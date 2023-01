„Deutsche Panzer an der Ostfront“ So reagiert Russland auf die Leopard-Lieferung

Im russischen Staatsfernsehen dreht eine Frau den Zeiger einer symbolischen Weltuntergangsuhr. Sie soll zeigen, wie hoch das derzeitige Risiko eines Atomkriegs ist. „Wir sind nun zehn Sekunden näher an einer nuklearen Eskalation“, sagt der Moderator. Der Grund seien die Panzerlieferungen, die westliche Länder Ukraine am Dienstag und Mittwoch versprochen haben.

Nach langem Zögern hat sich Bundeskanzler Scholz am Dienstag dazu durgerungen, der Ukraine 14 Kampfpanzer zur Verteidigung gegen Russland zu liefern. Mehrere europäische Staaten ziehen nach und auch die USA kündigte am Mittwoch die Lieferung von 31 Panzern an.

Während sich der ukrainische Präsident Selenskyj beim Kanzler bedankt und sein Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter alle verbündeten Staaten auffordert, der „Panzer-Koalition“ beizutreten, ist Russland entrüstet.

„Wenn sie ernsthaft Angst vor einer Eskalation hätten, dann hätten sie da 1000 Mal öfter drüber nachgedacht“, sagt der Moderator im russischen Fernsehen. „Die Panzer sind offensive Waffen, sie sind Waffen zum Attackieren. Das ist eine Bewegung hin zum nuklearen Weltuntergang.“ Zu sehen ist das in einem Clip auf Twitter, den die Journalistin Julia Davis übersetzt hat:

Während das Staatsfernsehen auf die Panzerlieferung mit Atomkriegsdrohungen reagiert, schweigt der russische Präsident. Bei einem Besuch der Staatsuniversität in Moskau beantwortet Putin stattdessen für mehr als eine Stunde Fragen von Studenten zu verlorengegangenen Hunden oder Quantentechnologie.

Der Krieg in der Ukraine ist nur Randthema: Manche westliche Länder würden die Ukraine dazu nutzen, die russische Kultur auslöschen zu wollen. Streng genommen sei Deutschland immer noch von den USA besetzt, sagt Putin. Die Panzer-Lieferung thematisiert er nicht.

Scharfe Kritik aus dem Außenministerium

Sein Außenministerium kritisierte die Leopard-Entscheidung Deutschlands jedoch scharf. Dies komme einem „vorgeplanten Krieg“ gegen Russland gleich, schimpfte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Mittwoch.

Auch die russische Botschaft in Berlin ist entrüstet: „Berlins Entscheidung, Kiew Panzer vom Typ Leopard 2 zu liefern, ist äußerst gefährlich, weil sie den Konflikt auf ein neues Level der Konfrontation hebt“, erklärte Botschafter Sergej Netschajew am Mittwoch einer Pressemitteilung zufolge.

Die Entscheidung widerspreche den Ankündigungen deutscher Politiker, sich nicht in den Konflikt hineinziehen lassen zu wollen.

Deutschland und seine westlichen Partner seien nicht an einer diplomatischen Lösung des Konflikts interessiert. Vielmehr setze es auf Eskalation, kritisierte Netschajew.

„Berlins Entscheidung bedeutet eine endgültige Abkehr der BRD vom Eingeständnis der historischen Verantwortung gegenüber unserem Volk für die schrecklichen, nicht verjährenden Verbrechen des Nazismus im Großen Vaterländischen Krieg“, sagte der 69-Jährige.

Deutsche Panzer würden wieder an die „Ostfront“ geschickt, was nicht nur den Tod russischer Soldaten, sondern auch der Zivilbevölkerung bedeute, so Netschajew. (Tsp, Reuters, dpa)

