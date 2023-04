Ukraine-Invasion Tag 420 Hat die ukrainische Gegenoffensive begonnen?

Die ukrainische Gegenoffensive hat begonnen - es ist eine Meldung, die wir in den kommenden Tagen und Wochen häufiger lesen werden. Schon heute gab es Gerüchte, dass die Ukrainer ihren geplanten großen Gegenstoß gestartet haben. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar sprach im Fernsehen von „komplexen Maßnahmen“, die im Osten der Ukraine bereits im Gange seien. Sie seien aber „nur“ Vorbereitungsaktionen. Konkret soll es sich um lokale Gegenstöße unter anderem in Bachmut handeln.



Was bisher alle großen Offensiven in diesem Krieg gemein haben: Wann genau sie begannen, war immer erst im Nachhinein klar. Es waren einzelne Angriffe, die nur in den Weiten der sozialen Medien dokumentiert wurden; so zum Beispiel beim russischen Angriff auf Wuhledar, der die inzwischen weitgehend verpuffte Frühjahrsoffensive Moskaus einläutete. So könnte es auch dieses Mal sein: An dem Tag, an dem klar wird, dass Kiews große Operation begonnen hat, wird sie wohl schon seit einiger Zeit laufen.



Der italienische Militärexperte Thomas Theiner hatte kürzlich anhand eines Videos, das eine enorme Ansammlung von ukrainischen Soldaten zeigt, analysiert, dass es sich um eine 3500 Soldaten starke Brigade handelt, die derzeit mit elf weiteren Brigaden trainiert (Quelle bei der „Bild“-Zeitung). Die meisten der Soldaten waren zur Ausbildung in Nato-Staaten. Die Brigaden sollen die Speerspitze der Großoffensive bilden. Wann und wo sie zum Einsatz kommen, ist bisher aber unklar.

Die wichtigsten Nachrichten im Überblick: