Filmfestival Cannes Von Aliens und anderen höheren Wesen

Filmstars, die Filmstars spielen – das ist auch eine treffende Beschreibung für das Procedere auf dem roten Teppich in Cannes. Die nicht einmal einhundert Meter die Stufen hinauf zum Grand Théâtre Lumière sind eine Performance, die innerhalb weniger Minuten sehr verschiedene Rollenmodelle durchspielt: Man ist Botschafter:in eines Films und der eigenen Marke, Werbeträger:in von Designern und Beauty-Produzenten, publikumsnah und gleichzeitig von einer glanzvollen Aura umgeben. Sehr eindrucksvoll war das am Eröffnungsabend vor inzwischen auch schon wieder neun Tagen zu sehen, als die französische Regisseurin Maïwenn in perfekter Maskerade neben ihrem Star Johnny Depp die Stufen erklomm und die – Insidern zufolge – erbitterten Machtkämpfe am Set von „Jeanne du Barry“ weglächelte.

Anderson reduziert die Starpower auf Cameo-Auftritte

Einen Filmstar spielt auch Scarlett Johansson in Wes Andersons neuem Film „Asteroid City“, mit schwarzer Perücke und dem entrückten Glamour der späten Bette Davis. Am Dienstag schreitet sie mit Tom Hanks, Jason Schwartzman und dem Regisseur über den roten Teppich und darf sich noch einmal im Blitzlichtgewitter an ihrer Starpower erfreuen, der Anderson in seinen Filmen, in denen große Namen gleich dutzendweise auf bessere Cameo-Auftritte reduziert werden, ironisch entgegenarbeitet. Der Star ist in einem Wes-Anderson-Film immer der Regisseur, der sich eine so unverkennbare Handschrift erarbeitet hat, die selbst die Hollywood-Prominenz (unter anderem Steve Carell, Ed Norton, Margot Robbie) zu Statisten degradiert.

Asteroid City heißt das Wüstenkaff seines Films, das es durch einen Meteoriteneinschlag zu nationaler Berühmtheit brachte. Die fünfziger Jahre sind die Ära des space race und und der amerikanischen Faszination mit Aliens (eine Metapher für den Systemfeind Russland). Auch die Kids träumen von einer optimistischen Zukunft und hoffen noch, diese mitgestalten zu können.

Die futuristischen Erfindungen dieses „Jugend forscht“-Wettbewerbs und die saturierten Pastellfarben eines hyperartifiziellen Westernsettings – auf einer Meta-Ebene gleichzeitig die Kulisse einer Theaterproduktion –, sind inzwischen in doppelter Hinsicht „Vintage Anderson“. Doch die Selbstbezüglichkeit dieser Schauwerte, die allenfalls noch vom Filmset auf die Realität einer Bühne verweisen, produziert nicht mehr als eine hübsch ondulierte Zuckerwatte. Wenn Stars in diesen überbordend ausgestatteten Kino-Dioramen ausdruckslos ihre Sätze aufsagen (ein Highlight ist ein sprachloser Jeff Goldblum als spindelbeiniger Alien), stellt sich schnell Genügsamkeit ein.

Kaurismäki macht sich einen Spaß aus der Teppich-Etikette

In Cannes wurde dieser Tage aber auch die Teppich-Etikette für einen Moment außer Kraft gesetzt. Regisseur Aki Kaurismäki schnappte sich beim Gang über den Teppich kurzerhand selbst die Kamera der Premierenübertragung und filmte das Gala-Publikum und die Honoratioren. Auf Thierry Frémaux hatte er es dabei besonders abgesehen, beim Gruppenfoto stellte sich der sanfte finnische Riese immer wieder vor den Festival-Chef, der die Herabwürdigung dieses würdevollen Moments zerknirscht akzeptieren musste.

Kaurismäkis Kaspereien bereiteten ihm buchstäblich den Weg für einen triumphalen Empfang im Kinosaal, der sich nach seinem bisher letzten, fast tragischen Auftritt auf der Berlinale vor sieben Jahren, wo er bei der Preisverleihung von Umstehenden gestützt werden musste, wie ein Comeback anfühlte. „Fallen Leaves“ ist wie „Asteroid City“ ein altmodischer Retro-Spaß, beide sind gleichermaßen vom stoischen Deadpan-Humor ihrer Regisseure geprägt. Dennoch könnten die Filme kaum unterschiedlicher sein: Wo Anderson seine Einstellungen mit Devotionalien vollstellt, geben die entleerten Räume bei Kaurismäki den Blick auf seine Figuren frei.

Die Schüler:innen in „Club Zero“ von Jessica Hausner rebellieren mit einer Essstörung gegen die Konsumgesellschaft. © Coop Film

Die Geschichte ist von entwaffnender Einfachheit: Girl (Alma Pöysti als Ansa) meets Boy (Jussi Vatanen als Holappa), Boy loses Girl (nachdem er vorher schon ständig ihre Adresse verliert), Boy gets Girl, indem er vom Alkohol abschwört. „Fallen Leaves“ erzählt eine für Kaurismäki sehr persönliche Geschichte, gewissermaßen die seiner eigenen künstlerischen Rettung. Das verleiht seinem Auftritt in Cannes und dem Jubel, der ihm zuteil wird, eine besondere Note.

„Verdammter Krieg“ heißt es in „Fallen Leaves“

Kaurismäkis Humanismus entspringt aber nicht primär seiner unsentimentalen Inszenierung und der Sympathie, die er den Lebenswelten seiner Figuren entgegenbringt. Er zeigt sich vor allem in seinem Blick auf die Welt. In Ansas Wohnung läuft ständig das Radio, die Nachrichten öffnen ein Fenster in die Realität, in der die Ukraine von Russland angegriffen wird. „Verdammter Krieg“, meint sie einmal. Dass Kaurismäki der Erste auf dem Festival ist, der den Ukraine-Krieg thematisiert, sagt einiges über die Cannes-Blase. Es brauchte wohl erst einen „Fallen Leaves“, um daran zu erinnern, warum Aki Kaurismäki immer noch so wichtig für das Kino ist.

Zum Ende des Festivals verdichten sich auch die Spekulationen über die Goldene Palme. Die Prognose, dass Regie-Provokateur Ruben Östlund mit seiner Jury keinen Konsensfilm auszeichnen wird, könnte der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner in die Karten spielen, deren Film „Club Zero“, ihre zweite Wettbewerbsteilnahme nach „Little Joe“ 2019, von der Kritik sehr zwiegespalten aufgenommen wurde. Mia Wasikowska spielt eine junge Lehrerin an einem britischen Elite-Internat, die einen Kurs im „bewussten Essen“ (der Steigerung von bewusster Ernährung) gibt. Höchstes Ziel ist der komplette Verzicht auf Nahrung, als Zeichen von geistiger Reinheit und als Protest gegen unsere Konsumgesellschaft.

Hausner präsentiert die Idee einer Essstörung als ultimative Rebellion (der gewissermaßen „Letzten Generation“), die im titelgebenden Club Zero zum Kult auswächst, mit äußerster formaler Zurückhaltung. Es gibt sogar eine Triggerwarnung zu Beginn des Films. Aber ihre vielen interessanten Ansätze für eine Satire auf unsere hochprivilegierte Achtsamkeitsgesellschaft stellen, gemessen an den Möglichkeiten, keine produktive Reibung her. Hausner weiß entweder wenig mit ihrer Prämisse anzufangen oder schreckt vor der eigenen Chuzpe zurück. Wie Anderson und Kaurismäki arbeitet sie mit unglaublich aufgeräumten, fast sogar klinischen Einstellungen. Aber der Formwille findet auf inhaltlicher Ebene keine Entsprechung.