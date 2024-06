Ukraine-Invasion, Tag 842 Warum Tschetschenen für Russland in den Krieg ziehen

Über Jahrhunderte waren Russen und Tschetschenen verfeindete Gegner. Auf der einen Seite die Zentralmacht, auf der anderen Seite das nach Unabhängigkeit strebende Gebiet im Kaukasus. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine kämpfen und sterben aber auch Tschetschenen für russische Herrschaftsgier. Die „New York Times“ hat mit solchen Kämpfern gesprochen.

Um die russische Sache geht es den Männern dabei nicht. „Ich habe noch keinen getroffen, der sich für die Ideologie interessiert“, berichtet zum Beispiel der 39-jährige Jedi. Er zog in den Krieg, um früher aus dem Gefängnis entlassen zu werden und etwas Geld zu verdienen. Satte Vertragsprämien plus Zahlungen von etwa 2000 US-Dollar pro Monat, mindestens das Doppelte des Durchschnittslohns in Russland, lockten ihn.

Der 24-jährige Anatoly stammt aus einem kleinen Bauerndorf – und floh vor seinem Vater in den Krieg. „Er hat mich immer gezwungen, Schnee zu schaufeln oder den Mist der Kühe zu beseitigen. Ich wollte das nicht mehr“, erzählt er den Journalisten.

Ein anderes Beispiel ist der 35-jährige Dikiy, ein verurteilter Mörder, der elf Monate an der Front kämpfte. Zurück in der Heimat empfand er den regulären Lohn als zu niedrig – und ging wieder in die Ukraine. „Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll“, sagt Dikiy.

Der Krieg in der Ukraine könnte aber auch zu einer Annäherung von Tschetschenen und Russen führen und alten Hass beenden, heißt es in dem Bericht. Exemplarisch dafür sagt der 20-jährige Turpal: „Für Tschetschenien ist es besser, mit Russland als gegen Russland zu sein.“

