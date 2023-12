Es geht nicht nur um Gaza, es geht ums Ganze Was soll nach dem Krieg kommen?

Mit Nachdruck stellt sich jetzt, mehr als zwei Monate nach dem Überfall der Hamas auf israelisches Territorium am 7. Oktober und dem Beginn des neuen Gaza-Krieges, die Frage: Welche der israelischen Kriegsziele sind in Reichweite gerückt, welche werden sich erfüllen lassen?

Als der Krieg ausbrach, nannte Premier Benjamin Netanjahu drei Punkte, die erreicht werden müssten: die Freilassung der Geiseln, die Zerschlagung der Hamas und das Ende der potenziellen Bedrohung Israels aus dem Gaza-Streifen heraus.

Die Autoren

Shimon Stein war von 2001 bis 2007 Israels Botschafter in Berlin. Derzeit ist er Senior Fellow am Institut für Nationale Sicherheits-Studien (INSS) an der Tel Aviv Universität.



Moshe Zimmermann ist Historiker, Professor emeritus an der Hebräischen Universität, Jerusalem