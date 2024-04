Aussage zu „Militär- und Kaliberexperten“ CDU, Grüne und FDP kritisieren Steinmeiers Äußerungen

Politiker von CDU, Grünen und FDP kritisieren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für jüngste Äußerungen zur Debatte über Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hielt Steinmeier ein falsches Rollenverständnis vor. „Anstelle als Bundespräsident seiner Rolle gerecht zu werden und eine große Rede an die Bürgerinnen und Bürger zu halten, um ihnen die Ernsthaftigkeit der Lage zu erklären, zieht er Experten ins Lächerliche, um den Wahlkampf der SPD zu unterstützen“, sagte Strack-Zimmermann dem Tagesspiegel. Das sei „schlicht unwürdig“.

Steinmeier hatte am Freitag die Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigt, der Ukraine keine Taurus-Marschflugkörper zu liefern und sein Missbehagen zur deutschen Debatte über Waffensysteme gezeigt. „Die Militärexperten, die Kaliberexperten tun das … mit Ausgelassenheit und mit wachsendem Ehrgeiz“, sagte Steinmeier der „FAZ“ zufolge bei einer Veranstaltung der Zeitung. Es sei „keine so schlechte Zwischenbilanz“, dass die Deutschen immer noch mehrheitlich hinter Scholz‘ Ukraine-Politik stünden.

Strack-Zimmermann sagte, Steinmeier sei „als ehemaliger Außenminister mit in der Verantwortung für die erhebliche Abhängigkeit Deutschlands von Russland. Umso mehr erschreckt er mit seinem heutigen Verhalten.“

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte dem Tagesspiegel, er habe den Bundespräsidenten im Hinblick auf sein Amt bislang nicht kritisiert. „Aber es sprechen Spott und Abschätzigkeit aus den Formulierungen des Bundespräsidenten, wenn er sich durch die Debatte über Waffensysteme irritiert zeigt, die von Teilen der Koalition und der Opposition mit massiver Kritik am Bundeskanzler geführt wird.“

Kanzler Scholz habe bereits sein Missfallen über die Kritik an seiner Politik geäußert, sagte Röttgen: „Glaubt der Bundespräsident, dass es seine Aufgabe sei, sich über politische Diskussionen irritiert zu zeigen?“ Eine kontroverse, parlamentarische Debatte mache den Kern der Demokratie aus und verdiene die Unterstützung des Bundespräsidenten, nicht sein Unverständnis.

„Es ist keine angemessene Sprache, sich über diejenigen, die diese Diskussion führen, spöttisch und abschätzig als angebliche ,Militärexperten‘ und ,Kaliberexperten‘ zu äußern“, sagte Röttgen: „Glaubt der Bundespräsident, dass er auf diese Weise die ihm vom Grundgesetz zugewiesene wichtigste Aufgabe, die Integrationsaufgabe, erfüllen kann?“

Steinmeier besucht Prag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Montag nach Tschechien, um mit dem Land seine 20-jährige Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu feiern. Staatspräsident Petr Pavel wird ihn am Nachmittag in Prag mit militärischen Ehren begrüßen, anschließend ist ein Gespräch beider Präsidenten geplant.

Tschechien war am 1. Mai 2004 zusammen mit neun weiteren, vor allem osteuropäischen Staaten in die Europäische Union aufgenommen worden. Bei der am Dienstag dazu vorgesehenen Konferenz mit dem Titel „20 Jahre Tschechien in der EU: eine Vision für ein erweitertes Europa“ wird Steinmeier eine Rede halten.

Dass ihn der tschechische Präsident dazu eingeladen hat, wird in Berlin als besonderes Zeichen der Wertschätzung gesehen. Steinmeier dürfte Pavel für die tschechische Initiative zur Beschaffung von 800 000 Artilleriegranaten aus Staaten außerhalb der EU für die Ukraine danken. (dpa)