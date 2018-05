US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran angekündigt. "Die Vereinigten Staaten werden sich von diesem Deal zurückziehen", sagte Trump am Dienstag bei einer Rede im Diplomatic Room des Weißen Haus. "Wir werden Sanktionen der höchsten Art einsetzen." Amerika werde nicht zulassen, erpressbar zu werden.

"Der Iran-Deal ist in seinem Kern defekt", sagte Trump. "Wenn wir nichts tun, werden wir wissen, was passiert." Das Abkommen unterliege der "gigantischen Fiktion", dass der Iran von seinen Atomplänen ablösen könnte. Es gebe nun "definitive Beweise", dass die Mullahs ihre Pläne weiterverfolgten, sagte der Präsident unter Bezugnahme auf eine Präsentation des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu vor einer Woche. Es handle sich bei der Vereinbarung um einen "fürchterlichen" und "desaströsen" Deal, der einseitig ausfalle. Er ermögliche dem Iran entgegen der Zielsetzungen, Uran anzureichern. Auch werde die Entwicklung von Raketen nicht verhindert. Deshalb drohe in der Region ein Wettrüsten.

Trump bezeichnete den Iran als Diktatur. Das Mullah-Regime unterstütze Organisationen wie Hisbollah, Hamas, die Taliban und Al-Kaida, es stifte "Chaos und Terror", aber habe den "Wohlstand des eigenen Volkes geplündert". Deshalb wandte sich der Präsident auch ans amerikanische Volk: "Amerika steht euch bei", sagte er. Das Schicksal des Landes gehöre in die Hand des iranischen Volkes.

"Die USA sprechen nicht länger leere Drohungen aus", betonte der Präsident. Er werde seine Versprechen halten.

Aus dem US-Kongress verlautete zuvor, die Regierung habe Abgeordnete über einen entsprechenden Schritt informiert. Dem TV-Sender zufolge soll Vizepräsident Mike Pence den Spitzen des Hauses diese Entscheidung mitgeteilt haben.

Trump habe den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zuvor in einem Telefonat entsprechend unterrichtet, berichtete die „New York Times“. Sie bezog sich dabei auf eine nicht näher bekannte Person, die mit dem Inhalt des Gesprächs vertraut sei. Trump wolle sogar zusätzliche Strafmaßnahmen einführen, hieß es weiter. Das Präsidialamt in Paris widersprach dieser Darstellung umgehend. Trump habe Macron keinen Hinweis zu seiner Entscheidung gegeben, teilte es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Ähnliches verlautete später aus dem Weißen Haus.

Wie die "New York Times" berichtete jedoch auch CNN über einen bevorstehenden Ausstieg und bezog sich auf einen Regierungsmitarbeiter sowie eine weitere, nicht näher qualifizierte Person, die den Plan des Präsidenten kenne. Allerdings hätten die beiden Quellen eingeschränkt, nichts sei endgültig bis zur offiziellen Bekanntgabe später am Tag. Einer französischen Quelle zufolge, schreibt CNN weiter, sei das Telefonat zwischen Trump und Macron "sehr, sehr enttäuschend" verlaufen. Dem Büro des französischen Präsidenten zufolge will Macron noch am Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britischen Premierministerin Theresa May telefonieren.

Zuvor gab es eindringliche Appelle aus Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland an Trump, am Abkommen festzuhalten. Irans Präsident Hassan Ruhani bereitete sein Land unterdessen auf einen Ausstieg der USA aus der Übereinkunft vor.

Trump hat das Abkommen wiederholt als "krank" gebrandmarkt

Ein komplettes Wiedereinsetzen der Sanktionen wird den Handel mit dem Iran so verkomplizieren, dass er praktisch zum Erliegen kommen wird. Dies ist auch eine Botschaft Trumps nach innen und an seine Anhänger: Über Monate hat er das Abkommen als „krank“ und „schlimmstes der Geschichte“ gebrandmarkt.

Mit seinem Abrücken von dem Deal würde Trump konsequent ein weiteres Wahlversprechen einlösen - ohne Rücksicht auf die Alliierten der USA und auf Widerstand in den eigenen Reihen. Alle Versuche von Merkel und Macron, Trump umzustimmen, wären vergebens geblieben.

Es ist eine der weitreichendsten Entscheidungen seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017. Nach Trumps Schritt wäre in der Konsequenzen zu erwarten, dass der Iran sich seinerseits mangels absehbarer wirtschaftlicher und politischer Vorteile aus dem Abkommen zurückzieht. Auch Deutschland, das gemeinsam mit den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich die Vereinbarung mitgetragen hatte, wird auf die eine oder andere Weise davon betroffen sein.

Das Atomabkommen gilt als eines der wichtigsten, wenngleich auch als eines der umstrittensten internationalen Abkommen. Darin verpflichtet sich die internationale Gemeinschaft, auf Sanktionen gegen den Mullah-Staat zu verzichten. Im Gegenzug soll der Iran unter anderem weitgehend die Anreicherung von Uran unterlassen, so dass die Herstellung von waffenfähigem Nuklearmaterial ausgeschlossen ist. Die Regelung gilt zunächst bis 2025; einige Teile, darunter verschärfte Kontrollen durch internationale Beobachter, reichen bis ins Jahr 2040. Unabhängige Beobachter bescheinigten dem Iran bisher stets, die Verpflichtungen zu erfüllen. (mit dpa, Reuters)