„Yankees, Hände weg von Putin!“ So reagiert Russland auf den Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten

Am 17. März 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die systematische Folterung, Ermordung und Vergewaltigung von Zivilisten in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine ist bereits hinlänglich bewiesen und wurde von den Vereinten Nationen anerkannt.

Putin wurde nun allerdings im Zusammenhang mit einer etwas weniger aufsehenerregenden Unterart von Kriegsverbrechen - der gewaltsamen Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland - offiziell als Verdächtiger eingestuft.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) wurde 1998 unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eingerichtet, um Kriegsverbrechen und Völkermord zu untersuchen.

Ihm gingen die Jugoslawischen Bürgerkriegs- und Ruandischen Völkermordtribunale voraus, bei denen deutlich wurde, dass eine ständige gerichtliche Instanz mit internationaler Zuständigkeit erforderlich war.

Der IStGH verfügt über keine eigenen Polizeikräfte. Er verlässt sich auf die nationalen Behörden der Unterzeichnerstaaten des Römischen Statuts, um Verdächtige festzunehmen und auf der Grundlage von Haftbefehlen zur Verhandlung nach Den Haag zu überstellen.

Seit seiner Gründung hat der Gerichtshof insgesamt 38 Haftbefehle ausgestellt. 21 Personen wurden inhaftiert und 10 Urteile gefällt.

Russland erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an, ebenso wie die USA, China, Indien, die Türkei und die meisten postsowjetischen Staaten.

In den meisten Ländern Europas, Lateinamerikas und der Hälfte Afrikas (insgesamt 123 Länder, die das Gründungsstatut von Rom unterzeichnet haben) müsste Putin jedoch - zumindest theoretisch - sofort nach seiner Ankunft festgenommen und an die Niederlande ausgeliefert werden.

In der Praxis ist es jedoch alles andere als sicher, dass dies geschehen wird, selbst wenn Putin das Risiko eingeht. Einen Präzedenzfall gab es bereits mit dem sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir, der in einem ähnlichen Fall von den südafrikanischen Behörden nicht verhaftet wurde.

Neben Putin und Bashir hat der IStGH auch Haftbefehle gegen Präsident Laurent Gbagbo von der Elfenbeinküste, Muammar Gaddafi von Libyen und Slobodan Milosevic von Serbien ausgestellt.

Einerseits mag Putin die Tatsache trösten, dass alle drei Ex-Präsidenten, die vom IStGH und anderen internationalen UN-Tribunalen angeklagt wurden, nach ihrem Machtverlust auf der Anklagebank landeten.

Andererseits kann man auch dem Muster folgen, dass keiner der Staatschefs, deren Verhaftung durch den IStGH beantragt wurde, es jemals geschafft hat, bis zu seinem natürlichen Tod an der Macht zu bleiben.

Reaktionen auf den Haftbefehl gegen Putin

So wurde die historische Entscheidung des Haager Gerichtshofs in Russland wahrgenommen:

„Es ist großartig, dass die internationale Gemeinschaft diese Arbeit zur Unterstützung der Kinder in unserem Land gewürdigt hat. Alle Länder, sogar Japan, haben Sanktionen gegen mich verhängt, und jetzt gibt es einen Haftbefehl. Ich frage mich, was als Nächstes passieren wird. Nun, wir arbeiten weiter.“

„Ich würde gerne das Land sehen, das Putin nach dem Haager Urteil verhaften wird. In etwa acht Minuten. Oder wie lang die Flugzeit in ihre Hauptstadt wäre.“

Alexander Baunov

(Journalist, Publizist und Internationalist)

„In den letzten Monaten hat sich Russland auf einer antiimperialistischen, antiwestlichen Plattform Afrika angenähert, aber es ist dort gelandet, wo es eigentlich nicht sein wollte. Der russische Präsident befindet sich unter den vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagten Staatschefs.

Seine Vorgänger, gegen die der IStGH Haftbefehle erließ, waren vier afrikanische Diktatoren und davor Milosevic, der noch nicht vom IStGH, sondern vom Tribunal für das ehemalige Jugoslawien angeklagt wurde, das dann beschloss, sich in den IStGH zu verwandeln. Dieses ganze Spiel des alten europäischen Imperiums mit einem jungen Land, das den westlichen Kolonialismus bekämpft, stürzt Russland in der Tat in die Dritte Welt.

Das ist ein sehr unangenehmer Kontext für Russland, egal wie man es betrachtet, denn für Autokratien ist die Legitimation durch internationale Anerkennung sehr wichtig, wenn es keine normale demokratische Legitimation der Macht gibt. Idealerweise durch die Anerkennung durch Demokratien.

Noch idealer wäre es, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten in das Land käme und ihm die Hand schüttelte (wie es beispielsweise am Arabischen Golf der Fall ist, der nicht der demokratischste Staat am Golf ist). Putin wird es in den nächsten Jahren nicht schaffen, genauso wenig wie er selbst aktiv politischen Tourismus betreiben wird.

Es ist kein Zufall, dass er, wie Kim Jong-un, kürzlich vom Flugzeug auf den Zug umgestiegen ist - er hat Angst. Nicht einmal vor einer Überstellung, sondern davor, abgeschossen zu werden.“