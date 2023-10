Aus Kritik an Israel wird Wut auf den Westen USA und Europa laut Erdogan schuld an „Kriegsverbrechen“ in Gaza

„Mörder Deutschland, Mörder Israel, Mörder Europa“, skandierten Demonstranten am Wochenende vor dem deutschen Generalkonsulat in Istanbul. Rund hundert Menschen schwenkten türkische und palästinensische Fahnen, manche hatten ihre Kinder dabei. Deutschland sei „Komplize israelischer Massaker in Gaza“, hieß es in dem Kundgebungsaufruf des konservativen Vereins Anatolischer Jugend. Die türkische Polizei riegelte das Konsulatsgebäude vorsorglich mit mehreren Hundertschaften ab, doch die Kundgebung verlief friedlich.

Ähnlich wütend wie die Demonstranten vor dem deutschen Konsulat klang Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Solidaritätsveranstaltung für Palästina vor hunderttausenden Anhängern seiner Regierungspartei AKP. Jedes Land habe das Recht auf Selbstverteidigung, sagte Erdogan über Israel.

Was im Gaza-Streifen geschehe, sei aber ein Massaker und ein Kriegsverbrechen, sagte der türkische Präsident wörtlich - und dieses Massaker sei das Werk des Westens. Dieser schicke Israel vor, weil er sich nicht die Hände schmutzig machen wolle. Der jüdische Staat sei nur eine Schachfigur, die vom Westen benutzt und eines Tages geopfert werde.

Erdogan, der sich einen Palästinenserschal umgelegt hatte, erwähnte ausdrücklich den Völkermord an den Juden durch Nazi-Deutschland und den Atombombenabwurf der USA in Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges und sagte, dieselbe Mentalität sei für westliche Gräueltaten im Irak, in Bosnien und heute in Gaza verantwortlich. Erdogan beschwor die Erinnerung an die mittelalterlichen Kreuzzüge der Europäer gegen die muslimische Herrschaft über Palästina. Wenn der Westen einen neuen Kreuzzug gegen die islamische Welt beginnen wolle, werde er die Türkei gegen sich haben. Er bekräftigte, die Hamas sei eine Befreiungsorganisation.

Kritik an Israel gibt es in der Türkei schon seit dem 7. Oktober, doch nun eskaliert diese Kritik zur Wut auf den Westen. Erdogan setzte sich mit seiner Rede an die Spitze dieser Bewegung. Kritik von der Opposition an seinen scharfen Formulierungen gegen Israel und den Westen muss er dabei nicht befürchten. Wenn der Präsident beim Gaza-Thema überhaupt von seinen politischen Gegnern im Land kritisiert wird, dann dafür, dass er bis zum 7. Oktober die Annäherung an Israel gesucht hatte.

Ali Babacan, ein früherer EU-Verhandlungsführer der Türkei und heute Chef der bürgerlich-konservativen Partei Deva, schrieb auf Twitter, Erdogan habe nur deshalb auf Kritik an Israel umgeschaltet, weil er damit gescheitert sei, sich als Vermittler zwischen Israel und der Hamas ins Gespräch zu bringen.

Israel will Beziehung zur Türkei einer „Neubewertung unterziehen“

Wie bei früheren rhetorischen Breitseiten gegen den Westen geht es Erdogan auch diesmal vor allem um die Innenpolitik. In fünf Monaten stehen in der Türkei Kommunalwahlen an, bei denen der Präsident die Großstädte Istanbul und Ankara von der Opposition zurückgewinnen will. Die Kundgebung am Wochenende war eine Art Heerschau der AKP vor dem Wahlkampf. Erdogan sagte, rund 1,5 Millionen Menschen seien zu der Veranstaltung gekommen. Das dürfte übertrieben sein, doch Bilder vom Meer der türkischen Fahnen bei der Kundgebung und Erdogans Vorwürfe gegen den Westen sind gutes Wahlkampfmaterial für den Präsidenten und seine Partei.

Israel beorderte nach Erdogans Rede seine Diplomaten aus der Türkei zurück. Außenminister Eli Cohen kündigte eine „Neubewertung“ der Beziehungen zur Türkei an, doch die Regierung in Ankara spielte den israelischen Protest herunter: Israel habe seine Vertreter schon vorige Woche nach Hause gerufen, erklärte das türkische Außenministerium. Deshalb sei die neue Ankündigung der israelischen Regierung „schwer zu verstehen“.

Auch im Verhältnis der Türkei zur Bundesregierung in Berlin schafft der Gaza-Konflikt neue Probleme. Vizekanzler Robert Habeck stellte bei seinem Besuch in Ankara nach Medienbericht fest, dass türkische Regierungspolitiker kein Verständnis für die pro-israelische Haltung der Bundesregierung haben. In grundsätzlichen Fragen des Gaza-Konflikts hätten die Türkei und Deutschland „konträre Ansichten“, sagte Habeck.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach türkischen Regierungsangaben bald Gelegenheit haben, diese Differenzen mit Erdogan persönlich zu erörtern: Der türkische Präsident plant nach den Worten seines Handelsministers Ömer Bolat für den 17. und 18. November einen Besuch in der Bundesrepublik, seinen ersten seit mehr als drei Jahren.