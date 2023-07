Tag 504 der Ukraine-Invasion Kiews Soldaten kämpfen jetzt direkt am russischen Abwehrbollwerk

Nach wochenlangen harten Kämpfen nähern sich Kiews Truppen an mehreren Frontabschnitten langsam aber sicher der ersten - und an manchen Stellen einzigen - russischen Verteidigungslinie. Dabei kommt der Vormarsch in Schüben, ein ums andere Dorf wird in harten Kämpfen erobert.

Rund vier Wochen dauert Kiews Offensive nun schon und geht sie in der aktuellen Geschwindigkeit ohne größere Durchbrüche weiter, hätten die Truppen zum Beispiel an der Grenze der Regionen Saporischschja und Donezk die Verteidigungslinie wohl Ende Juli erreicht.

Weiter westlich, im Dorf Robotyne, kämpfen die ukrainischen Soldaten schon direkt am russischen Bollwerk. Allerdings liegen in dieser Region hinter der ersten Verteidigungslinie zwei weitere. Die Frage ist: Verausgaben sich die russischen Truppen bei ihrer aktuellen Verteidigung schon so sehr, dass kaum noch Ressourcen für die weitere Abwehr bleiben? Und schaffen es die Ukrainer durch Schläge im Hinterland, die Nachschubwege der Russen ausreichend stark zu stören? Lauten die Antworten auf beide Fragen ja, haben die Ukrainer wohl gute Chancen, dass ihnen nach der zähen Vorarbeit in diesen Wochen im Hochsommer ein Bruch durch die geschwächten russischen Reihen gelingt.

Im anderen Fall - ausreichend Ressourcen der Russen für die weitere Verteidigung und funktionierende Nachschubwege - dürften die Verteidigungslinien der Russen die Ukrainer noch einmal deutlich ausbremsen. Dann stellt sich die nächste Frage, eine, die auch den Nato-Gipfel in Vilnius beschäftigte: Bekommt die Ukraine genug Material aus dem Westen, um ihre Offensive bis weit in den Herbst durchzuhalten? Sicher ist das, trotz der in Litauen angekündigten Hilfen, keineswegs.

