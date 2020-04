Die aktuelle Isolation trifft auch die Kunstwelt – Ausstellungen sind überall bis auf weiteres gestrichen. Aber viele Kreative haben tolle Arbeiten in ihren Studios oder sie machen sie gerade aktuell, vielleicht auch in Ihrer Nachbarschaft. Wir haben Berliner Künstler*innen gebeten, jeweils ein konkretes Werk vorzustellen, das sie aktuell verkaufen wollen. Lernen Sie die Menschen und ihre Arbeiten kennen – und finden Sie vielleicht ein tolles Teil, um Ihre Wohnung zu einem schöneren Ort zu machen. Gerade jetzt!

Wir werden die bei uns eingegangenen Vorschläge von Künstlerinnen und Künstlern sukzessive hier veröffentlichen. Schauen Sie also gern regelmäßig vorbei – und nehmen Sie bei Interesse direkt mit den Künstler*innen Kontakt auf.

.

FELIX KRAUS, BERLIN

Felix Kraus, handgefertigte Prägungen auf selbst geschöpftem Büttenpapier. Foto: Felix Kraus

1. Wer sind Sie?

Ich heiße Felix Kraus und bin Gründer der Berliner Künstlergruppe The Swan Collective. Wir beschäftigen uns mit der Überschneidung von digitalen und analogen Arbeitsweisen, insbesondere mit Virtual Reality Experiences und Augmented Reality Installationen. Dabei bilden handwerkliche Prozesse die Grundlage der virtuellen Arbeiten.

2. Welches Kunstwerk bieten Sie an?

Handgefertigte Prägungen auf selbstgeschöpftem Büttenpapier. Durch die seitliche LED-Beleuchtung, die sich im Holzrahmen versteckt, kommt es zu einem starken Reliefcharakter. Durch den Schlagschatten kommen die erhabenen Bereiche umso eindringlicher zur Geltung.

Analogien zwischen den bewährten Strategien der Natur sind das zentrale Thema der Prägearbeiten. Die Motive werden per Hand als Negativform in eine Holzplatte gefräst. Geschöpftes Büttenpapier wird mittels einer Industriepresse mit 40 Tonnen Druck hineingepresst. Die Prägung wird auf einen Abstandhalter aufgezogen und im selbstgebauten LED-Rahmen montiert. Dieser durch und durch analoge Prozess stellt ein wichtiges Regulativ für die meist digitalen Arbeiten der Künstlergruppe dar.

Die Arbeiten entstehen seit 2012. Die Auflage ist auf 6 Editionen pro Motiv limitiert. Preis: 750 Euro inkl. MwSt.

Geliefert werden die Arbeiten im handgefertigten Holzrahmen mit LED-Beleuchtung und passendem Netzteil.

3. Warum gerade dieses Werk, jetzt?

Die Evolution der Natur hat sehr erfolgreiche Strukturen und Strategien hervorgebracht, derer sie sich in unterschiedlichen Situationen bedient. So lassen sich überall Analogien entdecken, beispielsweise zwischen den phänotypischen Formen von Spermien ("The Network Part III"), Quallen ("The Network Part II") und Pilzen ("The Network Part I"), oder der Verzweigung von Blitzen und Wurzelgeflechten ("∞"), bis hin zum Zellaufbau von Pflanzen, Viren und menschlichen Organen ("The System"). Alles ist eng verknüpft, die Trennung zwischen Umwelt und Mensch nur in unserem Kopf. Die Natur trifft keine Unterscheidungen, hat keine Lieblinge. Was funktioniert, das überlebt, wird verfeinert und propagiert.

Dieses Phänomen müssen wir gerade (schmerzlich) beobachten, da auch das Coronavirus eine dieser Lebensformen ist, deren Strategie gerade sehr gut aufzugehen scheint. Tritt man von der menschlichen Sichtweise zurück, kann man beinah eine Art Respekt vor dem Erfolg dieser unsichtbaren Bedrohung bekommen.

4. Kontakt

Website / Instagram / E-Mail

.

ELLEN AKIMOTO, LEIPZIG

Ellen Akimoto, „Being Natural", Öl auf Leinwand, 130 x 110 cm. Foto: Ellen Akimoto

1.Wer sind Sie?

Ich bin Ellen Akimoto. Ich komme aus Kalifornien und bin für ein Meisterschülerstudium nach Deutschland gekommen. Seitdem wohne und arbeite ich in Leipzig. Ich mache vor allem Malereien.

2. Welches Kunstwerk bieten Sie an?

"Being Natural", Öl auf Leinwand, 130 x 110 cm, 2019, Preis: 4.800 Euro

3. Warum gerade dieses Werk, jetzt?

Dieses Bild hängt gerade in der Kunsthalle Darmstadt, in einer Ausstellung die – wie viele – nun geschlossen ist. Auch Veranstaltungen wie unser Künstlerinnengespräch, wurden gecancelt.

4. Kontakt

Website / Instagram / E-Mail

.

MARIE-KRISTIN THIELE, BERLIN-KREUZBERG

1. Wer sind Sie?

Mein Name ist Marie-Kristin Thiele. Ich lebe in Berlin-Kreuzberg. Ich arbeite mit unterschiedlichsten Materialien, wobei in der Regel skulpturale Produkte entstehen.

2. Welches Kunstwerk bieten Sie an?

Ich biete eine (auf Anfrage auch mehrere) meiner Ton-Arbeiten an. Sie entstehen, wenn man Ton mit aller Wucht auf den Boden klatscht, um Luft aus der Masse zu bekommen. Diese super organischen Stücke, die durch eine brutale Handlung entstehen, nenne ich „Vulva“. Diese hier ist im Januar 2020 entstanden. Preis: 100 Euro.

3. Warum gerade dieses Werk, jetzt?

Zunächst einmal finde ich das Abbilden von Vulven immer passend. In Bezug auf die derzeitige Corona-Situation kann ich mir vorstellen, dass in vielen Leuten, die nun mehr oder minder unfrei zu Hause sind, Energie schwelt, die entweder produktive oder destruktive Gestalt annehmen wird. Wir werden sehen, was die Vakuum-Situation dieser Tage mit uns gemacht hat, wenn es vorbei ist. Um eine „Vulva“ zu machen, braucht es ein bisschen Mut (es ist laut) und etwas Kraft (es muss ordentlich krachen) — es ist keine sonderlich sympathische Handlung. Aber es entsteht etwas, das in jedem eine Assoziation oder Konnotation auslöst. Zum Dritten hoffe ich, dass die Entschleunigung und Intimität der Corona-Situation Paare zärtlich und sexy sein lässt.

4. Kontakt

Website / E-Mail

.

AARON SCHEER, BERLIN

Aaron Scheer, „_Trending - Green Architecture Archives“, 44 x 31 cm. Foto: Aaron Scheer

1. Wer sind Sie?

Ich bin Aaron Scheer, lebe und arbeite in Berlin.

2. Welches Kunstwerk bieten Sie an?

"_Trending - Green Architecture Archives", 44 x 31 cm; 1/1, 1 AP; 2020, Preis: 1.800 Euro (gerahmt). Die Arbeit ist Teil einer neuen Serie mit dem Titel "Reverse Image", in der das Bedürfnis thematisiert wird, Reales in Abstraktem zu sehen. In der Werkgruppe wird Google als Interpretationsmedium herangezogen. So wurde das fertige Werk mittels der "Reverse Image Search" hochgeladen, der Algorithmus schlug daraufhin Abermillionen optisch ähnlicher Bilder vor. Obwohl das Werk eine freie Bildschöpfung ist, ohne real existierende Bezugspunkte, wurden Bilder von futuristisch anmutenden Gebäuden, Handwerksarbeiten, Sonnenuntergänge oder verschwommene Sandstrände vorgeschlagen. So entstand der Titel des Werks: "_Trending - Green Architecture Archives" wurde 1:1 von der Betitelung eines von Google vorgeschlagenen Bildes übernommen.

3. Warum gerade dieses Werk, jetzt?

Weil es sinnbildlich für all die Stunden steht, die wir nun alle im Internet verbringen, sinnvoll oder vergeudet. In meinem Fall: stundenlang optisch ähnliche Bilder meiner Werke zu durchforsten, auf der Suche nach Erkenntnis und dem Anbruch des nächsten Tages.

4. Kontakt

E-Mail / Instagram / Galerie Office Impart

.

ASHKAN SAHIHI, BERLIN

Ashkan Sahihi, Porträt der US-Künstlerin Cindy Sherman, circa 1997 in Chelsea, New York City. Foto: Ashkan Sahihi

1. Wer sind Sie?

Ashkan Sahihi, Berlin, Fotokünstler, Portraits und konzeptionelle Serien.

2. Welches Kunstwerk bieten Sie an?

Ein Schwarz-weiß-Porträt der US-Künstlerin Cindy Sherman, circa 1997 in Chelsea, New York City gegenüber ihrer Galerie Metro Pictures in der West 24th Street. Original-Handabzug eines analogen Fotos, mit Entwickler oder Stop-Bad-Verfärbung. US-Papierformat: 11 x14 Inch (28 x 33 cm).

Preis: 2700 €, ungerahmt. Mit C.O.A.

3. Warum gerade dieses Werk, jetzt?

Ich bin US-Staatsbürger, lebe in Berlin und habe mein gesamtes analoges Fotoarchiv der New Yorker Jahre 1987-2013 nach Berlin geholt. Im Herbst 2020 erscheint unter den Titel "The New Years" ein großformatiges Buch mit etwa 225 Porträts aus der Kunst-, Kultur- und Musikwelt dieser besonderen Periode im DISTANZ Verlag Berlin.

4. Kontakt

Website / E-Mail

.

INNA ARTEMOVA, BERLIN



Inna Artemova, „Utopia I“, 2017 , Öl auf Leinwand , 160 x 240 cm. Foto: Inna Artemova

1. Wer sind Sie?

Inna Artemova, Malerin aus Berlin.

2. Welches Kunstwerk bieten Sie an?

"Utopia I", 2017, Öl auf Leinwand , 160 x 240 cm

Aus der Serie „ Reinventing Utopia“

Preis: 8.000 EUR

3. Warum gerade dieses Werk, jetzt?

In meiner Serie „Reinventing Utopia“ habe ich mich mit der Idee der gesellschaftlichen Utopie beschäftigt. Der Begriff steht hierbei für einen Möglichkeitsraum im menschlichen Bewusstsein, in dem es die entscheidenden Fragen immer aufs Neue zu beantworten gilt: Ist die Realität, in der wir leben, alternativlos? Was werden wir in der Zukunft tun? Müssen wir notwendig an unseren Idealvorstellungen scheitern?

Auch in der aktuellen Krise geht es darum, in welcher Welt wir künftig eigentlich leben wollen.

4. Kontakt

Website / Instagram / E-Mail

.

HANNAH DUNKELBERG, BERLIN-MITTE

„Placeholder 4“ von Hannah Sophie Dunkelberg. Foto: Hannah Sophie Dunkelberg

1. Wer sind Sie?

Ich bin Hannah Sophie Dunkelberg. Ich lebe jetzt seit 4 Jahren in Berlin. Mein Atelier liegt im Nikolaiviertel, in der Alten Münze. Meine bildhauerischen Arbeiten sind stark von der Malerei geprägt. Meist inszeniert ihre Bildsprache bewusst Malerei und Fotografie im skulpturalen Bereich und bedient sich dabei einer spielerischen Auffassung von Materialität.

2. Welches Kunstwerk bieten Sie an?

Die Arbeit „Placeholder 4“ (no.3), (Metall, pulverbeschichtet, 89 x 60 x 40 cm, 2020, Preis: 3.800 Euro+VAT) ist Anfang diesen Jahres entstanden, also noch ganz neu. Das Objekt hat etwas Leichtes, wie von einer Zeichnung. Ihre Form wirkt wie gefaltetes oder geknülltes Papier, sie besteht jedoch aus dem gleichen Material, aus dem Autos gefertigt werden. Mich fasziniert, dass Vasen unbedingt Volumen, Wasser umfassen wollen. Man hat also das Verlangen, eine Vase zu füllen. Sie ist ein geschlossener, Geborgenheit gebender Körper, der nur durch seine Hülle besteht. Ich stelle ihre Hülle aus. Sie ist ein Nachdenken über eine Fläche, die Volumen artikuliert.

3. Warum gerade dieses Werk, jetzt?

Es ist Teil meiner Ausstellung, die gerade im ERP Projekt der Efremidis Gallery am Ernst-Reuter-Platz 2 zu sehen ist. Das Tolle ist: Man kann sie momentan trotz geschlossener Galerie komplett von außen durch das große Fenster bei einem Spaziergang betrachten.

4. Kontakt

Website / Instagram / Efremidis Gallery

.