Ukraine-Invasion Tag 594 Was sagt eigentlich Putin zum Angriff auf Israel? Fast nichts

In den allermeisten Hauptstädten weltweit gibt es große Anteilnahme am Schicksal Israels in diesen Tagen, sofern sie nicht im Nahen Osten liegen. Oder in Russland. Der Kremlherrscher Wladimir Putin hat seit Samstag kein Wort des Bedauerns gegenüber Israel geäußert, jedenfalls ist keines öffentlich bekannt geworden. Auch beim israelischen Premier Benjamin Netanjahu hat sich Putin dem Vernehmen nach bisher nicht per Telefon gemeldet.

Stattdessen nutzt der Kreml die Eskalation im Nahen Osten für Kritik an den USA. Putin bezeichnete die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern als ein Beispiel für das Scheitern der US-Politik. Die Regierung in Washington habe versucht, die Suche nach einer Lösung für den Konflikt unter ihrer Kontrolle zu halten, erklärte Putin bei einem Besuch des irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Schia Al-Sudani in Moskau.

Putins Haltung ist durchaus bemerkenswert. Hatte der Präsident doch in den vergangenen Jahren ein enges Verhältnis zu Israel und besonders zu Netanjahu aufgebaut. Dieses Verhältnis war es auch, das zu Israels verhaltener Reaktion im Ukrainekrieg führte. Zwar verurteilten auch die Regierungen in Jerusalem den Angriffskrieg auf die Ukraine, aber Waffen liefert das Land offiziell bis heute nicht, auf die Seite des Westens schlugen sich die israelischen Premiers seit Moskaus Invasion im Frühjahr 2022 nie.

Ein Grund dafür mag auch gewesen sein, dass sich die israelische Regierung mit Russland abstimmt, wenn es um Angriffe gegen Terroristen in Syrien geht. Und weil immer noch viele Juden in Russland leben – Israel wollte sie wohl nicht den Repressalien des Kremls aussetzen.

Die Position Israels änderte sich auch nicht, als Moskau im Laufe des Krieges ein immer engeres Verhältnis zum Iran entwickelte, einem der wenigen Länder, das Russland Waffen liefern will; neben Nordkorea. In Teheran würden allzu explizite Beileidsbekundungen für die Israelis nicht gut ankommen.

In Russlands Medien zeigt sich derweil statt Mitleid Schadenfreude. Viele tausend russische Juden haben seit Kriegsbeginn das Land verlassen, um nicht eingezogen zu werden. „Nun finden sie sich mit einer Waffe in Gaza wieder“, erklärte ein TV-Moderator (Quelle hier).

