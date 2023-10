„Menschen abgeschlachtet, lebendig verbrannt“ Hamas-Taten erinnern Helfer in Israel an Geschichten aus dem Holocaust

Auch Tage nach dem brutalen Angriff der militanten Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel werden immer mehr Gräueltaten der Terroristen bekannt. Fürchterliche Schilderungen gibt es nicht nur von israelischen Armeeeinheiten aus zurückeroberten Dörfern. Auch freiwillige Helfer berichten von kaum vorstellbaren Grauen.

So schildert einer von Hunderten Mitarbeitern des Rettungsdienstes Zaka, die seit Tagen im Grenzgebiet zum Gazastreifen helfen, die Toten vollständig zu bergen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen, dem TV-Sender „Cannel 12“ unter Tränen seine Erlebnisse, wie auf einem auf X (ehemals Twitter) verbreiteten Video zu sehen ist.

„Wir haben die ganze Nacht damit verbracht, Leichen zu bergen, die in einem grausamen Zustand waren. Manche waren erschossen worden, andere wurden verbrannt“, sagt der Helfer auf Hebräisch den Untertiteln des Videos zufolge. Das Team habe einen Lkw nach dem anderen benötigt. Die Zahlen der Opfer hier seien etwas, „das der menschliche Verstand nicht begreifen und die Seele nicht aufnehmen kann“.

Wir dachten, wir wären stark, wir dachten, wir hätten alles gesehen, aber wurden vom Gegenteil überzeugt. Avigdor Stern, Mitarbeiter des Rettungsdienszes Zaka

Weiter sagt der Zaka-Mitarbeiter: „Die Gräueltaten, die wir hier sehen, und die Art, wie sie Menschen ermordet haben, die Weise, wie sie Kinder und Babys ermordet haben. . . Wir haben Häuser betreten und Menschen gefunden, die einfach abgeschlachtet wurden, Menschen, die bei lebendigem Leib verbrannt wurden.“ Das sei etwas, was kein Mensch tun könnte, „das sind Tiere“, sagt der Mann.

„Es waren Morde mit einer Grausamkeit, von der wir immer wieder in Geschichten aus dem Holocaust gehört haben und von der wir sagten, dass das nie wieder geschehen wird“, so der Helfer. „Der Holocaust wird sich nicht wiederholen. Juden werden nicht mehr kaltblütig ermordet werden“, habe es geheißen.

Im Schutzraum erschossen

Er habe mit seinem Team in einem Konvoi von Rettungswagen für eine Strecke, für die normalerweise zehn Minuten benötigt würden, elf Stunden gebraucht. „Jeden Meter, alle zwei Meter, haben gestoppt. Sie haben die Menschen in den Autos erschossen und die Fahrzeuge angezündet.“ In Gebüschen in der Nähe der Straße seien Leichen von Menschen gefunden worden, die versucht hätten zu fliehen. Erschossen.

Weiter sagt der Mann der Zaka-Organisation: „Gestern wurden wir zu einem Haus gerufen, und als ich den Schutzraum betrat, sah ich eine ganze Familie: einen Vater, eine Mutter und drei Kinder, die im Schutzraum erschossen wurden.“ Einer seiner Freiwilligen habe gesagt: „Motti, ich kann das nicht.“ Ich habe den Freiwilligen gesagt: „Wenn ihr das nicht könnt, dann geht raus.“

Auch ein anderer Zaka-Rettungshelfer schilderte unvorstellbare Szenen. „Wir dachten, wir wären stark, wir dachten, wir hätten alles gesehen, aber wurden vom Gegenteil überzeugt“, sagt Avigdor Stern der Deutschen Presse-Agentur.

Der 39-Jährige sagte demnach, er sei in der Synagoge gewesen, als er von dem schlimmsten Angriff der israelischen Geschichte hörte. Eigentlich wollte er den jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) feiern.

Dieses vom Rettungsdienst Zaka zur Verfügung gestellte Foto zeigt Mitarbeiter, die nach dem Massaker der islamistischen Hamas Leichen in einen Lastwagen laden. © dpa/Zaka

„Aber wir konnten nicht tanzen, wir haben nur geweint“, sagt er. Nach dem Feiertag seien er und seine Kollegen in die Dörfer im Grenzgebiet gefahren und hätten eine kilometerweite Verwüstung vorgefunden. „In diesem Moment hat sich unser Leben für immer verändert“, sagt Stern, der als Rabbiner für mehrere Jahre in Konstanz am Bodensee lebte.

„So eine Masse an Leichen, eine Leiche und noch eine Leiche und noch eine Leiche“, erzählt Stern. Es seien so viele gewesen, dass die Leichentüten nicht ausgereicht hätten. Sie mussten aus ganz Israel angefragt werden. „Es waren Lkws voller Leichen“, beschreibt Stern die Szenen vor Ort.

Er und seine Kollegen hätten schon viel gesehen – Opfer von Tsunamis, Erdbeben, Unfällen, Anschlägen, aber diese Dimension war eine, mit der niemand gerechnet habe. „Frauen, Männer, Kinder, Babys, ich kann das gar nicht erklären“, sagt der Zaka-Helfer und zeigt ein Foto mit einem kleinen Leichensack. Darauf geschrieben steht „Baby“.



Im jüdischen Glauben muss jeder Teil eines Körpers beerdigt werden, erklärte Stern. Damit werde dem Menschen die letzte Ehre erwiesen. Dies sei die Aufgabe von Zaka. „Wir wussten, wir können nicht aufhören, wir wussten, wir müssen das jetzt machen.“

Auch israelische Soldaten verglichen die Ereignisse mit historischen Begriffen aus der jüdischen Geschichte. So wie Itai Veruv, ein israelischer Generalmajor, der die Einheiten befehligte, die das Kibbutz Be’eri befreiten: „Was hier geschah, war ein Pogrom“, sagte er dem britischen „Guardian“. Ein Wort, das immer wieder für die Ereignisse in Be’eri verwendet wird. „Das war kein Krieg. Sie wollten töten und nach Gaza entführen. Frauen und Kinder.“

Innerhalb der schrecklichen Stunden des mörderischen Amoklaufs am Samstag wurden in Be’eri mindestens 100 Menschen abgeschlachtet, aus ihren Häusern gezerrt und ermordet oder mit vorgehaltener Waffe als Geiseln nach Gaza verschleppt.

„Ich fühle Wut. Ich fühle Sprachlosigkeit und Frustration“, sagte Richard Hecht, ein Armeesprecher. „Man kann die Leichen hier immer noch riechen. Es ist überwältigend.“