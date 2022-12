Corona-Welle in China USA erwägen Abwasserproben aus Flugzeugen zu untersuchen

Die heftige Corona-Welle in China löst auch im Ausland wachsende Besorgnis aus: Nach der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen in China erwägen die USA Regierungsangaben zufolge nun, Abwasserproben aus Flugzeugen im internationalen Reiseverkehr zu entnehmen.

Angesichts des Anstiegs der Covid-19-Infektionen in China denke man über die Entnahme nach, um etwaige neue Varianten auf die Spur zu kommen, sagt ein Vertreter der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention gegenüber Reuters.

Die Vereinigten Staaten waren eines der ersten Länder, die obligatorische Corona-Tests für Einreisende aus China vorschrieb. Am Freitag kündigte auch Südkorea an, künftig von Reisenden aus China einen negativen Covid-Test zu verlangen. „Wir werden uns darauf vorbereiten, strengere Maßnahmen zu ergreifen, falls sich die Situation verschlechtert und wir einen raschen Anstieg der Infektionen durch Neuankömmlinge oder das Auftreten neuer Varianten sehen“, sagt der südkoreanische Ministerpräsident Han Duck-soo.

Wegen der von Peking beschlossenen Aufhebung der strengen Null-Covid-Politik müssen alle Einreisenden aus China vor der Abreise ein negatives Covid-Testergebnis vorlegen. Zudem müssen sich die Reisenden bei der Ankunft einem weiteren PCR-Test unterziehen.

Südkorea setzt Kurzzeitvisa für Chinesen aus

Südkorea werde, laut Han Duck-soo, die Kurzzeitvisa für chinesische Staatsangehörige bis Ende nächsten Monats einschränken und die Zunahme von Flügen aus China vorübergehend stoppen. Der internationale Flughafen Incheon solle als einziges Tor für alle Flüge aus dem Nachbarland genutzt werden.

Auch Italien verlangt von Reisenden einen aktuellen Nachweis. In Mailand landeten Anfang der Woche zwei Flugzeuge, in denen fast die Hälfte der Passagiere infiziert war. Indien, Japan und Taiwan kündigten ebenfalls Testregelungen an. Die Flugverbindungen aus China nach Japan sollen zudem reduziert werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Deutschland reagiert vorerst nicht mit Einreisebeschränkungen auf gelockerte Reisebestimmungen Chinas. „Wir beobachten die Situation in China sehr, sehr aufmerksam“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch. Auch die EU will vorerst keine Maßnahmen ergreifen.

Anstieg der Corona-Fälle nach Abkehr von strenger Null-Covid-Politik

Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seitdem breitet sich das Coronavirus in China rasant aus, das Land erlebt den weltweit höchsten Anstieg an Infektionen. Schätzungen zufolge könnten in China in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben.

Krankenhäuser sind inzwischen vielerorts überfüllt. In Tianjin südwestlich von Peking sahen AFP-Reporter am Mittwoch dutzende schwerkranke Corona-Patienten, die auf Fahrtragen in überfüllten Notaufnahmen lagen. „Das Problem ist, dass es im Moment keine Betten gibt“, sagte ein Arzt zu einem Angehörigen. Ein anderer Arzt sagte, auch viele Angestellte hätten sich infiziert. Trotz positiver Tests arbeiteten aber „so ziemlich alle“ weiter.

Genaue offizielle Corona-Zahlen gibt es in China nicht mehr. Nach dem Ende der Testpflicht ist es nach Behördenangaben inzwischen unmöglich, die Zahl der Corona-Fälle abzuschätzen. Am Sonntag hatte China daher die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten eingestellt. Am Mittwoch meldete das chinesische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten zwar 5231 Neuinfektionen und drei Todesfälle, die Dunkelziffer dürfte aber weitaus höher sein.

Am Montag hatte Peking auch das Ende der Corona-Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland angekündigt und damit einen Ansturm reisewilliger Chinesen bei Buchungsplattformen ausgelöst. (Tsp mit AFP/Reuters)

Zur Startseite