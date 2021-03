Bund und Länder wollen den Corona-Lockdown bis zum 18. April verlängern. Das geht aus der Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Beratungen hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt.

"Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bleiben weiterhin gültig, sofern dieser Beschluss keine abweichenden Festlegungen trifft. Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum 18. April 2021 verlängern", heißt es darin.

Zudem sind deutliche Verschärfungen ab einer Inzidenz von 100 Neuninfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen im Gespräch.

Dies ist aber noch geklammert und somit strittig.

Folgende Vorschläge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) liegen hier auf dem Tisch:

Ausgangsbeschränkungen bis 5 Uhr. Die Anfangsuhrzeit ist im Beschluss offengelassen.

Eine Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, "soweit ein zweimaliger Corona-Test pro Woche für Erziehungs- und Lehrkräfte sowie alle Schüler und betreuten Kinder in Präsenz nicht sichergestellt ist".

Eine Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen ab einer 7-Tages-Inzidenz von 200.

Zudem sollen die Schnelltests gerade in Unternehmen schnell ausgeweitet werden. Bisher stemmt sich die Wirtschaft gegen Testpflichten.

Am Montag kommen Angela Merkel und die Länderchefs per Videoschalte zusammen, um über die Coronamaßnahmen zu beraten. Bisher ist Merkel mit bundesweiten Regelungen für Ausgangssperren meist an den Ministerpräsidenten gescheitert, zudem hatte sie durchgesetzt, dass sie über den Umgang mit Kitas und Schulen komplett allein entscheiden. Daher sind lange, wieder kontroverse Debatten zu erwarten.

Merkel begründet die drohenden Verschärfungen und Rücknahme erster Lockerungen mit der rasanten Ausbreitung der Virusmutante B.1.1.7. Ohne deutlich einschränkende Maßnahmen würde die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigen würde, "dass bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich ist".

Es sei zwar bereits ein relevanter Teil der älteren Bevölkerung geimpft. Aber: Es trage die "nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen mehr als 60 Prozent höhere Sterblichkeit der in Deutschland nun führenden Mutante B.1.1.7 und die Tatsache, dass jüngere Patienten generell eine längere Verweildauer auf der Intensivstation haben, dazu bei, dass die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems bei dem sich andeutenden exponentiellem Wachstum "auch zeitlich nicht sehr viel später erreicht wird, als vor der Impfung der älteren Bevölkerung".

Als sicher dürfte bereits jetzt gelten: Die Kontaktbeschränkungen werden wohl wieder verschärft. Denn die Inzidenz liegt aktuell über der Grenze von 100, ab der die „Notbremse“ gelten soll. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Sonntag mit, die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege bei 103,9.

Seit 7. März sind Zusammenkünfte mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, plus Kinder unter 14 Jahren. Kommt es zur „Notbremse“ wären aber wieder nur noch Treffen mit einer haushaltsfremden Person möglich, plus Kinder. Im Klartext heißt das: Familienfeiern zu Ostern fallen aus.

Noch strittig ist laut dem Entwurf die große Frage der Osterurlaube, der Punkt ist ebenfalls geklammert. Ins Spiel kommt hier das Konzept des „kontaktarmen Urlaubs“, wie er zuvor bereits in einem Entwurf der SPD-regierten Länder kursierte.

Dies umfasse Beherbergungen und Übernachtungen, bei denen eigene sanitäre Anlagen genutzt und Essen über Selbstversorgung organisiert werden könne.

Die drei Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen fordern in einem gemeinsamen Vorstoß, auch in Deutschland unter strengen Rahmenbedingungen einen „kontaktarmen Urlaub“ zu ermöglichen.

Nur innerhalb des eigenen Bundeslandes soll Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen möglich sein, zum Beispiel in einer Ferienwohnung, einem Ferienhaus oder in einem Wohnmobil/Wohnwagen.

soll Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen möglich sein, zum Beispiel in einer Ferienwohnung, einem Ferienhaus oder in einem Wohnmobil/Wohnwagen. Voraussetzung dafür sei ein negativer Antigen-Test kurz vor der Anreise. Es könnte hier also nach den jüngsten Äußerungen von Ministerpräsidenten zu regionalen Lösungen kommen; zumindest dort, wo die Infektionszahlen niedrig sind.

Mit Blick auf die vielen startenden Mallorca-Reisenden ist eine deutliche Verschärfung in der Beschlussvorlage geplant: "Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland müssen unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein", wird in der Vorlage betont.

Das bedeutet: Auch bei Nicht-Risikogebieten soll es nun Testpflichten und Quarantäne geben, was solche Urlaubsreisen deutlich komplizierter macht. Dies steht aber noch unter einem Prüfvorbehalt. In Regierungskreisen wurde der Punkt am Sonntag zum Teil scharf kritisiert, da eine solche Regelung willkürlich wirke und Gerichte eine solche "Lex Mallorca" nach entsprechenden Klagen schnell kippen könnte.

Generell wird appelliert, auf Reisen zu verzichten: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten – auch hinsichtlich der bevorstehenden Ostertage. Sie weisen nachdrücklich darauf hin, dass bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten die Pflicht zur Eintragung in die digitale Einreiseanmeldung verpflichtend ist, und dass eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von 10 Tagen nach Rückkehr besteht."

Appell an die Unternehmen - Notbremse ab 100er-Inzidenz

Daneben wird vor allem erneut mehr Tempo und eine Ausweitung bei den Schnelltests eingefordert, gerade auch durch eine Selbstverpflichtung von Unternehmen. "Die Tests sollen den Mitarbeitern mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche angeboten werden".

Angela Merkel bei einer Videokonferenz im Kanzleramt mit Michael Müller. Foto: picture alliance/dpa/Bundesregierung

Die SPD-Ministerpräsidenten appellieren darüber hinaus, Büros am besten ganz geschlossen zu halten. Sicher ist, dass in Regionen mit über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen die bei der vorherigen Schalte vereinbarte "Notbremse" greifen soll. Dann müssen Handel, Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten wieder schließen, zudem werden die Kontaktbeschränkungen wieder auf einen Haushalt plus eine weitere Person verschärft.

Aber um mit mehr Schnelltests Öffnungen besser abzusichern und in eine Phase eines stärkeren Lebens mit dem Virus einzutreten, sollen im Rahmen von Modellprojekten einzelne Bereiche des öffentlichen Leben geöffnet werden. Rheinland-Pfalz plant das zum Beispiel für die Außengastronomie. Zentrale Bedingungen dabei seien "negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und ggf. auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst".

Am 12. April sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Lichte der weiteren Infektionsentwicklung erneut beraten, wie es danach weitergehen und ob es dann weitere Lockerungen geben kann - das wird auch von der Entwicklung des Impftempos abhängen.

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++