Erneut viele Tote Schiffbruch vor Italiens Küste

Wieder hat eine Flucht übers Mittelmeer Dutzende Menschen das Leben gekostet. Ihr Boot wurde vom Sturm, der in der Nacht um Sonntag über Italien zog, offenbar gegen die Klippen der kalabrischen Küste geschleudert und zerbrach. Am frühen Sonntagmorgen wurden in Steccato di Cutro, 20 Kilometer entfernt von Crotone, die Leichen von etwa vierzig Menschen an Land gespült, weitere wurden aus dem Meer geborgen.

Sie befanden sich nach Aussagen ihrer überlebenden Leidensgenossinnen auf einem alten Fischkutter, der sie aus der Türkei nach Europa bringen sollte. Demnach war das Schiff mit insgesamt 180 Passagieren aufgebrochen, die meisten aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan. Zeitweise war auch die Rede von bis zu 250 Menschen, die sich auf dem Schiff gedrängt hätten.

Vorerst sind nur 50 Überlebende bekannt, die sich teils aus eigener Kraft ans Ufer retten konnten, nach den etwa 100 übrigen Vermissten suchen die italieniscchen Einsatzkräfte. Die Suche wird durch anhaltend regnerisches und stürmisches Wetter erschwert. Bis zum Mittag zählten die Helfer:innen sieben Kinderleichen, darunter auch ein Neugeborenes. Offenbar konnten die Schiffbrüchigen nicht rechtzeitig Hilfe anfordern, als ihr Boot an der Küste zerschellte. Ein Fischer, der die Stelle gegen fünf Uhr morgens passierte, sah Medienberichten zufolge vom Schiff nur noch Trümmer.

Das neuerliche Unglück ereignet sich wenige Tage, nachdem Italiens Rechtsregierung ihr auch in Brüssel umstrittenes neues Gesetz zur Seenotrettung durchs Parlament gebracht hat. Anders als vor Jahren sein Amtsvorgänger und Parteifreund Salvini von der rechtsextremen Lega sieht das Gesetz von Innenminister Matteo Piantedosi keine komplette Sperrung der italienischen Häfen mehr für NGO-Schiffe vor, die Schiffbrüchige aus dem Meer retten.

Es weist ihnen aber statt des nächsten Hafens, wie vom Seerecht vorgeschrieben, teils weit entfernte Häfen im Norden Italiens zu und begrenzt damit ihre Möglichkeiten, bald wieder auszulaufen. Außerdem ist ihnen nur eine einzige Rettungsaktion pro Einsatz erlaubt. Andernfalls drohen hohe Strafen.

Zugleich sind die Seenotretter weiter jurisistischer Verfolgung ausgesetzt: Erst in dieser Woche musste wurde die „Geo Barents“ festgesetzt, das Schiff der Organisation Ärzte ohne Grenzen, weil die Crew, so die Behörden, die Daten ihrer Blackbox nicht aufbewahrt hatte.

Eine schreckliche Tragödie, die zeigt, dass wir unbedingt und mit aller Härte der illegalen Einwanderung entgegentreten müssen. Matteo Piantedosi, italienischer Innenminister

Trotz der Behinderung der NGOs – denen die Regierung vorwirft, die Boat People erst zur riskanten Reise zu ermutigen – ist die Flucht übers Mittelmeer weitergegangen. Hunderte erreichten Italiens Küsten selbst in den letzten noch winterlichen und daher besonders gefährlichen Wochen ohne jede Hilfe von Rettungsschiffen.

Nach Angaben des italienischen Innenministeriums kamen bis zum vergangenen Wochenende 13 067 Migranten auf dem Seeweg ins Land. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres, als man 5273 zählte.

Dabei gilt die Route durchs zentrale Mittelmeer als die gefährlichste überhaupt. Die Internationale Organisation für Migration (IOM), die den Vereinten Nationen untersteht, rechnet mit mehr als 25 000 Menschen, die seit 2014 - dem Beginn der Aufzeichnungne - beim Versuch ums Leben kamen, übers Mittelmeer Europa zu erreichen. Erst vor zehn Tagen war ein Boot 75 Kilometer vor der libyschen Küste untergegangen. Zehn Tote wurden gefunden, mehr als 70 werden vermisst. Auch sie waren vermutlich auf dem Weg nach Italien.

Innenminister Piantedosi drückte in einer ersten Stellungnahme genau wie Premierministerin Giorgia Meloni „tiefen Schmerz“ über die „schreckliche Tragüdie“. Sie zeige aber, so fügte er hinzu, „dass wir unbedingt und mit aller Härte der illegalen Einwanderung entgegentreten müssen“.

Die deutsche Organistion Sea Watch, die sich in der Rettung schiffbrüchiger Migrant:innen im Mittelmeer engagiert, hatte Piantedosis neue Vorschriften - die als Dekret bereits im Dezember in Kraft traten - seinerzeit als „Aufforderung zum Ertrinkenlassen“ angegriffen.

