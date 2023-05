Der neue „Indiana Jones“ in Cannes Das Kino dreht am Rad der Zeit

Es gibt kaum bessere Orte, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Kinos kompakter zu erleben als Filmfestivals. Das Kino war immer schon ein nostalgischer Ort, der am besten aus der Vergangenheit zu verstehen ist und im Idealfall aus den Traditionen neue Wege des Sehens und Erzählens hervorbringt. Das gilt gerade für Cannes, der zweiten Kinohauptstadt Frankreichs, wo die Cinephilie so ausgeprägt ist, dass die Grenzen von Kunst und Unterhaltung, von Autorenkino und Handwerk immer durchlässiger waren als in anderen Filmkulturen.

Filmfestivals als Schutzpatron des Kinos

Und insbesondere trifft das in Cannes auf die Zeit nach der Pandemie zu, in der die Festivals, auch um der eigenen Rechtfertigung willen, gewissermaßen das Schutzpatronat des Kinos übernommen haben. Filmfestivals, so hat es Cannes-Chef Thierry Frémaux in den vergangenen Jahren immer wieder betont, sind die letzte Bastion des Kinos gegenüber den Streamern.

In Cannes versuchte man zuletzt die Zeit zurückzudrehen, um weiter nach vorne schauen zu können. In diesem Jahr ist die junge Catherine Deneuve auf dem offiziellen Festivalplakat zu sehen, ein Szenefoto aus „La Chamade“ des heute 91-jährigen Alain Cavalier. Das hat hier Tradition. Jedes Jahr zieren die Plakatmotive die Strandpromenade entlang der Côte d’Azur. Das Festival versichert sich selbst in der Geschichte, während der offizielle Partner TikTok dieses Jahr zum zweiten Mal einen Handyfilm-Wettbewerb präsentiert.

Harrison Ford erhält bei der Weltpremiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ die Ehrenpalme. © AFP/LOIC VENANCE

Und dann läuft am Donnerstagabend der 80-jährige Harrison Ford über den roten Teppich. Mitgebracht hat er noch einmal seinen Hut und die mehr als halb so alte Phoebe Waller-Bridge, die die Patentochter des heroischen Archäologen im Pensionsalter spielt: sozusagen Vergangenheit und Zukunft eines der beliebtesten Franchises der Kinogeschichte.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ landet zu einem Zeitpunkt in Cannes, der fast etwas Metaphorisches hat. In Hollywood regieren heute die Studios mit den wertvollsten IPs: „Intellectual Properties“ wie Star Wars, Marvel oder Indiana Jones, deren Rechte alle bei Disney liegen. Marken sind heute eine Lizenz zum Gelddrucken, man muss das Material nur frisch halten – während die Eigentümer, die Milliarden dafür hingeblättert haben, gleichzeitig die Zeit zurückdrehen wollen.

Für diese Form der Retromanie ist der fünfte „Indiana Jones“ geradezu sinnbildlich. Amerika ist soeben auf dem Mond gelandet; und ein paar Altnazis, angeführt von Mads Mikkelsen, jagen in der Alten Welt den vermutlich von Archimedes entworfenen Antikythera-Mechanismus, um zurück ins Jahr 1939 zu reisen und den Zweiten Weltkrieg doch noch zu gewinnen. Klingt beknackt?

Zurück in die Zukunft

Das ist es auch. Aber vermutlich kann man dieses verstaubte Material, das damals schon auf „Adventure Serials“ aus den 1940er Jahren basierte, nur so einigermaßen sinnvoll in die Gegenwart (oder doch die Zukunft?) überführen. Der immer schon bärbeißige Ford, der vor 15 Jahren, nach „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ (der ebenfalls in Cannes lief), klagte, dass ihn die Titelmelodien von „Star Wars“ und „Indiana Jones“ bis ins Grab begleiten würden, hat nun auch das biologische Alter eines knurrigen, in die Jahre gekommenen Kinohelden erreicht.

Eine Filmkritik von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ist natürlich in etwa so sinnvoll wie die die Besprechung einer Fahrt mit der Indiana-Jones-Achterbahn im Pariser Disneyland (diese Verwertungskette ist ein weiterer Vorteil von geistigem Eigentum). Man fragt sich auch, warum es vier Drehbuchautoren für diese Geschichte brauchte. Es gilt das alte Unterhaltungsindustrie-Mantra „Du sollst nicht langweilen“, was Regisseur James Mangold über weite Strecken der zweieinhalb Stunden sogar überraschend gut funktioniert. In jedem Fall deutlich besser als Steven Spielberg beim Vorgänger.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Phoebe Waller-Bridge scheint in erster Linie gecastet worden zu sein, um dem geriatrischen Knurrer etwas „Fleabag“-Energie zur Seite zur stellen. Ihre Figur ist innerhalb dieser Vorgaben gezeichnet, eine Mischung aus herzlicher Misanthropie und eigennützigem Sarkasmus. „Das ist Kapitalismus“, sagt sie über ihre Diebestouren, die alle Beteiligten zum ersten Showdown in einem Luxushotel in Tangier zusammenführen.

Nur die unterschwellige Lidibo ihrer Fleabag-Figur wurde Disney-bedingt etwas heruntergedimmt. In „Indiana Jones“ gibt es keinen „heißen Priester“; einmal nur wirft sie einem griechischen Matrosen an Bord des Schiffs des von Antonio Banderas gespielten Tiefseetauchers Renaldo einen anerkennenden Blick zu.

Dass selbst Cannes den Retrowahn der US-Studios inzwischen bereitwillig in das Weltkino eingemeindet, das an der Croisette eigentlich gefeiert wird, verrät etwas über die Situation der Kinos. Im vergangenen Jahr schaute Tom Cruise mit „Top Gun: Maverick“ vorbei, der Film durchbrach alle nachpendemischen Einspielrekorde.

Dasselbe dürfte auch mit „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ passieren, der die in Hollywood grassierende Achtziger-Nostalgie weiter befeuert. Mangold gelingt der Brückenschlag zwischen den Originalfilmen (Nazis! der Hut! ein jugendlicher Sidekick mit Ethann Isidore!) und den atemlosen Actionvehikeln wie „Mission Impossible“.

Und irgendwo soll er wohl auch die Hoffnung auf eine Neuerfindung der Figur wecken, vielleicht sogar in Gestalt von Phoebe Waller-Bridge, die ja bereits das Bond-Franchise ein wenig von der Aura eines schweren Herrendufts befreite. „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ dreht das Rad der Zeit zurück, wie kein Hollywood-Blockbuster zuvor – in die Zeit von, so viel sei verraten, von Archimedes. Von hier aus kann das Kino nur eine Richtung einschlagen: in die Zukunft.