank „Institute for the Study of War“ deuteten die Reaktionen auf die Dokumente darauf hin, dass russische Kriegsbeobachter die Gültigkeit ihrer eigenen Beurteilungen zu einer möglichen ukrainischen Gegenoffensive zunehmend überdenken und anzweifeln.

Eines der auf 4chan veröffentlichten Dokumente. © Dokument 4chan

Ein hochrangiger ukrainischer Beamter wiederum erklärt, es handele sich offenbar um einen russischen Trick, um eine Gegenoffensive zu diskreditieren.

Pentagon reagiert alarmiert

US-Sicherheitsbeamte bemühten sich derweil offenbar, den Schuldigen zu finden. Mick Mulroy, ein ehemaliger hochrangiger Pentagon-Beamter äußerte sich zutiefst besorgt zu den Vorkommnissen. "Da es sich bei vielen dieser Dokumente um Bilder handelte, scheint es sich um ein absichtliches Leck zu handeln, das von jemandem verursacht wurde, der die Bemühungen der Ukraine, der USA und der NATO schädigen wollte", sagte er.

Das Justizministerium habe derweil mitgeteilt, es habe eine Untersuchung zu den undichten Stellen eingeleitet und stehe in Kontakt mit dem Verteidigungsministerium.

„Wir befinden uns in einem Informationskrieg“

In der Ukraine nahm Oberstleutnant Yurii Bereza, ein Bataillonskommandeur der ukrainischen Nationalgarde, dessen Truppen in den letzten Monaten im Osten des Landes gekämpft hatten, die Nachricht von der undichten Stelle offenabr gelassen hin.

So habe er betont, dass der Informationskrieg so intensiv geworden sei, dass „wir nicht mehr feststellen können, wo die Wahrheit und wo die Lüge ist“. „Wir befinden uns in einer Phase des Krieges, in der der Informationskrieg manchmal sogar wichtiger ist als die direkten physischen Auseinandersetzungen an der Front“, zitierte die „New York Times“ den Oberst. (Tsp)

Zur Startseite