Frühe Serien-Originale Auf den zweiten Blick

Horizontale Erzählungen, Binge-Watching, sehr spitze Zielgruppen und eine immense Themenvielfalt – gerade die Anfangsjahre der Streamingdienste waren geprägt von vielen Verheißungen. Und weil die schiere Anzahl an neuen Serien schon damals größer war als das Zeitkontingent der Abonnenten, lohnt sich heute ein zweiter Blick auf die außergewöhnlichsten Produktionen. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

1. Breaking Bad

Eine Serie, die sogar Nicht-Seriengucker kennen und lieben ist „Breaking Bad“, das zwischen 2008 und 2013 lief. Wer sich von Serien grundsätzlich nachts nicht wachhalten lassen will: für Walt White, den rechtschaffenen Familienvater und Chemielehrer, der zum Crystal Meth-Produzenten wird, tut man es doch. Walt reitet sich aus Liebe zu seiner Familie – einer sehr netten Frau und einen durch einen Hirnschaden leicht beeinträchtigten Sohn – in jeder Folge tiefer in die Scheiße. Nachdem er erfährt, dass er Krebs hat, will Walt möglichst viel Geld für seine Lieben zur Seite schaffen. Herzzerreißende Story.

Eine Frage der Drogen: „Breaking Bad“-Schauspieler Bryan Cranston. © picture alliance / dpa

Man kann kaum hingucken, wenn er mit seinem Ex-Schüler, dem Junkie Jesse Pinkman in einem alten Trailer in der Wüste „qualitativ hochwertiges“ Crystal Meth kocht, das bei den Konsumenten sehr gut ankommt; wenn er nachts in der Schule die Zutaten aus dem Chemielabor klaut, während draußen Gauner, Handlanger, Drogenbosse und Walts Schwager, der DEA-Agent Hank, herumgeiern. Irgendwie verleiht der ganze Irrsinn Walts Leben aber auch einen neuen Kick. Man leidet mit, es wird immer krasser. Leichen müssen in Säure aufgelöst, Drogenkartelle blutig bekämpft werden. Walt, im Lügennetz gefangen, ist treusorgender Dad und rücksichtslosen Dealer in einem. In den höheren der fünf Staffeln mag man ihn dann nicht mehr so gern. (rieg)

(Bei Netflix)

2. Homeland

Der Krieg im Nahen Osten, auch die permanente Bedrohung durch Terroristen wie der IS haben die Sinne für Serien wie „Homeland“ geschärft. Mit der an einer bipolaren Störung leidenden Geheimagentin Carrie Mathison (Claire Danes) ließen die Showrunner Howard Gordon und Alex Gansa („24“) zwischen 2011 und 2020 eine ungewöhnliche Protagonistin los. Anfangs für den CIA tätig, setzt sich Mathison in weltweiten Missionen für die Abwehr von Terrorismus ein. Das Misstrauen der porösen Hauptfigur und die Angst vor Anschlägen, die über den 96 Folgen liegen, spiegeln die Situation der US-Gesellschaft nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes) ermittelte auch in der deutschen Hauptstadt. © picture alliance / landov

Die Themen der Serie sind zeitlos: islamistischer Terrorismus, Schläferzellen, Drohnenangriffe, Informationskrieg. Fans von Genre-Thrillern kommen bei der Adaption der israelischen Serie „Hatufim“ genauso auf ihre Kosten wie Romantiker. Ist der von Carrie Mathison geliebte US-Marinesoldat Nicholas Brody (Damian Lewis), der durch eine Spezialeinheit aus dem Irak befreit und in den USA als Held empfangen wurde, nicht doch äußerst verdächtig und in seiner Gefangenschaft „umgedreht“ worden? Ein Schläfer? Überaus komplexe Charaktere, überraschende Wendungen: „Homeland“ ist ein spannender Mix aus Agenten- und Psychothriller, der teilweise auch in Berlin gedreht wurde. (meh)

(Bei Disney+)

3. Orange Is The New Black

Ein neues Serien-Zeitalter begann, als Netflix mit „Orange Is the New Black” ab 2013 in sieben Staffeln vormachte, wie Geschichten aus vielfältigen Minderheitenperspektiven spannend und erfolgreich umgesetzt werden können. Natürlich gab es vorher bereits Frauenknast-Serien, doch die von Jenji Kohan kreierten Staffeln verfolgten einen wesentlich breiteren, tieferen Ansatz.

Maria (Jessica Pimentel) und Piper (Taylor Schilling) geraten in „Orange is the New Black“ aneinander. © JoJo/Whilden/Netflix

Basierend auf den Memoiren der US-Amerikanerin Piper Kerman dient die gleichnamige weiße Mittdreißigerin (Taylor Schilling) aus bürgerlichen New Yorker Verhältnissen zu Beginn als eine Art Mainstream-Lockvogel in eine Gefängnis-Welt, deren ethnische Diversität ebenso ausdifferenziert ist wie die Altersstruktur und die sexuellen Orientierungen. Wobei es innerhalb der jeweiligen Gruppen ebenfalls bunt zugeht. Dazu gehört auch die vorher so nie dagewesene kraftvolle TV-Repräsentation einer trans Frau durch Schauspielerin Laverne Cox, die damit zum Star wurde.

Das Entscheidende ist jedoch, dass die Serie im Gefängnis-Mikrokosmos epische Dramen um Betrug, Sex, Drogen, Familie und Gesellschaft mit enormem Binge-Watching-Sog erzählt. Ein Streaming-Meilenstein. (nal)

(Bei Netflix)

4. The Man In The High Castle

Als Amazon 2015 die Science-Fiction-Serie „The Man in the High Castle” in Auftrag gab, hatte die Romanvorlage von „Blade Runner“-Erfinder Philip K. Dick von 1962 schon reichlich Patina angesetzt. Die Was-wäre-wenn-Frage nach einem alternativen Ausgang des Zweiten Weltkrieges mit einem Sieg von Nazi-Deutschland und dem japanischen Kaiserreich wirkte da ein wenig aus der Zeit gefallen. Umso spektakulärer war das Ergebnis, das Showrunner Frank Spotnitz („X-Files“) ablieferte.

Kommt in Loyalitätskonflikte: Rufus Sewell als Obergruppenführer John Smith in „The Man in the High Castle“. © Amazon Prime Video

Die Achsenmächte haben die USA unter sich aufgeteilt: die Westküste wird von Japan beherrscht, die Nazis regieren die Ostküste, die neutrale Zone dazwischen dient dem Widerstand als Safe Space. Dabei ist diese Alternativwelt nur eine von vielen Möglichkeiten, wie die ominösen Filme suggerieren, die das „Orakel vom Berge“ immer wieder streut.

Die Serie wird von den genial gezeichneten Figuren getragen. Rufus Sewell als diabolischer Nazi-Statthalter gerät zunehmend in Loyalitätskonflikte. Von den Hauptdarstellern am blassesten agiert noch Juliana Crain (Alexa Davalos), die auf den Undercover-Nazi Joe Blake (Luke Kleintank) trifft. Viellschichtig dagegen: Handelsminister Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa), Kempeitai-Inspector Kido (Joel de la Fuente) und Antiquitätenhändler Childan (Brennan Brown). (sag)

(MagentaTV-Flatrate)

5. Fleabag

Die erste Staffel von „Fleabag“ ist schon unglaublich gut. Serienmacherin Phoebe Waller-Bridge spielt Fleabag, eine Londonerin Anfang 30, deren echten Namen wir nie erfahren. Sie hat ein schlecht laufendes Café, jede Menge Männerprobleme und ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer Familie. Außerdem muss sie mit dem Tod ihrer besten Freundin Boo klarkommen. Ihr dabei zuzuschauen ist teilweise tragisch, dann wieder absurd witzig.

Die Co-Produktion von BBC und Amazon war 2017 als eine der ersten Serien auf der Videoplattform zu sehen und ist perfekt zum Bingen geeignet. Sechs Episoden, alle unter 30 Minuten: Eine Staffel „Fleabag“ lässt sich locker an einem Abend schauen – mit ein bisschen Stamina sogar beide. Wachbleiben lohnt sich, denn die zweite Staffel ist ein echtes Meisterwerk.

Fleabag lernt darin einen Priester kennen und lieben, gespielt von Andrew Scott, der als „Hot Priest“ in die Popkulturgeschichte eingegangen ist – „knie dich hin“, befiehlt er ihr mit rauer Stimme in einer legendären Szene im Beichtstuhl. Dazu kommen herausragende Performances von Oliva Colman als Fleabags exzentrische Stiefmutter und Sian Clifford als ihre angespannte Schwester Claire und natürlich Waller-Bridges großartig geschriebene Dialoge und Gedanken darüber, was es heißt, heute eine Frau zu sein. Perfektes Fernsehen. (iba)

Zwei Staffeln, 2017 bis 2019, in Amazon-Prime-Flatrate