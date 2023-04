Ukraine-Invasion Tag 426 Zum Siegen verdammt – in Washington wächst der Druck auf Kiew

Dass die Welt mit hohen Erwartungen auf die bald beginnende ukrainische Gegenoffensive blickt, wissen die Verantwortlichen in Kiew – und sie wissen auch, was auf dem Spiel steht. Ein Blick in US-Medien reicht, um sich darüber ins Bild zu setzen.

Jüngst berichtete das Nachrichtenportal „Politico“ über die Erwartungen der US-Regierung an die politische und militärische Führung in der Ukraine. Unterm Strich lassen sich diese so zusammenfassen: Kiew ist zum Erfolg verdammt, sonst wird es schwierig mit den Waffenhilfen. In den Worten eines US-Offiziellen gegenüber „Politico“ klingt das konkret so: Welche Hilfszusagen es beim Nato-Gipfel im Juli für die Ukraine geben wird, hängt von den Erfolgen der Frühjahrsoffensive ab.

Diese Aussagen erklären sich unter anderem mit der innenpolitischen Zwickmühle, in der US-Präsident Joe Biden steckt: Scheitert Kiew bei der Rückeroberung großer Teile der von Russland besetzten Gebiete, wird die Unterstützerfraktion in den USA klagen, Biden habe nicht genug Waffen geliefert. Die Kritiker der Hilfen werden sagen: Schaut, es bringt eh nichts, lasst uns nicht noch mehr teures Gerät nach Osteuropa verschiffen (hier gehts zum Artikel von „Politico“).

Nicht unwahrscheinlich, dass Joe Biden vor dem Hintergrund seiner erneuten Kandidatur sensibler für diese Debatten wird. Andererseits wäre ein ukrainischer Erfolg gegen Russland auch sein Erfolg, hat Biden doch Kiew immer wieder quasi unerschütterliche Unterstützung zugesagt.

Dass die Offiziellen in Washington durchaus Zweifel an den militärischen Offensiv-Fähigkeiten der Ukrainer haben, ist seit den Leaks der Geheimdokumente aus dem Pentagon bekannt. Gegenüber „Politico“ mutmaßt ein US-Beamter gar, dass es überhaupt keine sichtbare Offensive geben könnte. Ein anderer meint, die Verteidigungsanlagen der Russen würden jeden ukrainischen Vorstoß ausbremsen. Sie formulieren damit eine Art Worst-Case-Szenario.

Auf der anderen Seite stehen die konkreten Vorbereitungen Kiews: Mehr als 30.000 neue Soldaten wird die Ukraine für die Offensive zur Verfügung haben, jede Brigade ausgerüstet mit westlichen Waffen (unter anderem mit insgesamt rund 240 Panzern und rund 2000 gepanzerten Fahrzeugen). Es ist eine Menge, die Russland seit den ersten Tagen des Krieges nicht mehr geballt für eine Offensivaktion aufbieten konnte. Moskau schaffte seine neuen Rekruten in den vergangenen Monaten zudem nach und nach an die Front, um angeschlagene Einheiten aufzufüllen. Durchschlagskraft entwickelten die zusammengewürfelten Truppen nie. Und auch die Moral der russischen Soldaten scheint fraglich. All das lässt zumindest auf einen Teilerfolg der Offensive hoffen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages