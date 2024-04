Die 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Kultur Teil 10: Moral und Magie

Was wäre Berlin ohne seine kreativen Köpfe? Bis heute beflügeln sich hier Sub- und Hochkultur auf einzigartige Weise, die Stadt bleibt ein Sehnsuchtsort für Kulturschaffende aus der ganzen Welt. In unserer zehnteiligen Serie wollen wir 100 von ihnen vorstellen: Visionäre, Künstler und Macher, die entscheidend zur kulturellen DNA der Stadt beitragen. Dies ist der zehnte Teil.

Daniel Kehlmann

Im Nachhinein wirkt es, als sei Daniel Kehlmanns großartiger, im vergangenen Herbst erschienener Roman „Lichtspiel“ über das Schicksal des Filmemachers G.W. Pabst lediglich der Auftakt für Festspiele in eigener Sache im Jahr 2024 gewesen. Zuerst erschien sein Gespräch mit dem Philosophen Omri Böhm über Immanuel Kant, über den Kehlmann ursprünglich einmal seine Doktorarbeit schreiben wollte, und dann schrieb er noch zusammen mit David Schalko das Drehbuch für die Kafka-Serie in der ARD.

Auf den Schultern von Giganten, könnte man sagen. Dabei ist Daniel Kehlmann selbst einer, seit der Veröffentlichung seines Romans „Die Vermessung der Welt“ im Jahr 2005, der ihn zu einem der berühmtesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Gegenwartsautoren werden ließ. Diesen Erfolg hat er einmal so beschrieben: „ein Jackpot in der Lotterie, ein Blitzschlag, nach dem alles anders ist als zuvor.“

Ein Roman soll immer zuspitzen und zugleich die moralischen Fragen in die größtmögliche Komplexität treiben. Daniel Kehlmann

Doch von Glück kann keine Rede sein im Fall des 1975 als Sohn des österreichischen Regisseurs und Schauspielers Michael Kehlmann geborenen Schriftstellers. Kehlmann hatte schon vor seinem Gauß/Humboldt-Roman mehrere Bücher geschrieben. Zum Beispiel 1999 „Mahlers Zeit“ über einen Physiker, der die Zeit zu überlisten versucht. Oder 2003 den Künstlerroman „Ich und Kaminski“. Vor allem aber hat er, der zwischenzeitlich mit seiner Frau und seinem Sohn auch in New York gelebt hat und eng befreundet ist mit Salman Rushdie, mit weiteren Romanen bewiesen, dass „Die Vermessung der Welt“ kein Sechser im Lotto war.

Kehlmann ist ein Mann aus Worten, der im Alter von neun Jahren schon Jeremias Gotthelfs „Die schwarze Spinne“ gelesen hat, ein gleichermaßen versierter wie unterhaltsamer Erzähler gerade von historischen Stoffen. Virtuos versteht er es, Fiktion und überlieferte Realität zu vermischen, Magie und Realismus, Humor und manchmal ein bisschen Moral. So hat er das gemacht in seinem trickreichen Till-Eulenspiegel-Roman „Tyll“, in dem sich der legendäre Schelm und Gaukler aus dem 14. Jahrhundert in das unruhige, unübersichtliche 17. Jahrhundert mit seinen Kriegen, religionspolitischen Wirren und Hexenjagden versetzt sieht; und nicht viel anders ist das in „Lichtspiel“, seinem zuweilen grotesken und lustigen Roman aus dem Innern des Nationalsozialismus. Hier bekommt der schon nach Hollywood emigrierte und dann wieder ins Nazi-Deutschland zurückgekehrte Regisseur G.W. Pabst einen fiktiven Regieassistenten an die Seite gestellt, der nach dem letzten Pabst-Dreh in Prag seines Lebens nicht mehr froh wird.

Wie hat es Kehlmann einmal in einer poetischen Selbstbefragung gesagt: „Es hat mit der Natur des Nachruhms zu tun: Wessen Name so lange überlebt, dass seine Leistungen mit solcher Klarheit hervortreten, der ist offenbar all den Erwägungen enthoben, dass man ihn schützen müsse vor der schwärzenden Kraft der Erfindung.“ (gbar)

Sasha Marianna Salzmann

Die Autor*in und Dramatiker*in Sasha Marianna Salzmann. © Heike Steinweg

Sasha Marianna Salzmann wuchs in einer jüdischen Familie in Moskau auf und kam 1995 nach Deutschland. Und gleich das Abschlussstück an der Universität der Künste, „Muttersprache Mameloschn“, wurde in Mülheim mit dem Publikumspreis ausgezeichnet und viel gespielt. Mehrere Jahre leitete Salzmann das Studio R des Maxim Gorki Theaters. Sowohl Salzmanns Debütroman „Außer sich“ (2017), als auch der zweite Roman, „Im Menschen muss alles herrlich sein“ (2021), waren für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurden mehrfach ausgezeichnet. Gerade ist der zusammen mit Ofer Waldman verfasste Band „Gleichzeit. Briefe zwischen Israel und Europa“ erschienen.

Till Brönner

Unvergessen der Moment, als Performancekünstler*in Göksu Kunak den Bodybuilder Markus Hausmann auf die Motorhaube eines BMWs fesselte. Die Performance „Venus“ war ein Auftragswerk für die Neue Nationalgalerie. Auch in anderen Werken spielt Kunak mit Referenzen zur Pornografie und Sexarbeit, tritt in haushohen High-Heels auf und performt an der Poledancestange zu schnellen Bässen. Doch Kunaks Arbeit hört dort nicht auf: Der BMW aus „Venus“ steht auch für Status und Immigration, Vorwärtskommen oder Steckenbleiben.

Göksu Kunak

Unter den deutschen Jazzern seiner Generation hat kein Musiker seinen Ruf so weit über die Grenzen seines Landes hinausgetragen wie Till Brönner. Der Trompeter hat technische Weltklasse, und der singende Showman begeistert mit weihnachtlichen Auftritten auch ein breites Publikum. Der 52-Jährige, der vor zwei Jahren von Berlin nach Potsdam zog, gehört auch nach wie vor zu den Initiatoren eines seit Langem House of Jazz, das in der Alten Münze allerdings keine Heimat mehr finden wird.

Katharina Deloglu

Katharina Deloglu © Makar Artemev/The Berliner

Sie ist neben Tom Bresemann und Moritz Malsch die Frau im Führungstrio der Lettretage, der „Ankerinstitution für die freie Literaturszene Berlin“. Als solche bietet die Lettretage in ihrem jüngsten Domizil in der Veteranenstraße nicht nur Raum für eigene und fremde Veranstaltungen, sie organisiert für Autorinnen, Übersetzer oder Kleinverleger auch Workshops und Beratungen. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin kümmert sich bei alledem vor allem um die Koordination der einzelnen Projekte.

Christoph Schreiber

Zuerst hat er als Arzt gearbeitet, dann begann Christoph Schreiber, Klaviere zu restaurieren – und wurde schließlich zum Manager der beliebtesten Off-Klassik-Location der Stadt. Auf dem Gelände der Weddinger Uferhallen betreibt er seinen „Pianosalon Christophori“, wo fast allabendlich Klavier- oder Kammermusik-Soireen zu erleben sind. Das ehemalige Straßenbahndepot hat sich zur favorisierten Location derer entwickelt, denen die Regeln und Rituale in den etablierten Konzertsälen zu steif erscheinen.

Annemie Vanackere

Es ist einer der schwierigsten und schönsten Jobs in der Berliner Theaterlandschaft: die Leitung des HAU mit seinen eins, zwei, drei, vier Spielstätten. Tanz und Theater, Pop und Diskurs, Politik im Großen und im Lokalen. Annemie Vanackere ist seit 2012 am richtigen Platz. Sie verkörpert Internationalität auf entspannte, natürliche Weise, und anders als viele Kuratoren und Kuratorinnen denkt sie unideologisch, für die Kunst, Politisches und Ästhetisches nicht als Widerspruch. Möge sie der Berliner Szene – und darüber hinaus – noch lange erhalten bleiben.

Brenda Hashtag

Brenda Hashtag heißt eigentlich Brenda Weischer und ist Berlins aufregendster Mode-Export. Ausschließlich in schwarz-weiß gekleidet sitzt sie in den ersten Reihen der wichtigsten internationalen Mode-Präsentationen, von Margiela, über Rick Owens bis zu Helmut Lang: Weischer ist der Liebling der coolsten Brands. Außerdem schreibt sie für das hippe Berliner Magazin „032c“, hat einen eigenen Podcast, ist Gründerin des Online-Vintage-Stores „DISRUPTIVE BERLIN“ und berät hochkarätige Akteure der Modebranche in Sachen Image und Brand Awareness. Wer sich heute für Mode interessiert, kommt an Brenda Hashtag nicht vorbei.

Jella Haase

Die Schauspielerin Jella Haase © Linda Rosa Saal.

Momentan guckt Jella Haase mal wieder von ganz oben auf die Welt herunter. „Chantal im Märchenland“ führt seit Wochen die deutschen Kinocharts an, ein sicheres Zeichen, dass die „Fack ju Göhte“-Fans ihrer Lieblingsfigur die Treue gehalten haben; und ein weiterer Beweis dafür, dass weibliches Empowerment auch in Deutschland Blockbuster generieren kann. Die überzeugte Kreuzbergerin ist schon seit einer Weile das It-Girl im deutschen Film: dreht seriöses Arthouse-Kino wie „Berlin Alexanderplatz“ und „Lieber Thomas“, spielt in der Netflix-Serie „Kleo“ eine coole Stasi-Killerin – und kehrt mit Anfang 30 nochmal unbeirrt an die Goethe Gesamtschule zurück. So bald wird‘s mit Jella Haase sicher nicht langweilig.

Iris Laufenberg

Iris Laufenberg, die neue Intendantin des Deutschen Theaters. © Julia Baier/DT

Die erste Intendantin des Deutschen Theaters kennt die Stadt gut. Von 2003 bis 2011 hat Iris Laufenberg, gebürtige Kölnerin, das Berliner Theatertreffen geleitet. Ihr Programm: „Wir arbeiten in Teams und Prozessen an Themen, die uns alle angehen“. Nun geht schon bald ihre erste Spielzeit am DT zu Ende, die von großer Vielfalt geprägt war: Zeitgenössisches von Rainald Goetz, Elfriede Jelinek und Sivan Ben Yishai, aber auch Klassisches. So ist Ulrich Matthes in der „Katze auf dem heißen Blechdach“ von Tennessee Williams zu sehen. Das DT muss für alle da sein.

Joe Chialo

Joe Chialo (CDU) ist seit einem Jahr Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin. © Tagesspiegel/Lydia Hesse

In Berlin ist der Kultursenator auch für das große Ganze zuständig – für „Gesellschaftlichen Zusammenhalt“. In der Tat besitzt die Kultur hier einen besonderen Stellenwert, für das Selbstverständnis, den internationalen Ruf und das Tourismusgeschäft. Joe Chialo kommt aus der Popmusik und hat in der CDU eine steile Karriere gemacht. Seit einem Jahr mit großem Elan im Amt, hat er den Kulturetat stabilisiert, aber auch schon die Widerständigkeit der Stadt erfahren. Zukunftsprojekte wie die neue Zentrale Landesbibliothek brauchen viel Zeit. Und die Diskussion um eine Antidiskriminierungsklausel bei Förderungen hat die Kulturszene verunsichert.