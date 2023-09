Ukraine-Invasion Tag 558 Die vielleicht wichtigsten zehn Kilometer der Front

Die ukrainische Offensive im Süden nimmt an Fahrt auf. Kleine Infanterieeinheiten von bis zu 10 Soldaten greifen die russischen Stellungen in den Schützengräben zwischen den Dörfern Werbowe und Nowoprokopiwka immer wieder an, gleichzeitig räumen weitere Einheiten die Minen in der Gegend, um den Weg für schweres Gerät wie Panzer freizumachen. Die ukrainische Artillerie versucht, so viel russische Artillerie und Raketenwerfer wie möglich auszuschalten.

Dieses zähe und verlustreiche Vorgehen hat sich in den vergangenen Tagen bis zu dem Punkt beschleunigt, dass einige Experten glauben, die verbliebenen russische Verteidigungslinien könnten brechen. Der Schlüssel für die Erfolge der vergangenen Tage war die Eroberung des nahegelegenen Dorfes Robotyne vor rund zwei Wochen.

Seitdem scheinen Russen größere Probleme in der Defensive zu bekommen. Ein ukrainischer General erklärte vor einigen Tagen, dass die am besten befestigten russischen Defensivlinien inzwischen überwunden seien. „Nach und nach gewinnen an Momentum“, zitiert die BBC einen weiteren ukrainischen Offiziellen (Quelle hier). Der deutsche Militärexperte Nico Lange glaubt, dass die Ukraine den „langsam zu ihren Gunsten wendet“ (Quelle hier).

Die rund zehn Kilometer Front, die zwischen Werbowe und Nowoprokopiwka liegen, sind wahrscheinlich die derzeit wichtigsten entlang der gesamten Kampflinie. Denn die meisten Experten sind überzeugt, dass die Ukrainer hier ihren großen Durchbruch der russischen Linien versuchen werden.

In dem Szenario würden große Verbände an Soldaten und Fahrzeugen versuchen, durch einen Korridor hinter die russischen Linien zu gelangen und so die elaborierten Verteidigungsstellungen zu umgehen und Chaos in den Reihen von Moskaus Truppen zu stiften.

Soweit der mögliche Plan. Militärexperten weisen allerdings darauf hin, dass die durchbrechenden Truppen sehr verwundbar für russische Angriffe wären, sowohl aus der Luft als auch von Land.

Dass auch die russische Militärführung die Situation als ernst einschätzt und sich auf einen möglichen Durchbruchsversuch vorbereitet, zeigen die Truppenverlegungen der vergangenen Tage. Von allen Teilen der Front und sogar aus Russland selbst werden aktuell Soldaten in die Südukraine geschickt. Schon zum dritten Mal wurden neue Eliteeinheiten in die Gegend versetzt. Allerdings liegen die Nachschublinien der Russen nah an der Front und sind somit ein vergleichsweise leichtes Ziel. Hinzu kommt ein Mangel an Munition und Gerät. Seit dem Beginn der Gegenoffensive Anfang Juni waren die Voraussetzungen für einen größeren Erfolg der Ukrainer wohl nie besser.

