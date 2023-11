Treffen von US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Redet miteinander – aber richtig!

Sie wollen reden – endlich. Es wurde auch Zeit. Erst zweimal in drei Jahren haben sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping persönlich getroffen. Nun werden sie sich wohl am Mittwoch am Rande des Apec-Gipfels in San Francisco austauschen. Allein das lässt aufatmen. Die Beziehungen beider Länder sind so schlecht wie seit Jahren nicht mehr.