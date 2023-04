Ukraine-Invasion Tag 418 Wo die russischen Truppen dazulernen

Die ukrainischen Soldaten werden bei ihrer Gegenoffensive nicht nur stark ausgebaute russische Befestigungsanlagen überwinden müssen, sondern auch gegen eine Truppe kämpfen, die durchaus etwas in diesem Krieg gelernt hat. „Die Russen sind nicht so blöd, wie einige meinen“, schreibt der ehemalige australische Offizier Mick Ryan sinngemäß in seinem Newsletter und bei Twitter.

Tatsächlich hatten sich die militärischen Qualitäten schon beim Rückzug der russischen Truppen aus Teilen von Cherson im Herbst vergangenen Jahres gezeigt. Bis zum Tag des Abzugs ließ Moskau Kiew im Unklaren, ob es einen solchen geben würde – schließlich schaffte Moskau den Abzug von Tausenden Soldaten und Hunderten Panzern, Artilleriegeschützen und anderen schweren Waffen über den Fluss Dnjepr ohne größere Verluste.

Dazu trug auch bei, dass die russischen Truppen zuvor das Gebiet so stark vermint hatten, dass es den Ukrainern unmöglich war, die abziehenden Truppen zu verfolgen.

Als eines der Beispiele, bei denen die russische Militärführung dazugelernt hat, nennt Ryan das Zusammenspiel von unterschiedlichen militärischen Einheiten – zum Beispiel Luftlandetruppen und Infanterie. Zuvor habe Moskau komplizierte Vorstöße und Offensivaktionen durchgeführt, die die eigenen Soldaten offensichtlich überforderten. Die schlecht koordinierten Vorstöße im Frühjahr 2022 kosteten viele russische Leben und führten zu massiven Verlusten an Material.

Stattdessen dominiert nun eine Art „Wellenstrategie“, in der mehrere Gruppen aufeinanderfolgend die ukrainischen Stellungen angreifen, um sie schließlich zu erobern. Zwar sind die Verluste immer noch enorm – aber aus russischer Sicht führt diese durchaus zum Erfolg, wie sich in Bachmut zeigt.

Auch die Unterstützung der russischen Luftwaffe für die eigenen Truppen habe sich verbessert. Die Flugzeuge halten sich jetzt in größerer Entfernung zur ukrainischen Luftabwehr und nutzen weitreichendere Raketen. Logistikzentren hätten sie mittlerweile außerhalb der Reichweite der amerikanischen Himars-Raketenwerfer angelegt.

All das deutet darauf hin, dass die russischen Truppen in der Verteidigung dazugelernt haben und sich nicht mehr so überrumpeln lassen wie im Herbst in Charkiw.

