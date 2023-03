Er schrieb zuvor Läuterungsbuch Russischer Soldat gesteht Kriegsverbrechen an ukrainischen Zivilisten

Der russische Soldat Pavel Filatiev, der im vergangenen Herbst nach seinem Einsatz im Ukrainekrieg ein Buch über seinen Kriegsdienst und die Unrechtmäßigkeit des Angriffskriegs schrieb, hat nun gestanden, ukrainische Zivilisten gefangengenommen zu haben. Jene Zivilisten sollen später von Filatevs Kameraden exekutiert worden sein. Das sagte er der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“ Ende Februar. Filatiev behauptet, an den Exekutionen nicht beteiligt gewesen zu sein.

Nach seiner Flucht aus Russland hatte Filatiev mithilfe der russischen Exil-Menschenrechtsorganisation „Gulagu.net“ einen Asylantrag in Frankreich gestellt. Der Gründer, Wladimir Ossetschkin, hat nun nach Bekanntwerden von Filatievs Äußerungen auf dem Telegramkanal seiner Organisation angekündigt, dass das Evakuierungsprogramm für russische Soldaten und Sicherheitskräfte eingestellt wird.

Laut Ossetschkin sei die Entscheidung auf „negative Erfahrungen“ mit Filatev zurückzuführen. Ossetschkin sagte, Filatiev habe „zugegeben, uns und den Medien Informationen über die Morde an Ukrainern, an deren Verhaftung er beteiligt war, zu verheimlichen“.

Im Interview mit „Dagens Nyheter“ sagte Filatiev zu den Kriegsverbrechen Folgendes: „Ich werde Ihnen jetzt etwas Exklusives verraten. Ich weiß mit Sicherheit, dass einige der Gefangenen, die wir genommen haben, später erschossen oder gehängt wurden. Aber ich habe es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen.“ Er habe das im vergangenen Sommer erfahren, als er sein Buch bereits geschrieben hatte, behauptet Filatiev.

Pavel Filatiev habe „de facto seine Beteiligung an Kriegsverbrechen an Ukrainern verheimlicht“, sagt Ossetschkin. Erst nach der Lektüre des Artikels in der schwedischen Zeitung habe Ossetschkin verstanden, „warum Pavel uns vor dem Ende der Überprüfung des Inhalts seiner ‚ZOV-Beweise‘ davonlief“.

„ZOV“ ist der Titel von Filatievs Buch, das er nach seinem Kriegseinsatz schrieb. Zuerst veröffentlichte er es lediglich als PDF auf dem Sozialen Netzwerk „VKontakte“. Zahlreiche Medien berichteten darüber. In dem Buch schilderte er zum Beispiel, dass die Technik der Russen in den ersten Kriegstagen „hoffnungslos veraltet“ war. Die Kampftaktiken, die die russische Armee anwandte, sei dieselbe, die ihrer Großväter angewandt hatten. Seiner Meinung nach sei der größte Teil der Armee unzufrieden mit den Geschehnissen, mit Putin und seiner Politik.

„Wir sind alle zu Geiseln vieler Kräfte geworden, und ich glaube, wir haben uns hinreißen lassen. Wir haben einen schrecklichen Krieg begonnen. Einen Krieg, in dem Städte zerstört werden und der den Tod von Kindern, Frauen und älteren Menschen zur Folge hat“, schrieb er in dem Buch. Kurz nach Veröffentlichung erschien ein Video von ihm, wie er am Flughafen Charles de Gaulle seinen russischen Pass zerriss und ihn die Toilette herunterspülte.

Sein Buch wurde anschließend von dem französischen Verlag „Albin Michel“ verlegt und ist seit November 2022 im Buchhandel in Frankreich erhältlich. Ossetschkin behauptet, dass Filatiev, entgegen seiner anfänglichen Beteuerungen, die Gewinne aus dem Buch behielt, anstatt sie an ukrainische Hilfsorganisationen zu spenden. Diese Aussage konnte der „Tagesspiegel“ allerdings nicht unabhängig verifizieren.

