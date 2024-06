King’s Birthday Party im Zeichen der EM Kickern bei der britischen Botschafterin in Berlin

Der Dresscode „Fußball-Trikot“ war zwar nur eine Empfehlung. Aber erstaunlich viele Gäste der britischen Botschafterin Jill Gallard hatten sich bei der diesjährigen King’s Birthday Party in ihrer Grunewalder Residenz daran gehalten.

Zur Einstimmung auf die Europameisterschaften gab es reichlich Gelegenheit, sich auszutoben. Ein Hüpfburg-Kicker war die Attraktion in einer Ecke des weitläufigen Gartens. Dazu gab es mit einer Torwand und gleich mehreren Tisch-Kickern weitere sportliche Alternativen zum Small Talk.

Manche Ladys trugen farbige Hüte zu Hosenanzügen, und einige der anwesenden Herren hatten sich für einen Schottenrock zum Trikot entschieden. So auch Craig Ferguson, der sich zu Fuß auf den Weg von Glasgow nach München zum Eröffnungsspiel gemacht hat.

35.000 britische Pounds sammelte Craig Ferguson für wohltätige Zwecke.

In Stuttgart hat er die lange Wanderung zu Ehren seines Teams kurz unterbrochen, um zum Empfang zu fliegen. „Ich wollte was Besonderes machen“ – so erklärte er seine Motivation, den Job als Kellner kurzfristig an den Nagel zu hängen. Auf einen positiven Nebeneffekt ist er besonders stolz: „Ich habe dabei schon unglaubliche 35.000 Pfund für wohltätige Zwecke eingesammelt.“

Zur Party gehört ein Toast auf den König, der zwar im November Geburtstag hat, aber im Juni parallel zur Londoner Geburtstagsparty „Trooping the Colour“ gefeiert wird. Anstoßen konnte man wahlweise mit britischem Sekt von den Gusbourne Estates, mit Königin-Victoriaberg-Riesling, Hops & Barley Summer Ale oder Pimm’s.

Gurkensandwiches und Welsh Rarebits

Die fliegenden Häppchen kamen aus allen Teilen Großbritanniens, Gurkensandwiches aus England, Haggis-Röllchen mit Whisky-Dip aus Schottland, Welsh Rarebits mit Tomaten Relish und Brodowin’s King Cheese aus Wales und schließlich Steak and Stout Pies aus Nordirland, der Heimat der Botschafterin.

Für sie war es der letzte King’s Birthday-Empfang in Berlin. Im August zieht es sie weiter nach London ins Außenministerium. Hinter ihr liegen aufregende vier Jahre. Einer ihrer ersten Termine war die Rede des Königs im Bundestag, als er noch Prinz Charles war. Ein Höhepunkt war der große Staatsbesuch im vergangenen Jahr.

Die Freude am Fußball verbindet. Jill Gallard, Botschafterin Großbritanniens

Sie sei Botschafterin ihrer Majestät der Königin gewesen und nun seiner Majestät des Königs, sagte sie. Und fügte ein kurzes Gedenken an die 70 Jahre währende Regentschaft der Queen ein: „Was für ein Vermächtnis!“

Was die Männer von den Frauen lernen können

Natürlich ging sie in ihrer auf Deutsch gehaltenen Rede auch auf den Fußball ein. Zur EM würden in Deutschland mit einer halben Million Engländer und Schotten mehr Gäste aus Großbritannien erwartet als aus jedem anderen Land, sagte sie: „Die Freude am Fußball verbindet“. Sie sei gespannt, ob die Männer von den Frauen lernen könnten.

Freude am Fußball. Die britischen Botschafterin Jill Gallard. © Britische Botschaft

Die Engländerinnen sind bereits Europameisterinnen. Sogar eine große Torte in Gestalt eines Fußballfeldes stand bereit für die rund 750 Gäste, darunter Booker-Preisträgerin Jenny Erpenbeck, Fußball-Botschafter Thomas Hitzlsperger und Teresa Enke, die Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung.

Am Nachmittag hatte es in der Botschaft in Mitte bereits eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Fußball und mentale Gesundheit“ gegeben. Den ultimativ authentischen Touch bekam die Party zeitweise aus den Wolken.

„Einen schönen Abend mit diesem britischen Wetter“, wünschte die Botschafterin, als die Nationalhymnen beider Länder abgespielt waren. Als gute Gastgeberin hatte sie dafür gesorgt, dass an den Stehtischen reichlich Schirme bereit hingen.