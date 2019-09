Die Klimakrise kennt kein Ende. Egal, was die Bundesregierung an diesem Freitag präsentiert - es wird zu mager sein. Egal, wie viele Menschen sich an den Protesten von „Fridays for Future" beteiligen - es werden zu wenige sein. Egal, was der UN-Klimagipfel in der kommenden Woche beschließt - es wird die Erderwärmung nicht aufhalten.

Tagesspiegel | Malte Lehming