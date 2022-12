Rede vor dem Kongress am Mittwoch? Selenskyj plant offenbar Überraschungstrip in die USA

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj plant US-Medienberichten zufolge eine Reise in die Vereinigten Staaten. Nachdem zunächst die Online-Nachrichtenseite „Punchbowl News“ unter Berufung auf „neun mit dem Besuch vertraute Quellen“ von den Plänen schrieb, folgten ähnliche Berichte auf dem Nachrichtenportal „Axios“ und bei CNN.

Demnach solle Selenskyj noch an diesem Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington landen. Geplant sei unter anderem ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Auch eine persönliche Rede vor dem US-Kongress - wo er bereits Mitte März virtuell sprach - sei den Berichten zufolge angedacht. Bestätigt sind die Angaben allerdings nicht. Es soll noch offene Sicherheitsfragen geben.

Die Spekulationen um einen Besuch Selenskyjs in den USA wurden angeheizt, nachdem die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am späten Dienstagabend (MESZ) einen Brief an Abgeordnete verschickt hatte.

In dem Schreiben ermutigte die Demokratin „alle Mitglieder“ an der letzten Parlamentssitzung an diesem Mittwochabend „physisch anwesend“ zu sein. Zudem bat Pelosi in der Mitteilung darum, „am Mittwochabend für einen ganz besonderen Fokus auf Demokratie“ zu erscheinen.

Auch Aktivitäten der Sicherheitskräfte in Washington machten wohl mehrere ortsansässige Medien auf den Fall aufmerksam. So soll die Polizei des US-Kapitols „Axios“ zufolge die Sicherheitsvorkehrungen erhöht haben. Trotz etwaiger Vorbereitungen könne der Besuch des ukrainischen Staatschefs aufgrund von Sicherheitsbedenken jedoch in letzter Minute noch abgesagt werden, hieß es.

Es wäre die erste Auslandsreise von Selenskyj seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar. Am Mittwoch könnte US-Präsident Biden der Ukraine die Lieferung des Luftabwehrsystems Patriot zusagen. Die USA sind in dem seit knapp zehn Monaten andauernden Krieg der wichtigste Unterstützer der Ukraine und liefern zahlreiche Waffen an das Land.

Erst am Montag hatten sich Republikaner und Demokraten im US-Kongress auf einen Haushaltsentwurf mit einem Volumen von insgesamt 1,7 Billionen US-Dollar (1,6 Billionen Euro) geeinigt, der unter anderem 44,9 Milliarden US-Dollar (42,3 Milliarden Euro) Hilfen für die Ukraine vorsieht. Senat und Repräsentantenhaus müssen dem Haushaltsentwurf noch zustimmen. Die Frist für die Verabschiedung läuft am Freitag aus.

Noch am Dienstagmorgen hatte Selenskyj überraschend die hart umkämpfte Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine besucht und unter Soldaten Orden und Geschenke verteilt. (mit Agenturen)

