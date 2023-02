Manfred Weber in Kiew Konservative wollen weitere Waffenlieferungen

Der Chef der konservativen EVP-Abgeordneten im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), hielt sich am Montag mit weiteren Parlamentariern aus seiner Fraktion in Kiew auf. Webers Besuch in der ukrainischen Hauptstadt war seit Langem geplant. Er fällt aber jetzt in eine Phase, in der einerseits über weitere Waffenlieferungen, aber auch über die Konturen einer möglichen Nachkriegsordnung diskutiert wird. Dazu gehört die Überlegung, die Ukraine langfristig in die Nato aufzunehmen.

Zu denen, die einen solchen Schritt befürworten, gehört die litauische EU-Abgeordnete Rasa Jukneviciene, die Weber begleitete. Jüngst widersprach sie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der einen Nato-Beitritt der Ukraine als unwahrscheinlich bezeichnet hatte. „Macron ist nicht die ganze Nato“, sagte die frühere litauische Verteidigungsministerin.

EU-Beitritt der Ukraine Vier Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Antrag auf den EU-Beitritt seines Landes. Im Juni des vergangenen Jahres erhielt die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Bei einem EU-Ukraine-Gipfel zu Beginn dieses Monats wurde allerdings kein konkretes Datum für den Beginn von Beitrittsgesprächen genannt.

Im September hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach der Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland den beschleunigten Nato-Beitritt seines Landes zur Nato beantragt. Der russische Präsident Wladimir Putin wiederum hatte den Überfall auf die Ukraine unter anderem mit der Erweiterung der Nato Richtung Osten begründet.

Die EVP-Fraktion forderte während Webers Besuch in Kiew per Twitter, dass die Ukraine auch weiterhin Waffen zur Verteidigung gegen die russischen Truppen erhalten müsse. Zudem gehe es darum, EU-Beitrittsgespräche mit Kiew aufzunehmen.

Probleme gibt es allerdings für die europäische EVP-Parteienfamilie, weil ihr prominentes Mitglied Silvio Berlusconi den pro-ukrainischen Kurs regelmäßig durchkreuzt. Berlusconi pflegt ein enges Verhältnis zu Putin. Bevor die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni in diesem Monat Kiew besuchte, hatte Berlusconi den ukrainischen Staatschef Selenskyj für den Ausbruch des Krieges verantwortlich gemacht.

Berlusconis Partei „Forza Italia“ unterstützt die ultrarechte Regierung in Rom. Nach den Äußerungen Berlusconis sagte Weber ein ursprünglich in Neapel geplantes EVP-Treffen wieder ab. Der CSU-Politiker erklärte, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht optional sei.

