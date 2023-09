Ukraine-Invasion Tag 565 Wie Musk der Ukraine half und dann einen Rückzieher machte

Elon Musk wurde für sein Engagement in der Ukraine zuerst hochgelobt und dann scharf kritisiert. Ersteres war in den ersten Kriegswochen der Fall, als sein Unternehmen SpaceX mehrere 10.000 Starlink-Systeme in die Ukraine schickte. Sie ermöglichten der Armee Satellitenkommunikation, die nach dem russischen Angriff dringend gebraucht wurde.

Schon in den ersten Kriegsstunden hatten die Russen einen Großteil der Kommunikation des ukrainischen Militärs ausgeschaltet. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Musk einen entscheidenden Anteil daran hat, dass Russland in den ersten Kriegswochen sehr viel größere Schwierigkeiten bei der Invasion hatte, als der russische Präsident Putin und die Planer im Kreml angenommen hatten.



Unklar war bisher, warum genau Elon Musk seine Hilfe später zurückfuhr und es zum Streit zwischen ukrainischen Regierungsbeamten und Musk kam. Walter Isaacson, ein bekannter US-Historiker und Bestseller-Autor, der jetzt eine Biografie über Musk veröffentlicht hat, erklärt die Hintergründe so: Musk hatte aus Angst vor einer Eskalation des Krieges seine Terminals in der Nähe der Krim und später auch an der Front in der Ost- und Südukraine deaktiviert. Er fürchtete als Folge eines ukrainischen Angriffs auf die Krim einen Atomkrieg.



Auch in der Unternehmensführung von SpaceX machte sich nach Monaten der Unterstützung Ernüchterung breit. Das Credo dort: Man helfe gerne mit der eigenen Technik bei humanitären Projekten und militärischer Verteidigung. Offensiven aber wolle man nicht unterstützen. Eine Position, die man durchaus nachvollziehen kann.



Denn hinzu kommt: Eigentlich läuft die militärische Unterstützung über die US-Regierung. Zivile Unternehmen müssen so nicht direkt mit Kriegsparteien in Kontakt treten. Musk hatte zudem Teile seiner Starlink-Systeme und der Infrastruktur gratis an die Ukraine abgegeben, während andere US-Rüstungsfirmen Milliarden an den Lieferungen an die Ukraine verdiente.

