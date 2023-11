Ukraine-Invasion Tag 618 USA planen 400-Millionen-Dollar-Paket für die Ukraine

Wer denkt, die USA könnten wegen der politischen Blockade in Washington der Ukraine keine Waffen mehr liefern, irrt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur „Reuters“ plant Joe Biden in den nächsten Tagen ein Hilfspaket in Höhe von rund 400 Millionen Dollar (Quelle hier).

Der Trick: Das Geld kommt zum Teil aus einem bestehenden Fonds mit dem Namen „Ukraine Security Assistance Initiative“. Mit dem Geld werden Waffen von Unternehmen bestellt und gekauft und dann geliefert – und nicht aus den Beständen der US-Army entnommen. Ein weiterer Anteil ist Geld, das aus den vergangenen Hilfspaketen noch übrig ist. Insgesamt handelt es sich um 5 Milliarden Dollar, die Joe Biden noch an Hilfen ausgeben kann, ohne dass der Kongress zustimmen muss.

Im Detail sollen vor allem lasergesteuerte Munition geliefert werden, um Drohnen abzuschießen. Zudem gibt es Luftabwehrraketen, Artilleriemunition und Raketen für die Himars-Raketenwerfer.

