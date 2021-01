Der Sturm auf das Kapitol und der Beifall bei Trump-Fans in Deutschland beunruhigen die Sicherheitsbehörden. Was sich in Washington abgespielt habe, „wird bei uns Rechtsextremisten, Reichsbürger und radikale Coronaleugner motivieren“, sagte der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, am Donnerstag dem Tagesspiegel.

Die Extremisten hofften, „wenn sowas in den USA möglich ist, dem Vorzeigeland der Demokratie, und die Sicherheitskräfte konnten den Sturm nicht aufhalten, dann geht das bei uns allemal“.

Kramer erinnerte an den versuchten Sturm von Reichsbürgern und Coronaleugnern auf den Reichstag Ende August in Berlin und mahnte, „der Bundestag und alle Länderparlamente müssen sich jetzt erst recht auf Angriffe einstellen“.

Angesichts der zunehmend aufgeheizten Stimmung bei Coronaprotesten sei auch in Deutschland sei „eine Eskalation wie in Washington möglich“. Zu befürchten sei auch, dass die Hemmschwelle sinke, bei den bevorstehenden Wahlkämpfen Politiker bei Auftritten in der Öffentlichkeit zu attackieren.

Applaus für Angriff in Washington bei Facebook und YouTube

Der Verfassungsschutzchef sieht sich angesichts der Äußerungen von Rechtsextremisten und anderen Trump-Fans in seinen Sorgen bestätigt. Auf der Facebook-Seite der NPD und bei YouTube begrüßen User unverhohlen den Angriff aufdas Kapitol.

„Respekt und Hochachtung an die TRUMP-Anhänger!“, „An denen können wir uns mal ein Beispiel nehmen“ und „so muss das hier auch passieren“, schrieben Kommentatoren auf der NPD-Seite. Bei YouTube steht unter einem Video zum Sturm auf das Kapitol Sprüche wie, „Schön zu sehen, ich wünsche mir so etwas auch in Berlin. Es lebe der amerikanische Präsident, es lebe Donald Trump“, „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur ersten Bürgerpflicht! Ich habe totales Verständnis für dieses Tumulte“ und „Freut euch auf mehr! Weltweit! Ihr stört die Ordnung mit Corona? Dafür erhaltet ihr Chaos!“.

Die Solidarisierung mit den demokratiefeindlichen Krawallmachern in den USA sei bedenklich, war in den Sicherheitsbehörden bei weiteren Experten zu hören, die namentlich nicht genannt werden wollten. Die Gefahr nehme zu, dass sich in Deutschland radikalisierte Einzeltäter ermutigt fühlten, Anschläge zu verüben.

Ein hochrangiger Experte warnte, im Internet kursierten Listen mit Namen von Politikern, die sich für das Impfen aussprechen. Die Betroffenen sollten offenbar eingeschüchtert werden. Sie könnten auch zur Zielscheibe für Fanatiker werden, für die der militante Protest der Trump-Anhänger in den USA ein Ansporn sei.