Das Jahr neigt sich dem Ende zu - und wie in den Vorjahren wollen wir auch diesmal wieder von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Welches waren für Sie die besten Comics des vergangenen Jahres? Und warum? Unter allen Teilnehmenden verlosen wir mehrere wertvolle Buchpakete mit Comics aus dem vergangenen Jahr.

Wer teilnehmen will, sende bitte eine E-Mail mit der Betreffzeile "Die besten Comics 2018" an comics@tagesspiegel.de. Einsendeschluss ist der 20. Dezember 2018. In der Mail sollten einer oder mehrere Lieblingstitel des vergangenen Jahres erwähnt werden und dazu eine kurze Begründung (ein Satz reicht, gerne auch mehr). Es können Comics in jeder Form und jeder Spielart genannt werden. Das umfasst Manga wie Comics westlicher Prägung, die als Serien, Alben, Graphic Novels, Comic-Strips, Online-Comics und so weiter veröffentlicht wurden.

Über die Gewinner entscheidet das Losverfahren - daher bitte Namen und Adresse nicht vergessen (die Adresse wird vertraulich behandelt). Eine Auswahl der Antworten wird in den kommenden Wochen auf www.tagesspiegel.de/comics veröffentlicht.

Parallel dazu wird wieder eine vom Tagesspiegel zusammengestellte Jury aus Comic-Expertinnen und Experten die aus ihrer Sicht besten Comics der vergangenen zwölf Monate küren. In diesem Jahr wird sie aus Autor/innen der Tagesspiegel-Comicseiten bestehen - mehr dazu in Kürze. Hier gibt es das Jury-Ergebnis des vergangenen Jahres.

Und hier gibt es eine erste Auswahl der Einsendungen:

Mein Favorit ist "Spirou" von Flix. Ein tolles Buch, das einen in das Ost-Deutschland zur Wendezeit entführt, und mit dem man sogar seinen Kindern erklären kann, "wie das damals war". Einfach großartig!

Wolf Wiegand

Der für mich beste Comic in diesem Jahr war "Schattenspringer 3 - Spektralfarben" von Daniela Schreiter. Er gibt Menschen, die sonst mit ihren Geschichten wenig Gehör finden, eine Plattform, sensibilisiert für das Thema und ist künstlerisch fantastisch umgesetzt. Mich persönlich haben die Geschichten zum Teil zu Tränen gerührt.

Mandy Janich

„Vision“ (12-teilige Serie) von Tom King: Brillante Zeichnungen; Tiefgang, Spannung, Gefühl; Handlung, die sich auch für TV-Serie eignen würde - Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?

Marco Antretter

Meine Favoriten 2018:

"Berenice": Lukas Jüliger hat die Krone für das Jahr 2018 verdient. Seine Transformation einer 180 Jahre alten Edgar-Allen-Poe Kurzgeschichte in die Welt von Cosplay, Japan Idols und Camgirls ist verstörend schön.

Auch klasse: "Bastard" von Max de Radiguès. Ich war nach einer Seite vollends drin in der rasant erzählten Story, um eine Gangsterbraut und ihren kleinen Sohn Eugene. Das Ding darf 1:1 auf die Kinoleinwand gezimmert werden.

Beklemmend: "Die Spinne von Maschhad" von Mana Neyestani. Basierend auf der Dokumentation 'And Along Came a Spider' von Maziar Bahari, berichtet die Graphic Novel von der gesellschaftlichen Verklärung eines Frauenmörders zum Volkshelden.

Marvin Sadrinna

Mir haben dieses Jahr sehr die Comics von Marvin Clifford gefallen. Schisslaweng, weil er seinen Alltag so mit den Lesern teilt, aber auch seine momentane Gefühlslage und wie er das verarbeitet. Ich mag einfach auch seinen Zeichenstil sehr. Auch habe ich seinen Comic Lootboy (Fantastic) vor kurzem entdeckt. Ich find es toll, wie er aus anderen Comics bzw. Mangas Charaktere in seine Story eingebaut hat. Mangas mag ich auch sehr. Dieses Jahr verfolge ich mehr "One Piece" online. "Junjo Romantica" lese ich auch gern, aber leider muss man bei diesem lange auf den neuen Band warten. Sonst habe ich dieses Jahr an Manga "Grab der Schmetterlinge" für mich noch gefunden, weil ich bei Mangas auch auf Horror stehe.

Katrin Eichhorn

Meine Vorschläge:

„Vergiss dich nicht“ von Lika Nüssli. Weil: ergreifend persönliche Geschichte über die demenzkranke Mutter der Autorin. Toller Mix von Text, Comics und Illustration.

„Sabrina“ von Nick Drnaso. Weil: selten einen Comic mit so hochaktuellem Thema gelesen.

Giovanni Peduto

Hier meine persönlichen Highlights Comics 2018:

"Black Hammer" - Splitter: Jeff Lemire schafft hier aus klassischen Bausteinen etwas vollkommen neues zu erschaffen. Die düstere Atmosphäre kombiniert mit den teilweise depressiven Charakteren und den an die Golden bzw. Silver Age erinnernden Helden ist total authentisch, gut geschrieben und sehr stimmig gezeichnet von Dean Ormston.

"Saga" 8 - Cross Cult: Was kann man hier noch sagen, was noch nicht gesagt wurde. Brian K. Vaughan und Fiona Staples schaffen es weiterhin, mit sehr viel Feingefühl Ihren Epos mit sehr viel verrückter Fantasy und knall harter SciFi zu verschmelzen und gehen dabei sehr sensibel mit Themen wie Abtreibung um. Außerdem schaffen es die beiden weiterhin, für jede Welt, die besucht wird, ein neues Setting zu schreiben, was vor allem durch die knallig-bunten Farben ist richtig zum Leben erwacht.

"Monstress" 3 - Cross Cult: Marjorie Liu erschafft hier eine ganz neue Fantasy-Welt und verknüpft diese geschickt mit einer Priese Steampunk. Monstress entwickelt sich sehr schnell, was perfekt der Hauptcharaktere Maika Halbwolf auf den Leib geschrieben ist. Eine rasante und actionlastige Fantasy-Geschichte, die es schafft, in bisher nur drei Bänden, eine große Welt mit eigenen Legenden aufzubauen. Highlight sind außerdem die grandiosen Zeichnungen von Sana Takeda, die bisweilen an Manga erinnern können.

"Descender" 5 - Splitter: Jeff Lemire schafft es auch hier, ein interessantes Szenario aufzubauen und jedem wichtigen Charakter mit Rückblenden richtiges Leben einzuhauchen. Außerdem sind die Zeichnungen von Dustin Nguyen atemberaubend, manchmal überraschend schlicht und dann wiederum explodierend groß.

"Low" 4 - Splitter: Rick Remender hat ein gutes Händchen für verworrene Geschichten. Auch bei Low zeigt er wieder, wie man eine gute Geschichte langsam aufbaut und sich langsam auf die Charakter einlässt und sobald man genügend in die Charakter investiert hat, fliegen die Fetzen, schnelle Action, gefolgt von brutalen Cliffhangern, die einen nur nach noch mehr schreien lassen. Der Konflikt der Ideologien ist hier nur noch der Stern auf dem Weihnachtsbaum. Hervorragende Arbeit von Zeichner Greg Tocchini, der sehr gut mit seinen Farben arbeitet und diese perfekt mit dem emotionalen Spektrum des Lesers verwebt.

Bastian Sommerfeld