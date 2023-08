Tag 547 der Ukraine-Invasion Ukraine begeht 18 Monate nach russischem Einmarsch ihren Unabhängigkeitstag

Angesichts der Nachrichten aus Russland, dass Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein soll, ging im Strudel der Ereignisse fast unter, dass die Ukraine heute einen für sie wichtigen Tag feiert: ihren Unabhängigkeitstag.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj legte in Kiew an der Seite seiner Frau Olena einen Blumenkranz an einer Gedenkstätte für gefallene Soldaten nieder. Dieser Tag sei ein Feiertag eines „freien“, „starken“ und „würdigen“ Volkes, hatte er zuvor in Online-Medien erklärt.



Das ukrainische Verteidigungsministerium bedankte sich via X, früher Twitter, bei jedem einzelnen Land, das der Ukraine im Laufe des andauernden Kriegs Waffen geliefert hat. Dazu wurden kurze Videoclips produziert, die auf das jeweilige Geberland zugeschnitten sind (Quelle hier) und auch einen heiteren Aspekt haben.



Im Dankesvideo an Deutschland etwa taucht der Musiker Friedrich Liechtenstein auf, und es geht um den „Super Gepard“ und die „Super Iris“. Bei Frankreich heißt es: „Romantische Gesten haben viele Formen“, und bei Italien geht es zunächst um Kaffee und Pasta – aber auch dann werden die Waffenlieferungen angesprochen und gezeigt.



Neue Unterstützung gab es am Unabhängigkeitstag dann auch: Norwegen verkündete, der Ukraine Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T zu liefern, Berichten zufolge könnten F-16-Kampfflugzeuge folgen.