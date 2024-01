Bauern-Demonstration in Berlin „Lassen Sie uns nicht nur über den Agrardiesel streiten“

Schon bevor die Kundgebung der Landwirte und Spediteure am Brandenburger Tor beginnt, ist klar, dass Christian Lindner keinen leichten Stand haben wird. Man wolle dem Finanzminister die Chance geben, sich die Reden anzuhören und anschließend selber Stellung zu beziehen, kündigen die Veranstalter an. Bereits zu diesem Zeitpunkt gibt es laute Buh-Rufe.

Tausende sind am Montag nach Berlin gekommen, um ein weiteres Mal gegen die Bundesregierung zu demonstrieren. Im Mittelpunkt stehen die Kürzungspläne zu Lasten der Landwirte: Bis zum Jahr 2026 sollen die Beihilfen beim Agrardiesel schrittweise gekappt werden.

Söder fordert Agrargipfel Für ein besseres Verhältnis von Bauernschaft und Bundesregierung fordert Bayern von Olaf Scholz (SPD) einen Agrargipfel im Bundeskanzleramt. „Der Bundeskanzler muss die Landwirtschaft einladen ins Kanzleramt und eine neue Idee prägen, nämlich einen Zukunftsvertrag machen für Deutschland, so wie wir ihn in Bayern genauso haben. Alles andere funktioniert nicht“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. (dpa)

Aber es sind nicht nur die Landwirte, die mit ihren Traktoren weit im Umkreis des Brandenburger Tores Präsenz zeigen. Auch die Speditionsbranche ist gut sichtbar vertreten. „Maut muss runter, sonst gehen wir unter!“ steht auf einem Lkw, der im Regierungsviertel abgestellt ist.

Den Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, freut das breite Bündnis. „Die Gastronomie ist hier und viele viele mehr“, freut er sich zu Beginn der Kundgebung. Gleichzeitig macht der Bauernpräsident deutlich, dass er sich mit den bisherigen Vorschlägen der Bundesregierung beim Agrardiesel nicht zufrieden geben will. Rukwied fordert die „Rücknahme der Steuererhöhungspläne“.

Als Lindner dann ans Mikrofon tritt, wird klar, wie gereizt die Stimmung unter den Landwirten ist. „Rücktritt“-Rufe schallen durch den Tiergarten, Lindners Rede geht in Buhrufen und „Wir ham‘ die Schnauze voll“-Gesängen unter.

Am Unmut der Landwirte ändert auch die Tatsache nichts, dass Lindner zu Beginn seiner 20-minütigen Rede erwähnt, dass der Protest der Bauern „legitim“ und „friedlich“ sei. „Was für ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klima-Klebern. Die Klima-Kleber haben das Brandenburger Tor beschmiert, die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt“, sagt der Minister.

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, freut sich am Montag über den Zulauf bei der Demonstration der Landwirte. © dpa/Monika Skolimowska

Allerdings muss der Finanzminister auch die Haltung der Bundesregierung vertreten, der zufolge es beim Agrardiesel keine weitere Zugeständnisse geben soll. Lindner versucht daher, das Augenmerk auf andere Aspekte der Wirtschaftslage der Agrarbranche zu lenken. Preissteigerung bei Futter, Strom und Kraftstoff, teure Umwelt- und Klimaauflagen, Fachkräftemangel und bürokratische Auflagen – Lindner äußert Verständnis für den Unmut vieler Landwirte. „Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesels hier sind.“

Auch wenn die Ampel-Regierung an der schrittweisen Streichung der Subventionen beim Agrardiesel festhalten will, so macht Lindner ein anderes Angebot: Zug um Zug sollen parallel zum Abschmelzen der Beihilfen auch die Belastungen für die Betriebe verringert werden, schlägt er vor.

Man könne über alles sprechen, „was die Produktivität der Betriebe stärkt“, so Lindner. Er wolle prüfen, eine steuerfreie Risikorücklage einzurichten und die so genannte Tarifglättung bei der Einkommensteuer wieder einzuführen – ein Instrument, mit dem steuerliche Nachteile aus Gewinnschwankungen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ausgeglichen werden.

Zudem spricht sich der Minister für einen planbaren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aus und bezeichnet immer höhere Standards bei der Tierhaltung als „unverhältnismäßig“. Auch die Flächenstilllegung, die im Rahmen der EU-Vorgaben im Sinne im Sinne des Artenschutzes erfolgte, koste „unnötig Ertragskraft“, findet er.

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) befürwortet eine Tierwohlabgabe. © dpa/Bernd Weißbrod

Einen Punkt spricht Lindner allerdings nicht an: die so genannte Tierwohlabgabe, die ebenfalls die Lage in der Landwirtschaft verbessern könnte. Es liegt vor allem an Lindners FDP, dass im Bundestag bislang die Pläne die Tierwohlabgabe nicht vorangekommen sind. Gemeint ist damit eine Abgabe auf Fleisch und andere tierische Produkte. Mit der Abgabe, die Verbraucherinnen und Verbraucher berappen müssten, könnte der Umbau der Ställe finanziert werden. Bislang ist im Bundeshalt eine Milliarde Euro für einen tierwohlgerechten Umbau der Ställe vorgesehen. Diese Summe wird aber langfristig als nicht ausreichend angesehen.

SPD und Grüne befürworten eine Tierwohlabgabe. So sagte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) der „Süddeutschen Zeitung“: „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, vielmehr müssen wir es jetzt endlich mal einbauen.“ „Schon wenige Cent mehr pro Kilo Fleisch würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur besser schützen können - so, wie es doch alle verlangen“, sagte Özdemir der Zeitung weiter. „Wer es wirklich ernst meint mit einer zukunftsfesten Landwirtschaft, muss da endlich springen.

Die FDP ist indes mit Blick auf die Tierwohlabgabe zurückhaltend. Die Liberalen wollen zunächst einmal sicherstellen, dass eine solche Mehrbelastung für die Verbraucher mit dem Europarecht vereinbar ist und nicht zu einer Benachteiligung für hiesige Produkte gegenüber Fleischimporten aus dem Ausland führt.

Von Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) kommt zudem der Vorschlag, die geplanten Kürzungen der Agrardiesel-Subventionen über einen noch längeren Zeitraum zu strecken, als dies die Ampel-Regierung gegenwärtig plant. Gleichzeitig sollen nach dem Vorschlag des Schweriner Landwirtschaftsministers Anreize für die Landwirte geschaffen werden, um auf alternative Kraftstoffe wie Biogas oder Biodiesel umzusteigen.