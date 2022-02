Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ihren Account auf Twitter deaktiviert. „Ich nehme mir einige Wochen Zeit, um darüber nachzudenken, ob und wie ich Twitter als Medium weiter zur Kommunikation nutze“, heißt es in einem Statement, das ihr Pressesprecher auf der Plattform verbreitete.

„Bei meinen vielen Terminen im Land, in den Schulen, mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster Interessen erlebe ich eine andere Kultur“, schrieb sie weiter. „Auch kritisch und mit anderen Vorstellungen von den richtigen Lösungen, aber zivilisiert und mit Respekt im Umgang und an guten Lösungen interessiert.“

Prien war in den vergangenen Tagen auf Twitter heftig kritisiert worden, nachdem sie auf einen Beitrag über tote Kinder in der Pandemie geantwortet hatte. In dem Beitrag referiert eine Userin, die ihren Beruf mit „Pädagogin“ angibt, eine Statistik der im Zuge der Pandemie verstorbenen Kinder.

Darauf erwiderte Prien, die vehement für die Abschaffung weiterer Schutzmaßnahmen an Schulen eintritt, in ihrem inzwischen nicht mehr einsehbaren Tweet: „Bitte differenzieren: Kinder sterben. Das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit COVID_19 und nur extrem selten wegen COVID_19.“

Viele Nutzer, vor allem Eltern und Pädagogen, bemängelten Empathielosigkeit. Der Hashtag #Prienruecktritt trendet bei Twitter seit Freitagabend. In den dazu veröffentlichten Posts werfen User der Bildungsministerin überdies Fake-News vor. Der Arzt Philipp Holstein weist auf Daten der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie hin, nach denen deutlich mehr Kinder an Covid-19 sterben als mit Covid-19.

0,3 Prozent der erkrankten und stationär behandelten Kinder und Jugendlichen verstarben demnach an Covid-19, nur 0,1 Prozent aus einem „anderen Grund“. Und bei weiteren 0,1 Prozent ist die Todesursache nicht eindeutig feststellbar.

Isabelle Eckerle, Leiterin des Zentrums für neuartige Viruserkrankungen an der Universitätsklinik Genf, sagte dem Tagesspiegel dazu: "Kinder sollten generell nicht an Covid-19 sterben, auch wenn die Todesfälle nur einen geringen Prozentsatz an den Gesamtzahlen ausmachen." Leider sei auch weiterhin davon auszugehen, dass "auch seltene Komplikationen weiter zunehmen", erklärte Eckerle gegenüber dem Tagesspiegel.

Das Robert-Koch-Institut nenne mit Stand 9. Februar 2022 35 verstorbene Kinder Alter von 0-9 und 30 Kinder Alter von 10-19 - dies aber ohne zeitliche Aufschlüsselung. Im RKI-Bericht von Oktober 2021 werden Eckerle zufolge 27 Tote in der Altersgruppe 0-19 genannt.

Lust an Pöbelei und Shitstorms als eine grundsätzliche Frustration?

Zu weiteren Todesfällen könnten das "aktuell starke Infektionsgeschehen in diesen Altersgruppen, zunehmende Lockerungen sowie eine schwache Impfempfehlung und niedrige Impfraten von unter 12-Jährigen führen". Eckerle verweist auch auf andere Komplikationen wie PIMS oder Longcovid bei Kindern, die erstgenommen werden müssten, "gerade weil hier noch nicht alle Aspekte wissenschaftlich verstanden sind".

Auf Twitter hatte Eckerle zuvor geschrieben: „Ich vermute, wir sind bei der Diskussion um die akzeptable Rate an Morbidität & Mortalität einer impfpräventablen Infektionskrankheit bei Kindern erst am Anfang.“

Aus vielen der Reaktionen, deren „Kultur“ Prien bemängelt, spricht allerdings weniger eine Lust an Pöbelei und Shitstorms als eine grundsätzliche Frustration von Eltern und Familien, die die Corona-Schutzmaßnahmen, besonders an Schulen, für unzureichend halten.

Prien ist derzeit Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Zu den Corona-Schutzmaßnahmen sagte sie laut „Bild“-Zeitung, dass sie eine „Kultur der Angst an den Schulen“ schaffen würden, aus der man „raus“ müsse.

„Sport und Musikunterricht muss wieder in vollem Umfang stattfinden. Das Testen muss schrittweise enden. Spätestens Ende März reichen wahrscheinlich auch zwei Tests pro Woche.“ Schrittweise müsse die Testpflicht zur „Testmöglichkeit“ werden.

Prien forderte Ende der Maskenpflicht an Schulen

Auch die Maskenpflicht müsse nach und nach fallen, forderte Prien: zuerst im Klassenraum am Platz, dann im Gebäude. Ihre Begründung: Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei in ersten Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen und Hamburg bereits überschritten. „Das zeigt sich erfreulicherweise auch in den rückläufigen Infektionszahlen bei den 5- bis 18-Jährigen.“

Bundesweit nahmen die Infektionszahlen bei Kindern allerdings in den vergangenen Wochen nur eine Entwicklung, nämlich nach oben. Registrierte das Robert-Koch-Institut in der letzten Kalenderwoche des Jahres 2021 noch gut 27.500 Neuinfektionen bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren, waren es in der fünften Kalenderwoche des Jahres 2022 schon rund 275.000 Neuinfektionen – also zehn Mal so viele.

Lehrerverband und Jugendpsychologe widersprechen

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, warnte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, die Omikronwelle habe den Schulbetrieb nach wie vor fest im Griff, und Infektionszahlen dürften nicht durch zu frühe Lockerungen nochmals hochgetrieben werden.

Zahlen der Kultusministerkonferenz zufolge waren Anfang Februar in Deutschland etwa sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler und rund drei Prozent der Lehrkräfte entweder infiziert oder in Quarantäne.

Der Professor für Kinder- und Jugendpsychologie Julian Schmitz fordert eine „niedrigschwellige Impfkampagne für Kinder“, warnt vor der Ausbreitung des durch eine Corona-Infektion ausgelösten lebensbedrohlichen PIMS-Syndroms und widerspricht Priens Behauptung einer „Kultur der Angst“.

Auch Schülervertreter machen auf die prekäre Situation aufmerksam. Eine Online-Petition mit dem Hashtag #WirWerdenLaut wirft der Politik einen „Durchseuchungsplan“ vor. Fast 140.000 Menschen haben sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt unterschrieben.

Die Schülervertreter sprechen sich gegen die Präsenzpflicht aus und fordern kleinere Lerngruppen, PCR-Pooltests und Luftfilter in allen Schulen. Prien hat sich bereits mit ihnen ausgetauscht. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger nahm die Unterschriften am Freitag entgegen. (mit dpa)