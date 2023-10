Parteitag der Tories Sunak macht sich fürs Auto stark

Schon der Weg zum Parteitag war schwierig. Wieder einmal streiken die Eisenbahner, so dass Delegierte, Lobbyisten und Berichterstatter an diesem Wochenende Mühe hatten, zum Jahrestreffen der britischen Konservativen in Manchester zu kommen. Am Tagungsort, ausgerechnet einem früheren Bahnhof, mussten sie am Sonntag dann Spießrutenlaufen durch Reihen lautstarker Demonstranten, die den seit Monaten dauernden Ärztestreik unterstützen.