Ukraine-Invasion, Tag 796 Wie westliche Banken Russlands Kriegswirtschaft mit Steuern füttern

Die größten westlichen Banken, die weiterhin in Russland verblieben sind, sollen laut einem Bericht der „Financial Times“ (Quelle hier) im vergangenen Jahr mehr als 800 Millionen Euro an Steuern gezahlt haben. Das sei viermal so viel wie vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine – und widerspricht auf den ersten Blick den Verlautbarungen, die Geschäfte in Russland zu minimieren.

Bei den europäischen Banken handelt es sich demnach um die Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo und OTP. Die hohen Steuern rührten dem Bericht zufolge vom hohen Profit, den diese Banken machten. Dieser habe sich auf mehr als drei Milliarden Euro summiert und damit im Vergleich zum Vorkriegsniveau verdreifacht. Diesen generierten sie demnach allerdings zu Teilen aus Fonds, die die Banken nicht aus Russland abziehen konnten.

Die hohen Steuern, die 0,4 Prozent des russischen Haushaltsumsatzes – exklusive Einnahmen im Energiesektor – ausmachen sollen, sind ein Beispiel dafür, wie westliche Unternehmen die Sanktionen unterwandern und indirekt die russische Kriegswirtschaft unterstützen.

Für die westlichen Banken ist das Geschäft in Russland laut „Financial Times“ so lukrativ, weil die Zinsraten gestiegen sind und russische Banken mit Sanktionen belegt sind. Sie selbst aber haben weiterhin Zugang zu internationalen Zahlungssystemen.

Die Bank, die mehr als die Hälfte der 800 Millionen Euro Steuern gezahlt hat, ist die österreichische Raiffeisen Bank. Sie ist dem Bericht zufolge aber auch die Bank, die mit 1,8 Milliarden Euro am meisten Profit machte zwischen 2021 und 2023 – und die am wenigsten Anstalten macht, sich vom russischen Markt zurückzuziehen.

Sie ist demnach sogar die einzige der genannten Banken, der ambitionierte Ziele für eine „Expansion auf der Klientenbasis“ nachgesagt werden. „Es ist nicht nur im Interesse der Raiffeisen Bank, in Russland zu bleiben“, sagt ein hochrangiger russischer Bänker der „Financial Times“. „Die russische Zentralbank wird alles tun, um sie nicht zu verlieren.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: