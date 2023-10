Ukraine-Invasion Tag 590 Geht Putins Kalkül am Ende doch auf? 

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin war es eine gute Woche. Da ist einmal das politische Chaos in den USA, das weitere wichtige Ukraine-Hilfen auf unbestimmte Zeit verzögert. Da ist die Wahl in der Slowakei, die ein russlandfreundlicher Linkspopulist gewonnen hat. Wahlsieger Robert Fico will die Militärhilfe an Kiew einstellen und Sanktionen gegen Russland aufheben. Ebenso sieht es in Ungarn aus. Der Populist Viktor Orbán erklärte am Freitag beim Europa-Treffen in Granada, weitere Milliardenhilfen für die Ukraine blockieren zu wollen. Zu all dem kommt das Nein von Kanzler Olaf Scholz zur Lieferung von dringend benötigten Marschflugkörpern Taurus an die Ukraine.

Putin hat immer wieder betont, dass er den längeren Atem haben wird im Krieg, der Westen irgendwann müde und so zerstritten sein werde, dass er die Ukraine fallen lässt. Soweit ist es noch nicht, könnte man einwenden. Präsident Joe Biden versichert, dass er die Ukraine-Hilfen notfalls über Umwege organisiert. London und Paris sind so entschlossen wie selten in ihrer Unterstützung für Kiew. Und auch die südeuropäischen und skandinavischen Ländern wackeln nicht. Ob das am Ende für Kiew reicht, um Russland aus dem Land zu drängen, ist aber unklar.

Denn mit Blick auf das Geschehen an der Front wird deutlich: Dieser Krieg wird – höchstwahrscheinlich – nicht mehr durch größere Durchbrüche und überraschende Manöver entschieden. Kiews blitzschnelle, erfolgreiche Herbstoffensive in Charkiw vergangenes Jahr war eine Ausnahme. Darauf wies der Kriegsforscher Phillips O´Brien zuletzt hin.

Der Grund: Nie war das Schlachtfeld so detailliert in Echtzeit überwacht, vor allem durch Drohnen. Größere Truppenverbände zusammenzuziehen und in Bewegung zu setzen, ist damit unmöglich geworden, ebenso überraschende Angriffe. Zudem sind durch die Masse an Artillerie und Raketenwerfern vergleichsweise präzise Schläge auf weite Distanzen möglich, auch das erschwert schnelle Vorstöße größerer Truppenteile. Das Ergebnis ist ein brutaler, langsamer Abnutzungskrieg, wie er aktuell stattfindet. Und den gewinnt am Ende, wer mehr Material, mehr Soldaten und den größeren Durchhaltewillen hat. Vielleicht sieht sich Putin nach dieser Woche nicht ganz zu Unrecht im Vorteil.

