Paul Paetzels und Marc Hennes' "Gaia 7"

Das Titelbild von "Gaia 7". Foto: Promo

Nach dem Kalauer „gaiafucking“ kommt für einen Moment die Befürchtung auf, dass sich Paul Paetzel und Marc Hennes als nächstes zu „Gaia Sturzflug“ versteigen könnten. Schließlich hat in ihrem Comic "Gaia 7" (Colorama, 88 S., 22 €) ein sich in Turbulenzen befindliches Raumschiff eine gewichtige Rolle inne – andererseits würden dieses Wortspiel eh nur Überlebende der achtziger Jahre goutieren.

Zudem sind Paetzel und Hennes, beide Alumni des renommierten Illustrators Henning Wagenbreth mit Professur an der Universität der Künste in Berlin, gar nicht daran interessiert ihren SF-Trash in deutscher Sprache zu publizieren, sondern, und damit folgen sie einem ansteigenden Trend in der alternativen Comic-Szene, erledigen den Job devotedly in englischer Sprache.

Denn wen sollte diese bizarre Mischung aus der seit 2016 erscheinenden futuristischen Comic-Gewaltgroteske "Space Riders", welche dem US-amerikanischen und experimentierfreudigen Black-Mask-Studios entstammt, und einer aus der Reihe tanzenden Zeichentrick-Serie namens "Thundarr, the Barbarian", entstanden 1980 unter der Mitwirkung illustrer Namen wie Steve Gerber, Alex Toth und Jack Kirby im Zuge der Wiederentdeckung der Conan-Romane Robert E. Howards und vor allem deren erfolgreiche Adaption durch Marvel-Comics Ende der 1970er, in Deutschland auch interessieren?

Die Geschichte um zwei Socken, die ein Raumschiff samt Besatzung sabotieren, weil sie den an Bord befindlichen König Noldda umbringen wollen, erzählen Paetzel und Hennes abwechselnd. Wo Hennes einen sehr liquiden Stil irgendwo zwischen Lasse Wandschneider und Julien Ceccaldi etabliert, konterkariert Paetzel dies mit bodenständiger Action, deren Wurzeln sich eben auch auf Jack Kirbys breitbeinig daherkommende Epen zurückführen lassen.

Dieses Flirren zwischen being arty und brachialer Prägnanz trägt die schablonenartige Bausatz-Schnurre gut durchs All, bis hin zu vernebelten Planeten, die als Rückzugsort strippenziehender Intriganten dienen.

Der bereits bei "Thundarr, the Barbarian" überzeugend inszenierte Rückfall in prä-zivilisatorische Gepflogenheiten vor von High-Tech-Relikten durchdrungenen Kulissen steht auch "Gaia 7" ganz gut – woran ein erklecklicher Schuss Sex ebenfalls einen Anteil hat.

Deshalb gibt es mit erigierten Penissen dekorierte Bondage-Szenen und Masturbation zu ebensolche Inhalte verhandelnden Comics, damit Metaebene nebst seitenkompositorischem Anspruch Berücksichtigung finden, und wer spätestens da nicht kommt, kommt eben gar nicht. (ORi)

Was kommen wird

Die wichtigsten SF-Comics 2018/19 bedienen von Weltraumaventüren zu Zombieapokalyptik, von posthumaner Zukunftshoffnung zu technikskeptischer Zukunftsangst eine erstaunliche thematische Bandbreite. Dabei fällt durchaus auf, dass Innovationen und neue Impulse aktuell gerade von dem Teil der jüngeren Generation kommen, der wenig Interesse zeigt, sich bei vermeintlichen Genreinstanzen anzubiedern. Überraschend viele Newcomer trauen sich, von Neuerzählungen der immer gleichen Narrative abzusehen und eigenem wie eigenwilligem Stil neue Perspektiven einzubringen.

Die Entwicklung hin zu mehr Diversität und Experimentierfreude im Sujet stimmt wohlgemut, wäre da nicht der stetige Backlash reaktionärer Provenienz. Aber Fortschritt muss immer gegen Widerstände durchgefochten werden – oder weniger martialisch und nicht im schwertschwingenden Barbaren- oder Sternenkrieger*innen-Modus sondern mit Bradbury formuliert: there will come soft rains, es werden leise Regen kommen.

Der Schirm, den wir aufspannen, muss allen Platz bieten, die sich darunter versammeln wollen, damit wir nicht weiter in eine Dystopie hineinschlittern, die längst ihr hässliches Haupt erhoben hat, und alles von einer willkürlich festgesetzten Norm ausgehend Abweichende mundtot, an den Rand drängen, und letztlich ausmerzen will. Die SF wäre so nur noch ein literarischer Planet der Habenichtse, auf dessen Oberfläche nichts mehr über die schillernde Vielfalt eines alle möglichen, aber nicht exkludierenden Denkrichtungen beherbergenden Lebens sagbar wäre.

Und der Comic? Er käme daher als ein um viele Bilder und Zeichen ärmeres Behelfskonstrukt, gleich einem Raumschiff, das nie sang.