UdK-Rundgang am Wochenende Offene Türen, altes Steinhaus und Bangen um die Sicherheit

Wer in vergangenen Tagen durch die Flure des Medienhauses am Kleistpark oder durchs Hauptgebäude der Universität der Künste in der Hardenbergstraße lief, sah allerlei seltsame, halbfertige Objekte, Studierende, die werkelten und bohrten und große Holzbalken aufeinanderschichteten. Es ist wieder Rundgangzeit. Am diesem Donnerstag geht es los.

Man darf gespannt sein, besonders auf die Werke der Absolvent:innen, die im Foyer in der Hardenbergstraße zu sehen sein werden, für die maximale Visibilität. Denn sie sind es, die nach ihrem Abschluss von ihrer Kunst leben müssen. Es ist immer interessant, die Ausstellungen der Klassen von Hito Steyerl und Beat Streuli zu besuchen, denn „wenn man Künstler:innen kennt, ist es spannend zu sehen, was sie den Studierenden alles beibringen“, so eine Rundgangbesucherin.

UdK-Rundgang 2023 Der Rundgang läuft von Donnerstag 20. Juli bis Sonntag 23. Juli.

Eröffnung ist am Donnerstag um 17 im Medienhaus am Kleistpark., Grunewaldstr. 25.

Weitere Informationen, Programmzeiten und Orte: rundgang.udk-berlin.de

Abgesehen von den klassischen Rundganghighlights gibt es dieses Jahr einen Geheimtipp: die Veranstaltungen im Steinhaus im Garten des Hauptgebäudes. Früher in diesem Jahr hat sich eine Initiative aus Studierenden dafür eingesetzt, das Steinhaus, in dem ehemals lebende Tiere gehalten wurden, zu einem Community Space umzufunktionieren.

Geheimtipp: Performances und Gesang im Steinhaus

Damals sollten die lebenden Zootiere den Studierenden als Modelle zum Zeichnen und Malen dienen. Mitte Juni hielt Homi K Bhabha im Steinhaus eine Vorlesung über Dritträume und diskutierte mit Studierenden und Rektor Norbert Palz über die Nutzungsmöglichkeiten des Steinhauses.

Fleißiges Werkeln im Garten des Hauptgebäudes der Universität der Künste. © TSP/Teresa Rübel

Der diesjährige Rundgang ist ein erster Versuch, das Steinhaus für Studierende zu aktivieren: in fünf Zeitabschnitten finden Performances und ein Chorauftritt statt und Design, Malerei und Installationen werden präsentiert. Aber: das Steinhaus gilt als baufällige Substanz, nur wenige Besucher:innen sind zugelassen, gleichzeitig das Gebäude zu betreten.

Teresa Rübel studiert Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UdK im vierten Semester. Beim Rundgang sind Fotoarbeiten sowie Texte von ihr zu sehen.

Schade, dass es beim UdK-Rundgang externes Sicherheitspersonal braucht

Zu hoffen bleibt, dass die Architekt:innen wieder eine Bar mit Live-Musik organisieren und sich allgemein eine gute Stimmung einstellt. Letztes Jahr lief nicht alles glatt, es gab Übergriffe seitens des externen Sicherheitspersonals. Dieses Jahr setzt die Uni nicht nur Studierende als Awareness-Personal und Vermittler:innen zwischen Sicherheitskräften und Studierenden, Lehrenden und Besucher:innen ein, sondern die Interessenvertretung AStA richtet auch einen Calm Space extra für Studierende ein.

Vorbereitungen für den Rundgang im Flur des Hauptgebäudes der Universität der Künste. © TSP/Teresa Rübel

Schade trotzdem, dass es beim Rundgang externes Sicherheitspersonal geben muss; als Studierende in der eigenen Uni von Sicherheitskräften umgeben zu sein, mutet etwas beengend an.

Ursprünglich sollte der Rundgang ein Sommerfest für die Studierenden sein, sagt eine studierende Person, die sich dieses Jahr gegen das Ausstellen beim Rundgang entschieden hat: „Ich habe nun zwei Jahre für diese Uni gearbeitet, habe für die letzten zwei Rundgänge etwas beigetragen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es den Stress und die Mühen nicht wert ist, da die Uni nicht die Studierenden zentriert.“