Für Israel ist die Sache klar. Der jüdische Staat wird nicht tatenlos zuschauen, wie der Iran sein Nuklearprogramm vorantreibt. Denn das Land fühlt sich existenziell bedroht. Also tut es alles, um Teheran auf eigene Faust vom möglichen Besitz einer Atombombe abzuhalten oder zumindest diesen Zeitpunkt hinauszuzögern.

Die Cyber-Attacke auf die Anlage zur Urananreicherung in Natans trägt denn auch die Handschrift des Mossads. Und die Sabotage des Geheimdienstes hat eine klare Botschaft: Wir können jederzeit an jedem Ort zuschlagen! Schon seit Jahren hintertreibt Jerusalem ganz gezielt die Versuche des Iran, aufzurüsten und seinen Einfluss in der Region auszuweiten.

Unter Donald Trump hatte Jerusalem carte blanche

Mal werden Teherans Stellungen in Syrien bombardiert, mal iranische Schiffe beschädigt, mal gibt es Angriffe auf die Infrastruktur des Erzfeindes. Der wiederum rächt sich mit ähnlichen Mitteln. Das alles ist Teil eines Schattenkrieges. Doch für Israel ist die Sache heikler als noch vor ein paar Monaten.

Unter US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem carte blanche. Sein Amtsnachfolger Joe Biden aber möchte den Atomdeal wiederbeleben, will verhandeln statt provozieren. Er dürfte Israels Attacken als kontraproduktiv empfinden, wenn nicht gar als Affront. Und das kann nicht im Interesse Jerusalems sein.